Vášnivé debaty budou k fotbalu patřit vždy, už jen proto, že každý fanoušek přeje jinému klubu. Některé diskuze se však snaží fotbaloví činovníci eliminovat, a to zejména v rámci pravidel. Mezi nejkontroverznější rozhodnutí často patří ta o postavení hráčů mimo hru, takzvaném ofsajdu. Již několik sezon při něm rozhodčím pomáhají videozáznamy a nově se přidá také umělá inteligence, která má klíčové verdikty zrychlit, a hlavně zpřesnit.

Evropská fotbalová asociace UEFA oznámila, že tuto sezonu zavede poloautomatický systém, který pomůže rozhodčím přesněji rozhodovat ofsajdové situace. Ty nastávají ve chvíli, kdy útočící hráč v době přihrávky od svého spoluhráče stojí za předposledním bránícím hráčem soupeře. V takovou chvíli je „postaven mimo hru“ a míč získává soupeř. O ofsajdu přitom rozhoduje zpravidla asistent rozhodčího u postranní lajny a činí tak maximálně během vteřin, daný moment je ale na hřišti ještě mnohem rychlejší.

Podobně jako do jiných sportů také do fotbalu přichází nové technologie, které arbitrům pomáhají, protože lidským okem jsou některé situace v reálném čase skutečně špatně postřehnutelné. Proto se ve středečním zápase Superpoháru, v němž se střetne španělský Real Madrid, vítěz Ligy mistrů, s německým Eintrachtem Frankfurt, vítězem Evropské ligy, premiérové nasadí speciální technologie kombinující kamerové záběry, čipy v míčích a inteligentním systémy, které dění na hřišti vyhodnocují.

Systém funguje díky dvanácti kamerám, které na těle každého hráče sledují 29 různých bodů a padesátkrát za sekundu vyhodnocují jeho pohyb po hřišti. Díky tomu je možné přesně určit jejich polohu v jeden konkrétní okamžik, což je pro rozhodování o ofsajdu stěžejní. Aby hráč v ofsajdu nebyl, musí být podle pravidel na soupeřově polovině v momentě, kdy mu spoluhráč přihrává, celým tělem dále od soupeřovy branky než obránci.

Důležitou úlohu v novém řešení kromě kamer hraje také míč. Je v něm čip, který posílá data počítačovému programu s umělou inteligencí 500krát za vteřinu. Systém díky tomu mnohem přesněji určí, v jaký moment byl míč odehrán, což je pro posouzení ofsajdu rovněž klíčové.

V případě porušení pravidel pak okamžitě upozorní videorozhodčího, který informaci předá hlavnímu sudímu. Právě video asistent rozhodčího, označovaný zkratkou VAR, byl do fotbalu zapojen v roce 2018 a šlo o přelomovou novinku, protože fotbalové prostředí se podobným inovacím poměrně bránilo. Ostatně od spuštění VAR se kolem této technologie vedou debaty, zda to byl, či nebyl dobrý krok.

Problém mimo jiné je, že i VAR je nakonec stejně odkázaný na osobní úsudek a přesnost lidských rozhodčích. Funguje totiž zjednodušeně tak, že člověk u počítače při posuzování ofsajdu pomocí myši klikne na část těla obránce i útočníka – třeba špičku nártu, koleno nebo hlavu. Počítačový program pak skrze vybranou část těla nakreslí přes šířku hřiště čáry a je jasno. Když je linie od útočníka před tou od obránce, je to ofsajd.

Krkolomně to nejen zní, ale někdy to takové opravdu je. Na některá rozhodnutí se čeká dlouhé minuty, kdy rozhodčí zkoumá u obrazovky zpomalené záběry, které však někdy stejně nejsou úplně na milimetr či milisekundu přesné, i kvůli technologickým limitacím. Globálně podle statistik FIFA trvá rozhodnutí o ofsajdu za využití VAR průměrně 70 vteřin, nový systém ho má stlačit na 25 vteřin.

Právě rychlost posuzování je podle UEFA hlavní předností nového systému, protože hru vyhodnocuje v reálném čase. Verdikt by se na stadionu měl divákům prezentovat na velkoplošných obrazovkách v podobě 3D animace situace, kterou nový systém označil jako ofsajdovou.

Jak bude systém zvaný Semi-Automated Offside Technology (SAOT) fungovat v praxi, se můžete podívat na oficiálním videu na YouTube nebo na přiloženém videu níže:

Here's the key 3D animation for the Semi-Automated Offside Technology which will be used in the Champions League. It's:

– Automated by AI, no manual line drawing by the VAR

– Clear and easy to understand, like goal-line tech

– Issues of camera angle and perspective are removed

— Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) August 3, 2022