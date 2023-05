Budoucnost logistiky je zelená. DHL koupilo elektrická letadla, k udržitelnosti navádí i zákazníky

Město umění a věd ve Valencii působí, jak kdyby bylo postaveno teprve nedávno, komplex několika budov byl přitom dokončený už v roce 2009. Nová chlouba španělského města měla stát původně 300 milionů eur, nakonec však svůj rozpočet stavba překročila třikrát. A stálo to za to. Ročně toto muzeum vědy vydělá 113 milionů eur a vytváří 3,5 tisíce pracovních míst. Navíc je mezi dvanácti nejnavštěvovanějšími místy Valencie. Není proto náhoda, že si DHL pro svoji konferenci o udržitelnosti vybralo právě toto místo.

Příběh to totiž může být dost dobře podobný. Zelená politika bude firmu něco stát, počítá ale s tím, že se jí to do budoucna vyplatí. Minimálně to první už DHL, alespoň v krátkodobém horizontu, ví. Na udržitelná paliva a technologie totiž plánuje do roku 2030 dát sedm miliard eur. Logistická společnost se už v roce 2017 zavázala, že do roku 2050 chce snížit emise na čistou nulu.

Velký krok k tomuto cíli chce společnost absolvovat právě do třicátého roku. „Jsme pyšní na to, jak rychle postupujeme, i tak ale chceme dál zkoumat nové technologie a partnerství, díky kterým bychom naši zelenou agendu posílili,“ uvádí viceprezident pro firemní rozvoj v Deutsche Post DHL Group Yin Zou.

Oněch sedm miliard by mělo jít především do alternativních paliv, na pořízení bezemisních aut a také na budování klimaticky neutrálních budov. To by mělo vést k tomu, že emise společnosti, které v roce 2021 činily 39 milionů tun ekvivalentu CO 2 , by do roku 2030 klesly na méně než 29 milionů tun.

Foto: DHL Elektrická flotila DHL

V současnosti má DHL ve své flotile třicet tisíc elektrických aut. Stále to je ale jen zlomek, konkrétně asi osm procent. Do roku 2030 chce mít firma bezemisních šedesát procent svých vozů, přičemž mluví nejen o elektřině, ale také vodíku. Společnost už nyní využívá také dvě tisícovky plně elektrických dodávek, které mají dojezd přes tři sta kilometrů.

DHL se ale soustředí i na leteckou přepravu – německý logistický velikán už objednal dvanáct elektrických nákladních letadel. „Bezemisní cesta je v letectví pořád ještě v plenkách – a je to také velmi složité. V současnosti máme k dispozici 830 milionů litrů udržitelného paliva a je to patrně nejvíc, co kdo na trhu má,“ líčí Zou. Palivo by mělo vydržet až do roku 2026. Ve výsledku by mělo ušetřit asi dva miliony tun emisí oxidu uhličitého, což vydá zhruba stejně, jako kdyby přestalo jezdit 400 tisíc osobních aut.

V neposlední řadě má DHL v plánu se v příštích letech zaměřit také na budovy. Uhlíkově neutrálních je nyní už víc než polovina z nich, příštích sedmnáct roků tak bude ve znamení poloviny druhé.

Společnost ale zároveň říká, že když nemáte k dispozici čistou energii, nemůžete dělat nic. A tak je součástí plánů také zelená energie. V roce 2030 chce DHL mít devadesát procent energie ze solárních panelů.

Už žádné papírové krabice

DHL ale počítá s tím, že na udržitelnost nebude dbát samo. Od toho je tu také zmíněná konference, která se konala ve Valencii na konci dubna. DHL si ji vybralo také proto, že španělská samospráva vyhrála titul Evropské zelené město 2024. Na konferenci nazvanou Globální summit éry udržitelné logistiky pozvala německá společnost na tisícovku odborníků a lidí z oboru, aby diskutovali o dalších zelených možnostech.

„Čelíme klimatické nouzi, je tedy jasné, že udržitelnost musí být v popředí našeho úsilí. Upřednostňováním čistší a ekologičtější logistiky a spoluprací můžeme dosáhnout významného pokroku,“ uvedla na začátku konference obchodní ředitelka DHL Katia Busch.

Foto: DHL V roce 2030 chce společnost vyrábět devadesát procent energie ze solárních panelů

Ony zelené možnosti přitom DHL nastínilo v rámci výstavy, která byla po dobu summitu k vidění právě ve Městě umění a věd. Tam ukázala možnosti zelené logistiky. V budoucnu by tak kurýři mohli vozit zboží místo v papírových krabicích v látkových skládacích na zip, ze kterých by si zákazník při předání balíček vyjmul, zatímco kurýr by si látkovou přepravku zase odvezl.

Hudbou ne tak daleké budoucnosti je také aplikace, na které by si zákazníci mohli prohlédnout kompletní uhlíkovou stopu zboží. V případě vína by aplikace prozradila, jaké emise byly vyprodukovány při pěstování hroznů, jaké při výrobě lahve a jaké při výrobě korku, případně jaké emise se vytvoří při přepravě vína.

Výstava je dočasná a ve Valencii skončila i se summitem. Expozice by ale měla být cestovní a v různých inovačních centrech by si ji měli mít možnost prohlédnout také zákazníci.

Foto: DHL Výstava o budoucnosti udržitelnosti v logistice

Německá firma chce motivovat i svoje zaměstnance. Ti si budou moci vybrat projekt, který má pozitivní dopad na životní prostředí a dva dny se na něm podílet. Firma je hodlá v udržitelnosti také online vzdělávat. Po absolvování kurzu dostane zaměstnanec certifikát, přičemž i tady platí cíl pro rok 2030. Tehdy chce mít takzvaných zelených specialistů DHL osmdesát procent. Program plánuje společnost také pro své řidiče, kteří by měli absolvovat školení k ekologičtějšímu řízení.

Konečně ale DHL spoléhá na to, že odpovědní budou i její zákazníci. Pro ty spustila letos projekt Go Green Plus, dobrovolnou službu, kterou budou moci využívat ti, kdo chtějí, aby jejich zásilky neměly tak obrovskou uhlíkovou stopu. Vybrat tak bude možné cestu, na kterou se balíček vydá pouze s udržitelnými palivy. Podobný projekt si DHL ozkoušelo už v Německu. „Tam se ukázalo, že lidé volili zelenější, nikoliv rychlejší řešení,“ říká Zou.