Buffett by se chtěl narodit dnes a prý by zase vydělal. Ale se starou dobrou inteligencí, ne umělou

Warren Buffett se do investování pustil před 81 lety – své první akcie nakoupil, když mu v roce 1942 bylo jedenáct. Začínal sice s málem, ale dlouhodobě patří mezi desítku nejbohatších lidí světa. Na valné hromadě své společnosti Berkshire Hathaway v Omaze tento víkend dostal otázku, kdy a kde by se chtěl znovu narodit. Bez váhání řekl, že by to byly dnešní Spojené státy. „Svět je teď hodně krátkozraký. Bylo by skvělé se narodit dnes, začít s menší sumou peněz a ty proměnit do mnohem větší sumy peněz.“

Během setkání, na které se sjíždějí každoročně tisíce lidí, aby si osobně vyslechli jak dvaadevadesátiletého Buffetta, tak jeho devětadevadesátiletého pobočníka Charlieho Mungera, dali oba muži najevo mírný optimismus, co se ekonomiky týče. Zároveň si jako vždy neodpustili štiplavé komentáře.

Munger se například opřel do bank, které v posledních měsících stihla série krizí odstartovaná pádem Silicon Valley Bank. „Bankéři by se měli chovat víc jako inženýři. Tedy snažit se vyhnout problémům, ne vydělat spoustu peněz,“ řekl. V jejich portfoliu přitom významnou roli hrají akcie bank Goldman Sachs a Bank of America, kterým Buffett pomohl při finanční krizi z roku 2008. Tentokrát prý nic takového dělat neplánují.

Buffett zase zhodnotil, jak se (ne)změnilo investiční prostředí za dobu, co jsou s Mungerem spolu v byznysu: „To, co pro nás vytváří příležitosti, je, že lidé dělají hloupé věci. Za těch 58 let, co vedeme Berkshire Hathaway, mi přijde, že výrazně přibylo lidí, kteří dělají hlouposti.“

Ovšem připustil, že jsou i lepší byznysmeni, než je on a Charlie Munger – na mysli měl mimo jiné šéfa Applu Tima Cooka, který tradičně konferenci přihlížel. Akcie výrobce iPhonu jsou totiž, co se valuace týče, největší položka v portfoliu skupiny, ta v Applu drží zhruba šestiprocentní podíl. To dnes odpovídá 150 miliardám dolarů a tvoří to bezmála 40 procent hodnoty holdingu.

„Je to prostě lepší byznys než cokoli jiného, co vlastníme,“ pokrčil Buffett rameny a na adresu Tima Cooka i Applu ještě vysekl poklonu. „Třeba naše železnice jsou skvělý byznys. Ale ani zdaleka ne tak dobrý jako Apple.“ Ostatně Apple jen pár dní před Buffettovým vystoupením ohlásil lepší kvartální výsledky, než se čekalo, na druhou stranu i jemu mírně poklesly příjmy, jak lidé po celém světě v důsledku inflace a drahých energií šetří.

„Já si myslím, že většina lidí by se radši vzdala svého druhého auta než svého iPhonu,“ usmál se v narážce na americkou automobilovou kulturu Warren Buffett. I on ale přiznal, že ekonomický výhled pro letošní rok je ve znamení stagnace nebo dokonce menšího propadu. „U většiny našich firem očekávám spíš pokles.“ Mimochodem do portfolia Berkskhire Hathaway patří i dvě české firmy: krumlovská výroba rámů Larson-Juhl, dříve známá jako Lira, a pak plzeňská továrna autodílů z koncernu PCC.

Co se výsledků týče, Berkshire Hathaway svým investorům reportovali kvartální zvýšení provozního zisku ze sedmi na 8,07 miliardy dolarů. Zároveň skupina uvedla, že její zásoba hotovosti připravené na investice stoupla o dvě miliardy dolarů na téměř 131 miliard dolarů. Jde o důkaz toho, že Buffett a spol. zatím nevidí dost příležitostí na investování, za poslední měsíce tak víc titulů prodali než koupili.

Během rozhovorů se svými podílníky došla řeč i na hit posledních týdnů – a to umělou inteligenci. Oba finanční matadoři se tomu pousmáli, sice technologie podle nich změní některé byznysy, že by měla způsobit v dohledné době revoluci, jak to z mánie v médiích a na sociálních sítí někdy působí, to si nemyslí. Jak to vyjádřil Charlie Munger: „Myslím, že stará dobrá inteligence funguje pořád docela dobře.“