Byli jsme na valné hromadě Berkshire Hathaway. V našem věku nás máte právo vidět osobně, řekl Buffett

Slavnému investorovi Warrenu Buffettovi je už jednadevadesát let. Dál však stojí v čele obřího konglomerátu Berkshire Hathaway, nebojí se mnohamiliardových investic a nákupů a patří mezi nejbohatší lidi na planetě. Přestože čistý zisk jeho společnosti v prvním čtvrtletí meziročně poklesl, na tradiční valnou hromadu v americkém státu Nebraska se přijelo podívat velké množství akcionářů. Nechyběl mezi nimi ani Osman Salih, který pro CzechCrunch sepsal, jak v investorských kruzích sledovaná akce probíhá.

V řeči čísel vykázala společnost Berkshire Hathaway za první čtvrtletí letošního roku pokles čistého zisku o 53 procent na 5,46 miliardy dolarů (128 miliard korun). Významně přitom zvýšila svou sázku na Chevron. Investice do ropné firmy měla na konci března hodnotu 25,9 miliardy dolarů, což je velký skok oproti hodnotě 4,5 miliardy dolarů na konci roku 2021. Zároveň Buffett nakoupil za 600 milionů dolarů (14 miliard korun) další akcie Applu, který je největší akciovou investicí Berkshire Hathaway.

Valné hromady se účastnil také Osman Salih, který dříve působil ve venture fondu O2 a naposledy pomáhal společnosti Prusa Research s jejími tiskárnami do světa. Do Berkshire Hathaway poprvé investoval v roce 2019 a její valné hromady se letos účastnil poprvé. Jak letošní zasedání probíhalo a jaké rady si Warren Buffett přichystal? O tom píše ve svém komentáři.

***

Na rozdíl od jiných společností je přístup na valnou hromadu Berkshire Hathaway poměrně benevolentní – každý akcionář může získat až čtyři karty na vstup, které je potřeba si objednat předem a přijdou každému poštou. Akce se každoročně koná v CHI Health Center, což by mohlo evokovat nemocnici, ale to si jenom místní síť nemocnic pronajala název velké městské výstavní a konferenční arény. Jedná se o místo nacházející se v centru Spojených států v severní části města Omaha v Nebrasce.

Den před valnou hromadou se ve stejných prostorách koná prodejní a prezentační akce firem, které patří do portfolia Berkshire Hathaway. Díky poskytovaným slevám je akce mezi akcionáři dost populární. Můžete se například podívat dovnitř obytného vozu od firmy Forest River s rozměry autobusu, v němž vybavení koresponduje s běžnou americkou domácnosti, od dvoukřídlé ledničky po pračku se sušičkou.

O kousek vedle si můžete projít částí vnitřku privátního tryskáče od společnosti NetJets, která umožňuje klientům si místo celého letadla pořídit jenom jeho část. Kouzlo spočívá v tom, že s tímto nákupem získáváte možnost si pro svůj let pronajmout celou flotilu více než 650 letadel, aniž byste ve velké části světa platili poplatky za přistavení.

U stánku s běžeckými botami Brooks se můžete rovnou zaregistrovat k nedělnímu charitativnímu běhu na pět kilometrů. Nesmí chybět ani sladkosti od See’s Candies a zmrzlina od Dairy Queen, ale zdaleka největší fronty se tvoří u oblečení Fruit of the Loom. I do těchto oblastí konglomerát Warrena Buffetta investuje.

Pořád nás to baví

V den konání valné hromady se aréna otevírá v sedm hodin ráno a už od brzkých ranních hodin se před vstupy tvoří fronty. V okolí jsou rozsáhlá parkoviště pro tisíce aut, a pokud nepřijedete na poslední chvíli, tak v klidu za poplatek 10 dolarů na den zaparkujete.

Začátkem valné hromady je tradičně film, který obsahuje převážně reklamy na firmy z portfolia Berkshire Hathaway. Tentokrát v něm došlo také na vtipnou scénku, kde Warrena Buffetta nechce ochranka v podobě Charlieho Mungera, který je Buffettovou pravou rukou a místopředsedou představenstva Berkshire Hathaway, pustit na valnou hromadu, protože není na guest listu.

Sám jednadevadesátiletý předseda a CEO Buffett odstartoval projev se svým typickým černým humorem. „Opravdu si myslím, že máte jako spolumajitelé společnosti, kterou řídí dva chlapi v 91 a 98 letech, právo je vidět osobně. Kdybychom například měli někde manažera, kterému je 98 let, možná bych chtěl občas někoho poslat, aby se podíval, jestli nestříhá papírové panenky nebo něco podobného. Takže asi děláme mnohem větší hlouposti než vystřihování papírových panenek, ale baví nás to,“ pravil s úsměvem Věštec z Omahy, jak se Buffettovi přezdívá. Zmíněnému kolegovi Mungerovi totiž letos v lednu skutečně bylo 98 let.

Foto: Fortune Live Media/Flickr Investor a jeden z nejbohatších lidí světa Warren Buffett

Po stručném komentáři hospodářských výsledků Berkshire Hathaway přešel Buffett k zodpovídání otázek. Jeho odpovědi jsou poměrně dlouhé a rozvláčné s mnoha odbočkami. Jeden takový dlouhý monolog ukončil vtipnou poznámkou: „To byla stručná odpověď na otázku, kterou už si nepamatuji.“

Šéf velkého konglomerátu, v němž Buffett působí už od roku 1965, nevynechal kritiku Wall Streetu a aplikací typu Robinhood. „Lidé, kteří nevědí nic o akciích, si nechávají radit od obchodníků, kteří toho vědí ještě méně,“ pravil. Vzpomínal na návštěvu kasina v Las Vegas s manželkou ve svých 21 letech, jež bylo plné lidí, kteří chtěli zbohatnout, byť věděli, že matematicky to moc nevychází. To stejné platí podle něj o nadužívání opčních obchodů retailovými investory. Na riskantních obchodech může obchodník s cennými papíry vydělávat více, než když se jedná jenom o investování.

Buffett sem tam zmínil i nějaké informace ze své investorské kuchyně. „Za necelé tři týdny jsme utratili 40 miliard dolarů (940 miliard korun) v nákupech akcií a dluhopisů, a když říkám 40 miliard, tak všechny nákupy zařídil můj kolega sám. Dělá pro mě i další věci, nemá žádnou asistentku nebo něco takového. Nemáme pro to žádné oddělení,“ líčil šéf Berkshire Hathaway. Ten je pověstný svou plochou organizační strukturou, kdy v centrále společnosti nepracuje více než několik desítek lidí.

S akcionáři konglomerátu, jehož akcie se obchodují za zhruba 480 tisíc dolarů za kus, tedy více než 11 milionů korun, se Buffett podělil také o to, jak probíhal poslední velký nákup společnosti Alleghany za 11,6 miliardy dolarů. „Dostal jsem spolu s jejich výroční zprávou krátký e-mail od jejich nového CEO, který před desítkami let pracoval v Berkshire. Ta společnost mě vždycky zajímala, sledoval jsem ji posledních 60 let. Tak jsem mu napsal, jestli se za týden nepotkáme v New Yorku, kam jsem měl zrovna cestu. A dostal jsem nápad, který jsem ještě den před tím neměl,“ popisoval.

Když mi nabídnete všechny bitcoiny na světě za 25 dolarů, tak si je nevezmu, protože nevím, co bych s nimi dělal.

Vyjádřil se i k časování jednotlivých investic. „Nikdy jsme to nedělali. Nevíme, jakým směrem se ekonomika bude ubírat,“ pravil. Na další dotaz, kam investovat v době inflace, Buffett odpověděl, že nejlépe do sebe, abyste se mohli stát nejlepší v oboru, ve městě a podobně. „To vám žádná inflace nevezme. Ani to nepodléhá daním. Díky tomu si za svou práci budete moci říct o více peněz,“ dodal.

Po více než dvou hodinách neúnavný šéf Berkshire Hathaway ohlásil přestávku na oběd a po hodině začal odpolední blok otázek. V něm největší pozdvižení vzbudila Buffettova kritika bitcoinu.

„Když mi nabídnete jedno procento zemědělské půdy v USA, tak vypíšu šek na 25 miliard dolarů. Když mi nabídnete jedno procento všech bytů v USA, vypíšu další na podobnou částku. Když mi nabídnete všechny bitcoiny na světě za 25 dolarů, tak si je nevezmu, protože nevím, co bych s nimi dělal. Jedině bych je vám musel prodat zpátky. Nevím jestli příští rok, za pět nebo za deset let půjde nahoru, nebo dolů. Jednou věcí jsem si ale jist – nic nevyprodukuje. Má v sobě kouzlo a lidé přisuzují kouzlo spoustě věcí,“ prohlásil Buffett.

Jeho kolega Charlie Munger se k bitcoinu vyjádřil v předešlé debatě, kde poradil studentce, že pokud jí bude finanční poradce doporučovat bitcoin, tak ať ho neposlouchá. Po zhruba třech hodinách otázek začala formální část valné hromady, kde se oznamovaly výsledky hlasování o jednotlivých bodech, které probíhá většinou elektronicky den předtím.

První návrh na jmenování členů představenstva prošel – krom dalších v něm zasedají i dvě děti Warrena Buffetta, dcera Susan (68 let) a syn Howard (67 let). Od něho se očekává, že nahradí svého otce v roli předsedy představenstva. Zatím však nikoliv v roli výkonného ředitele.

S dalším bodem vystoupil Peter Flaherty, předseda pravicově orientované neziskové skupiny NLPC, s poměrně kritickým projevem k politice Fedu a ovlivňování byznysu aktivisty. Zároveň požadoval, aby Berkshire Hathaway oddělilo roli CEO a předsedy představenstva, ale dle očekávání byl návrh zamítnut.

Charlie Munger ostatně už tentýž den dopoledne zmínil, že „nutit Warrena, aby se rozdělil na dvě osoby, je stejné jako kritizovat Odyssea po bitvě v Troji, že v ní blbě držel oštěp“. Stejného odmítnutí se dočkali i další aktivističtí akcionáři požadující zprávu o vlivu klimatických změn, o emisích či o diverzitě. Neschválení těchto požadavků vychází mimo jiné z decentralizované organizační struktury, kdy Berkshire do chodu jimi vlastněných společností nijak nezasahuje.

Tím valná hromada skončila. Kdo chtěl, mohl si ještě zajet na grilovačku do Nebraska Furniture Marketu a za pět dolarů vyfasovat burger s trhaným vepřovým nebo jeho vegetariánskou verzí.