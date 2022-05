Bylo to málo? Ještě přidám! Štěpán Kozub chce se svou stand-up show vyprodat O2 arenu

Štěpán Kozub míří do O2 arény v Praze

Štěpán Kozub je známý hlavně díky ostravskému divadelnímu uskupení Tři tygři, čím dál více se ale se svým nekorektním humorem zapisuje do hlav diváků i přes jiné projekty. Bohumínský herec, zpěvák a komik měl roli například v satirickém seriálu Skoro na mizině o těžkých divadelních situacích v covidových dobách, přičemž velký úspěch má i se svou stand-up show. A právě s ní bude chtít letos vyprodat pražskou O2 arenu.

Pro české umělce je vyprodání O2 areny snad největší metou, které mohou ve své kariéře dosáhnout. Potřebují být proto dostatečně známí, aby prostor s kapacitou okolo osmnácti tisíc lidí zaplnili. Herec a komik Štěpán Kozub se toho ovšem nebojí. Jak sám zmínil, pod nátlakem fanoušků a veřejnosti si věří na to, aby do této haly tisíce lidí dostal. Těsně před silvestrem, 28. prosince, tam vyrazí se svou komediální stand-up show Kozub: Bez urážky!

„Bylo to málo? Ještě přidám! Vyslyšel jsem tužby svých fanoušků i těch, kteří by mě nejraději vypnuli, a podle svého celoživotního motta jsem se rozhodl ‚ještě přidat‘. Příští stand-up show tedy na základě nátlaku a veřejné poptávky zavítá do skromných prostor pražské O2 areny – a já se těším na další posouvání všech svých i vašich hranic,“ vzkazuje Kozub, jeden z Tří tygrů z ostravského Divadla Mír.

Na pódiu se Kozub se svou show objevil už několikrát, byť jde o relativně nový projekt. Během letošního března a dubna s ní už navštívil Ostravu, Olomouc, Brno, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary a také Prahu – dohromady šlo o jedenáct zastávek.

Divákům se jeho trefný humor, o kterém se údajně na Ostravsku „jen šeptá“, evidentně zamlouvá. Zda to bude stačit na vyprodání jedné z největších hal ve střední Evropě, ukáže závěr letošního prosince.

Vedle Kozub: Bez urážky! se ovšem jeden z nejvýraznějších herců své generace musí soustředit i na jiné věci. Například na režisérskou a producentskou práci nebo na blížící se celovečerní film Tři tygři ve filmu: Jackpot. Ten jde do kin už 26. května a Kozub v něm má opět velkou roli.