Bydlení v architektuře první republiky. Rekonstrukce interiéru vdechla staré vile nový život

Realizace projektu od prvního návrhu po poslední dodělávky v interiérů je běh na dlouhou trať. Po přetnutí cílové pásky se však většinou na start toho samého závodu architekti již nestaví. Neplatí to však o vile v obci Černilov a architektonickém Studiu X, které se na místo činu postaveném ve 30. letech minulého století vrací pravidelně.

Poprvé se dostala vila do rukou architektů v roce 1999, kdy se pustili do její rekonstrukce, která definovala část domu jako soukromou lékařskou ordinaci a druhou část jako rodinné zázemí pro pět osob. O deset let později se architekti vrátili, aby probudili k životu staré podkroví vily a střechu obohatili o nový vikýř.

Tři roky nazpět došlo k obnově fasády, díky čemuž vynikly některé charakteristické koncepční prvky prvorepublikové architektury. Především se jedná o velká okna a prosklený vchod do domu z verandy vedoucí na zahradu, spolu s netradičním dekory v úrovní okenic.

Poslední prací studia se stala práce na interiéru vily, který doznal úprav v moderním duchu i návratu ke své podobě z doby, kdy byl dům postaven. Za novým pojetím interiérů stojí Kateřina Horská, která ctila přání zachovat genius loci místa.

Foto: Jiří Ernest Vila je typickou ukázkou architektury domů z 30. let

Je velmi snadné vtisknout interiéru novou tvář, o to těžší je však modernizovat jej tak, aby si i přesto zachoval tvář původní. V tomto případě se však citlivými zásahy povedlo uzpůsobit prostor tak, aby odpovídal současným požadavkům a zároveň v něm stále hrála roli tradice.

Horská k tomu využila právě atypická okna, která nechala zrenovovat stejně jako schodiště ve vstupní hale tak, aby byl prostor co nejvíce prosvětlen. Bílá jsou okna, schodiště ve vstupní hale, stropy i stěny.

Bílou barvu doplňuje dřevěný masiv, respektive dřevěná podlaha a nábytek, kdy jsou některé kousky původní, v případě potřeby lehce osvěžené. Dále byl interiér vybaven nábytkem na míru, který se nese ve stylu minimalismu a některé z pokojů dostaly i výrazné vzorované tapety.

Rekonstrukce ukazuje, že majitelé prvorepublikových vil rozhodně nejsou obětí zastaralých koncepcí, ale mohou vzhled vily, vnitřní uspořádání i její interiér přiblížit moderním potřebám. Nutně však přitom nemusí opouštět původní charakter místa a dopřát si tak prostor k životu, který v sobě ukrývá kus originality.