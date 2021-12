Na první pohled vás nejspíš napadne, že jde o klasickou influencerku. Adéla Chalupová je totiž mladá a krásná, ale kromě toho také studuje jadernou fyziku a mezi mladými propaguje jadernou energii. Na to, jaké téma si vybrala, má na Instagramu neobvyklý počet sledujících. A v budoucnu směřuje na pozici, kde není zvykem vídat ženy – na místo operátorky do jaderné elektrárny Temelín.

Když byla mladší, bavila ji astronomie. Od hvězd se ale nakonec přesunula k něčemu, co je v očích běžného člověka ještě abstraktnější – k jádru. „Když jsem si musela vybrat, chtěla jsem dělat něco smysluplného. Něco, co lidé potřebují hned teď. Vyhrála to energetika. A ta jaderná je docela vzrušující,“ vypráví Chalupová, která kromě studia na magisterském oboru na ČVUT pracuje i v Ústavu jaderných paliv.

„Ověřujeme vlastnosti palivových povlaků. Provádíme různé zkoušky na korozi, vysokoteplotní oxidaci a podobně. Věnujeme se také výzkumu nových paliv,“ popisuje Chalupová s tím, že havárie jaderných reaktorů v minulosti ukázaly, že nejvíce radioaktivity se uvolňuje právě ve chvíli, kdy se začne palivo tavit. „Proto se na něj v jaderném výzkumu nyní upíná velká pozornost. Zkoušíme také různé způsoby, aby palivo bylo ještě odolnější a vydrželo co největší teplotu a tlak,“ líčí.

Ve volném čase se snaží propagovat jádro mezi mladými. Na jejím instagramovém účtu stojí: Save a tree, split an atom, tedy Zachraň strom, rozbij atom. A pod tímhle heslem najdete spoustu malých vzdělávacích příspěvků. Například Jádro a výzkum vesmíru. Nebo Přírodní jaderný reaktor. Či Jak rozbít atom?

Chalupová se tak snaží dělat osvětu v rámci svého oboru. A kupodivu to zabírá. Má už bezmála třináct stovek sledujících. „Na jadernou energetiku je to super,“ usmívá se mladá vědkyně, podle které je jádro budoucnost.

S propagací jádra začala u svých přátel, kterým se snažila ukázat, že jde vlastně o něco normálního. Pak začali přibývat další a další. „Když se řekne jádro, spoustě lidí vstávají vlasy hrůzou. Chtěla jsem to uvést na pravou míru a vysvětlit, co jádro ve skutečnosti je. Úplné propagandy se snažím vyvarovat, protože všechno má samozřejmě i svá proti,“ míní Chalupová.

V současnosti se podle ní hodně diskutuje například o odpadech či bezpečnosti. Odpadů je však v elektrárně jen velmi málo a bezpečnost se v posledních letech stala v podstatě nepřekonatelnou. Přispěla k tomu i poslední velká havárie v japonské jaderné elektrárně Fukušima.

„Po ní musely všechny elektrárny zavést nová opatření proti různým přírodním katastrofám. I Temelín je dimenzován na takové povětrnostní podmínky, jaké v Česku nikdy nebyly, na zemětřesení i záplavy,“ doplňuje Chalupová.

Budoucí operátorka jaderné elektrárny Temelín Adéla Chalupová Zdroj: Adéla Chalupová

Nadějná studentka se stala rovněž stipendistkou skupiny ČEZ. Budoucnost už tak má poměrně jasně danou. Po škole ji právě u ČEZ čeká dvouletý výcvik, aby se mohla stát operátorkou sekundárního okruhu. Tito operátoři v podstatě řídí celý proces výroby elektrické energie. Sledují tak vše, co se v elektrárně děje, kontrolují a řídí provoz zařízení bloku. Což je složité vysvětlení ve srovnání s tím, které nabízí sama Chalupová.

„Nejdřív se budu učit všechno o elektrárně, pak usednu a budu ten Homer Simpson, co všechno kontroluje. V sekundárním okruhu se nachází turbogenerátor, ve kterém se vyrábí elektrická energie,“ shrnuje vědkyně s odkazem na postavičku z populárního seriálu Simpsonovi, která v jaderné elektrárně pracuje. A přes zmíněný sekundární okruh vede zároveň cesta k tomu primárnímu, kde už se dohlíží přímo na jaderný reaktor.

Žen na obdobných pozicích není mnoho. Respektive je jen jedna, která zamíří do Dukovan. I to by chtěla Chalupová změnit. Ostatně už nyní se angažuje v různých uskupeních. Mezi nimi jsou i Ženy v jádře, které chtějí přilákat více žen do energetiky. „Jsem i Jihočeským taťkou,“ poukazuje Chalupová na další sdružení, jehož je členem. Jihočeští taťkové vznikli jako odpověď na Jihočeské matky, největší protijaderné sdružení. Taťkové jsou ale projaderní.