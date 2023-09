Byt jako umění. Soukromá rezidence české kurátorky je také jevištěm a galerií

Byt většinou představuje ryze soukromé hnízdo, do kterého majitelé pouští jen ty nejbližší. Zrekonstruovaná rezidence v Praze 7 ovšem ukazuje, že stěny bytu mohou sloužit i jako veřejné kulisy. Majitelka nemovitosti a někdejší ředitelka Českého centra v Londýně vytvořila ve spolupráci s architekty ze studia Objektor místo, kde se vzájemně prolínají hranice soukromého a veřejného prostoru.

„Celý život mě zajímá propojování lidí a zkoumání prostupnosti různých hranic – mezilidských, kulturních, žánrových, druhových. Baví mě hrát si na pomezí,“ vysvětluje kreativní producentka, vizuální antropoložka a kurátorka Tereza Porybná, která se rozhodla ze svého bytu vytvořit otevřený prostor, který vítá návštěvníky s otevřenou náručí a zároveň uchovává některá tajemství.

Porybná tuto koncepci přirovnává k divadelní scéně či galerii, kdy se jeden a ten samý prostor neustále dynamicky proměňuje. Přestože zpočátku hledala inspiraci u velkých architektů jako Luis Barragán, Bijoy Jain či designérky Valentine Schlegel, byt si díky spolupráci s architekty ze studia Objektor začal nacházet svou ryze vlastní identitu.

„Do minimalistického základu jsme zasadili různé divnosti a zhmotněné dětské sny. Třeba domácí trůn, kuchyň, co vypadá jako jeskyně, nebo tajný vchod v knihovně. Měla jsem možnost do našeho eklektického hraní zapojit různé spolutvůrce, designéry, umělce a přátele a podílet se na jejich intervencích,“ říká Porybná.

Foto: BoysPlayNice Betonový bar a podlaha s terazzovou kompozicí

Sama tak vybírala kameny pro mozaiku v terrazové podlaze, barevnou přízi do jacquardu či sklíčka do mozaiky, která barevně oživuje bílou koupelnu. Díky tomu mohla lépe pochopit jednotlivé procesy a řemesla a zná příběh, který za jednotlivostmi bytu stojí. A nyní ho může vyprávět i těm, s nimiž chce prostory sdílet. Byt se totiž stane místem, kam by měli přijíždět tvůrci z celého světa na rezidenční umělecké pobyty a sami by měli pomoci příběh bytu dále rozvíjet.

Ostatně s tímto účelem počítali i přímo architekti, kteří dostali zadaní přistoupit k návrhu jako k výtvarné instalaci, vytvářet v něm scény a zákoutí, které si lze vybírat podle nálady. Práce s prostorem o podlahové ploše okolo 200 metrů čtverečních tak hraničila s navrhováním výstavních opor, mezi kterými se odehrává nejen soukromý život Porybné.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs IT Business analytik SAZKA a.s.

Financial Accountant Livesport

Specialista zákaznického servisu SAZKA a.s.

Accounting Assistant Livesport

Hledáme Designéra s extrémními nároky na detail 😊 Pixelmate, s.r.o.

„Statickým betonovým skeletem rytmizujeme vloženou obíhací dispozici s variabilními vstupy a překvapivými průhledy. Energie bytu se mění v denní době, některé atmosféry jsou prchavé, jiné jsou statické,“ přibližují svůj návrh architekti.

Celkově byl byt rozdělen na tři části, a to společenské prostory, rezidenční prostor s ateliérem a soukromou ložnici, které byla od společných místností přísně oddělena. Soukromá část nabízí také koupelnu a šatnu, ze které vede tajný průchod do vstupní chodby.

Ostatní zóny se do sebe vzájemně vpíjí bez výrazněji stanovených hranic a předělů. Ty lze ovšem vytvořit prostřednictvím vertikálních posuvných prvků. S těmi pracuje také betonový bar, který je těžištěm společenského prostoru. Beton doplňuje jilmové a dubové dřevo a také již zmíněná terazzová kompozice.