Byt u pláže za cenu garsonky v Praze aneb Jak se investuje do nemovitostí na Floridě

I během prosince se tam teploty šplhají nad dvacet stupňů Celsia, což je jeden z hlavních důvodů, proč na Floridu jezdí trávit zimu čím dál více lidí ze severnějších konců světa. Prosluněný americký ráj se ale stává zajímavějším i pro investory do nemovitostí, které minimálně ve srovnání s českým trhem láká na vyšší návratnost i příjemný smluvní proces s klientem. Jak to na Floridě funguje s realitami konkrétně, objasňují v podcastu Vojty Žižky dvě české realitní makléřky, které se tam před časem přestěhovaly.

Ačkoliv jde o dvě v principu stejné činnosti, makléřství v Česku a ve Spojených státech, respektive na Floridě, se má lišit v několika důležitých ohledech. „Jako prvních bych zmínila, že na všechny nabídky nemovitostí se podepisují exkluzivní smlouvy,“ říká realitní makléřka Linda Votrubová. „Není to tedy jak v Čechách, kdy jednu smlouvu může nabízet více makléřů,“ doplňuje Riana Kodat, která v realitách také podniká.

Pro realitní makléřky je na Floridě také důležité držet krok s dobou a pravidelně se školit v novinkách, které trh přináší, ty největší rozdíly ale podle Votrubové a Kodat přichází v momentě, kdy začnou reálně řešit nákup nemovitosti přímo s klientem. A ten ani nemusí do lokality vůbec přijet – prakticky vše se dá vyřešit elektronicky, takže například klient z Česka si může vybírat byt nebo dům z nabídek, které mu pošlou na e-mail.

„Takový menší lepší byt s výměrou okolo 60 metrů čtverečních, což je na české poměry něco jako 2+kk, stojí 150 tisíc dolarů, tedy nějakých 3,5 milionu korun. Za to máte v Praze 1+kk. A takový byt na Floridě pronajmete za 1 300 dolarů, takže asi 29 tisíc korun, v Praze za něj dostanete 10 až 15 tisíc korun,“ popisuje Kodat. Návratnost tak podle nich činí dvanáct let, zatímco v Praze by mohlo jít o dvojnásobnou dobu.

Právě zmíněných 150 tisíc dolarů je podle Votrubové a Kodat standardní cena za „ideální byt“. Myšleno tak, že je dobře pronajímatelný, je na dobrém místě a zpravidla o něj projeví zájem nájemce, po „kterém se nebude muset byt znovu rekonstruovat“. Byty se ale na Floridě dají najít i levněji, za méně než 100 tisíc dolarů, tam ale investor riskuje výše zmíněné body. Pak je ale důležité, k čemu byt bude sloužit.

Jak realitní makléřky v podcastu uvádí, pokud má nemovitost sloužit čistě na investici, není ani potřeba, aby klient na místo jezdil – důležité je, aby to vycházelo číselně. Na základě preferencí je mu vybráno několik nabídek, které jsou mu poslány na e-mail včetně fotek i videí – a pak si spolu dopisují nebo volají, aby vybrali ten nejlepší. „Ten proces je vlastně velmi jednoduchý, vše navíc probíhá elektronicky,“ uvádí Votrubová.

„My jako makléři nesmíme vytvářet žádné smlouvy – všechny máme. Včetně dodatků a návazných dokumentů. Vše máme standardizované. Není to jako v Česku, kdy se prostě dohadují dva právníci. Na toto právníka nepotřebujete. Smlouvu připravíme, pošleme, vy ji podepíšete, pošlete nám ji zpět, my ji pak odešleme na prodávajícího a pak už je na vás, jestli se dohodnete,“ pokračuje Votrubová.

Co se následné správy týče, ideální scénář je, aby investor řešil jen to, jestli se mu včas na účtu objeví peníze (nájemné), zbytek řeší makléř – od hledání nájemníků přes servis nebo třeba pojištění, pokud ho bude mít investor na nemovitost zřízené. To se může mimo jiné hodit na opravy po řádění hurikánů, které jsou na Floridě poměrně časté.

Celý rozhovor s Lindou Votrubovou a Rianou Kodat si můžete poslechnout na Patreonu Vojty Žižky. Dozvíte se v něm například také: