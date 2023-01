Byl to rekordní dárcovský rok, hlásí Darujme.cz. Lidé mezi svátky poslali přes čtyři miliony každý den

Zdeněk Mihalco, výkonný ředitel Nadace Via stojící za platformou Darujme.cz

Ani inflace, ani energetická krize, štědrost Čechů zatím aktuální situace neomezila, hlásí Nadace Via. Přes její projekt Darujme.cz, největší platformu pro online darování v Česku, totiž lidé v minulém roce poslali 767 milionů korun směrem do více než tisícovky organizací, které tento nástroj využívají. Čísla naskakovala závratným tempem především v prosinci. Tehdy jsou lidé obvykle extrémně štědří, ale letos se překonali. Jen během posledního měsíce roku darovali meziročně o 26 procent víc, celkem 73 milionů korun. A pokud bychom měli řešit jen dny mezi svátky, napočítali bychom na každý z nich čtyři miliony korun.

„Rekordní dárcovský rok,“ shrnul ten právě skončený ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco. Ještě o rok dříve totiž platforma napočítala 562 milionů korun, meziročně tak příspěvky narostly o 36,5 procenta. Prosinec byl o to překvapivější. Lidé v té době obvykle darují ve vlnách a s blížícím se Štědrým dnem zvyšují částky. Takže ještě na začátku se průměrný dar pohyboval kolem 800 korun, v posledním adventním týdnu stoupl na 3800 korun. Což souvisí i s očekáváním platformy – ještě v polovině měsíce myslela, že jí lidé a firmy pošlou o 37 milionů méně, než kolik nakonec napočítala.

Nic na tom nemění ani finanční situace domácností. „Data zatím nenaznačují, že by lidé například ve velkém rušili pravidelné dary. Rostoucí trend zejména online dárcovství pokračuje a štědrost Čechů dle dostupných informací rok od roku roste. Dopad inflace a energetické krize se může projevit v příštím roce, ovšem je nutné dodat, že k významnému poklesu dárcovství v Česku nedošlo ani při předešlých krizích, naopak někteří lidé mohou mít větší tendenci pomáhat v krizi potřebným,“ vysvětluje Mihalco.

Například na webu Nemocnice bez hranic je to trochu jako hra. Když si otevřete část stránek Lékařů bez hranic, máte možnost vžít se do role vedoucího mise. Před sebou máte třeba polní nemocnici nebo uprchlický tábor. Tedy stany, chatrné budovy, cisterny s vodou. A sami můžete vybrat, jakou část z nich vybavíte. Léčit tuberkulózu antibiotiky? Porodnické stetoskopy? Nebo spíš nakoupíte skalpely a ostří pro chirurgy?

Lékaři bez hranic, pro které Darujme funguje jako platební brána, jsou jedna z prověřených organizací, ke které se lidé v prosinci obraceli. Patří sem spolu s Nocleženkou nebo Ježíškovými vnoučaty – jsou oblíbené a známé. Darujme slouží jako platební brána k nim a díky druhým dvěma jmenovaným také nejčastější dar v prosinci činil stokorunu. Pak je tu ale řada jednorázovějších projektů, které pozornost dokážou přitáhnout taky. Adventního rozdávání využila v jedné z kampaní například sestřička, která pro dobrou věc běžela 165 kilometrů z Brna na Praděd, aby vybrala pro hospic, kde pracuje, peníze na noční stolky.

Podle Mihalca je zřejmé, že roli hrají faktory, jako je prezentace a dostupnost tématu, srozumitelnost, aktuálnost a hlavně schopnost oslovit dárce. Při tom všem zájem lidí roste. Data z Darujme.cz ukazují, že za poslední tři roky se objem darovaných prostředků ztrojnásobil a roste i počet pravidelných dárců, těch od roku 2020 přibylo celkem o 79 procent. K lidem se navíc přidávají firmy. Aktuálně zveřejněná data Darujme nerozlišují, odkud proudí jaký podíl peněz. Ale individuální filantropie obecně v Česku podle Mihalca může dosahovat až více než 15 miliard korun.

Solidarita se pak projevuje především v krizových situacích. To se ukázalo u covidu, při tornádu i loni v reakci na situaci na Ukrajině. Téma si připsalo i největší jednorázový dar – tři miliony korun, tedy dvakrát víc než nejvyšší dar roku 2021. Souvisí s tím i fakt, že největší loňský objem darů (přes 55 milionů korun) zaznamenalo Darujme.cz 28. února, tedy pouhé čtyři dny po ruské invazi do sousední země, o rok dříve to byl 26. červen (přes 84 milionů korun), dva dny po ničivém řádění vichru na Moravě.

Při krizových situacích se nejvíc darů obvykle sejde do 30 dnů po jejich vypuknutí – v takzvané heroické fázi pomoci. Přes Darujme.cz zaslalo první měsíc po tornádu 189 tisíc dárců na pomoc zničeným vesnicím více než 275 milionů korun, podobně pak darovalo na pomoc Ukrajině více než 167 tisíc lidí částku převyšující 419 milionů korun.

„Pomoc druhým v těžkých časech je nám zkrátka vlastní, což se ukázalo už před 20 lety, kdy se na podporu obětem ničivých povodní vybralo tehdy rekordních 800 milionů korun,“ dodává Mihalco.

Darujme.cz funguje deset let a stojí za ním Nadace Via, která v České republice už od roku 1997 rozvíjí filantropii a komunitní život. Přes platformu lidé darovali mezi neziskové organizace dohromady přes 1,5 miliardy korun.