Budoucnost nemasa je v podhoubí. Steaky z mycelia nahrazují hovězí, vepřové i kuřecí a přilákaly miliardy

V roce 2017 začal americký startup Meati Foods pod značkou Eat Meati pěstovat steaky z hub. Nyní může začít tato potravinářská inovace dobývat svět, v investičním kole totiž získala 150 milionů dolarů, v přepočtu 3,6 miliardy korun. Díky čerstvé investici se může mladá společnost zaměřit jak na rozšíření nabídky houbových alternativ k masu, tak na vybudování rozsáhlého výrobního zařízení.

Mycelium neboli podhoubí jako masová náhražka může znít zvláštně, ale Meati Foods není jediným startupem, který se touto inovací zabývá. Zdravější a udržitelnější houbové steaky a jiné produkty připomínající maso vyrábějí i společnosti Perfect Day, MyForest Foods nebo Fable Food. Zdá se tak, že se na trhu potravin vynořuje nový trend, který rozšíří současnou nabídku masových alternativ z rostlinných proteinů.

Rozvoj Meati Foods podpořil fond Revolution Growth, který se zaměřuje na investice do společností, jež mají potenciál způsobit na trhu disrupci. Fond uvádí, že investuje nanejvýš do tří subjektů ročně, finanční injekce z jeho strany tak ukazuje, jaký význam Meati Foods přikládá. Do investičního kola Series C houbového startupu se zapojili investoři CPP Investments, Grosvenor, Wellington Management a fond Cultivate Next, který spadá pod společnost Chipotle Mexican Grill.

Foto: Eat Meati Jedním z produktů je „hovězí“ steak z houbového kořene

„Revolution Growth společně s dalšími investory do naší společnosti vnášejí nejen finanční podporu, ale také spoustu zkušeností stěžejních pro vybudování značky a organizace, která změní stravovací návyky lidí tak, aby byly přívětivější jak pro zdraví, tak pro planetu,“ říká zakladatel a CEO Meati Foods Tyler Huggins. Hodnota jeho společnosti se během jednoho roku zdvojnásobila na 650 milionů dolarů (přibližně 15,7 miliard korun).

Progresivní nemaso, které Meati Foods uvedlo na trh v polovině letošního července, je tvořeno z 95 procent myceliem, tedy kořenovým systémem hub. Mycelium totiž dokáže vytvářet vláknité struktury, z nichž je startup schopný vyrobit skutečně přesvědčivě vypadající plátky falešného masa. Díky tomu, že kořenový systém vstřebává ze svého okolí spoustu živin, je výsledný produkt bohatý kromě bílkovin mimo jiné také na vitaminy B12 a B3 nebo zinek a obsahuje 42 procent doporučené denní dávky vlákniny.

Podstatné je samozřejmě to, kde takový kořenový systém vyrůstá. Společnost Meati Foods uvádí, že mycelium pěstuje v tancích ponořených ve vodě plné mikronutrientů a cukru – díky němu totiž může kořenový systém růst. Nevstřebává tak žádné škodliviny. Díky správné teplotě a houbovému „palivu“ dokáže mycelium během dvou hodin zdvojnásobit svou velikost. Vypěstování plnohodnotného falešného masa tak nyní v Meati Foods trvá pouhé čtyři dny.

Nyní se Meati Foods hodlá zaměřit na expanzi a především na vybudování výrobny s názvem ranč Mega, který se bude rozprostírat na ploše dosahující téměř 10 tisíc metrů čtverečních. Startup tak bude schopný produkovat statisíce kilogramů steaků a jiných produktů z mycelia ročně. V plánu je ale také Giga ranč, protože není důvod se držet zpátky – v něm by bylo možné vypěstovat stovky milionů kilogramů výživných kořenů.

Důležitým krokem je také rozšíření nabídky výrobků z hub. Ta je nyní tvořena klasickými steaky z falešného hovězího a vepřového masa a kuřecím steakem, který připomíná v Česku oblíbený řízek. Díky investici tak může Meati Foods začít pracovat na vývoji dalších houbových alternativ. A ambice má skutečně velké. Do roku 2025 chce stát v čele amerického trhu s rostlinným masem.