Popularita kryptoměn i jejich derivátů jako investičního nástroje neustále stoupá, což s sebou přináší i výzvy, aby obchodování s nimi probíhalo bez problémů. Zabezpečení plynulosti transakcí a zároveň poskytování dostatečné likvidity na trzích mají na starosti takzvaní tvůrci trhu, kteří zjednodušeně řečeno obchodníkům vytváří protistranu k jejich obchodům. Právě to nabízí i startup Byte Trading českého spoluzakladatele, který nyní uzavřel velké finanční kolo.

Celkem sedm milionů dolarů, v aktuálním přepočtu 150 milionů korun, získal Byte Trading v rámci seed kola pod vedením švýcarského fondu Redapline, jenž historicky podpořil populární investiční aplikaci Robinhood nebo neobanku N26. Investice se dále účastnily fondy Possible Ventures, L1 Digital, D4 Ventures a další angel investoři.

Byte Trading vznikl začátkem loňského roku, před nejnovějším kolem od investorů získal ještě 600 tisíc dolarů (asi 13 milionů korun). Jako tvůrce trhu se zaměřuje na poskytování likvidity na trzích s deriváty, jejichž objem tvoří už více než polovinu celého obchodování s kryptoměnami. Konkrétně jde o asi 200 miliard dolarů denně.

Dvě hlavní potřeby zákazníků

„Typicky řešíme dvě hlavní potřeby našich zákazníků. Když jde o krypto projekty nebo měny, pomáháme jim s likviditou. Velkým fondům pak nabízíme tržně neutrální strategie bez směrové expozice,“ popisuje pro CzechCrunch spoluzakladatel Byte Tradingu Dominik Vacikar.

Byte Trading tak není investorem ani klasickým traderem, proto nikdy nemá žádnou směrovou expozici (strategii založenou na očekávání investora ohledně budoucího směřování trhu) a pro startup nezáleží na tom, jestli hodnota kryptoměn stoupá, nebo klesá. Aby však vydělával, musí obchodovat lépe než ostatní hráči, což se mu daří pomocí obchodování na mnoha burzách, kde sbírá velké množství dat, jež v konečném důsledku pomáhají zlepšovat modely startupu.

Jan Hoekman a Dominik Vacikar, zakladatelé startupu Byte Trading Foto: Byte Trading

O samotných tržbách Vacikar nemůže mluvit kvůli uzavřeným kontraktům, avšak za posledních 120 dnů Byte Trading v průměru vydělal každý den kolem 0,16 procenta obchodovaného objemu. „Protože nemáme žádnou směrovou expozici, jako tvůrce trhu bychom měli vydělávat každý den,“ vysvětluje Vacikar.

Dominik Vacikar svou kariéru začal jako marketér ve startupech a později se vrhl do takzvaného data miningu, což ho přivedlo do venture kapitálového fondu Hummingbird. Odtud jeho kroky směrovaly do založení vlastní společnosti Specter, která dodává data největším fondům. I hedgeovým.

„Pak jsem si řekl, že bych asi raději sám obchodoval, než jen prodával data jiným,“ popisuje Vacikar. K současnému startupu ho zároveň oklikou dovedlo náhodné setkání na Mallorce, kde přes společného známého poznal Nizozemce Jana Hoekmana. V průběhu času společně bydleli v Berlíně a Lisabonu, kde několik měsíců pracovali a připravovali různé strategie na investování a tradování. Pak však Hoekman dostal pracovní nabídku ve velkém hedgeovém fondu.

„V tu chvíli mě to strašně mrzelo, asi od sedmnácti jsem chtěl někdy založit tradingovou firmu nebo fond. Když jsem viděl, že můj ideální spoluzakladatel by u toho nebyl, musel jsem zakročit. Vzal jsem ho v Berlíně na drink a asi u páté tequily jsme si plácli. Od té doby stavíme Byte Trading,“ popisuje počátky svého startupu.

Byte Trading je hodně mezinárodní. Zatímco jeho zakladatelé jsou Čech a Nizozemec, hlavní legální entitu má v Estonsku, kde však žádný z členů týmu nesedí – kanceláře má startup v Londýně. Vacikar by však rád otevřel další pobočku i ve své domovině.

V Česku se podle něj nachází hodně krypto i tradingových talentů – a v náboru má startupu pomoci i nově získaná investice. Nyní plánuje nabírat hlavně vývojáře a až získá dostatek lidí, plánuje v Praze otevřít samostatnou kancelář, k čemuž by mohlo dojít na konci druhého kvartálu.

Investoři budou sledovat, kolik spravujeme aktiv. Do dvanácti měsíců chceme toto číslo navýšit padesátkrát.

„Aktuální investice nám pomůže dále škálovat, zejména co se týče lidského kapitálu. Kvalitní talent je v našem odvětví velmi drahý. Také budeme dále expandovat do dalších finančních produktů a na další burzy. Ale ta jedna číslovka, kterou budou všichni naši investoři sledovat, je samozřejmě kolik spravujeme aktiv, tedy kolik peněz obchodujeme. Do dvanácti měsíců chceme toto číslo navýšit padesátkrát, takže nás čekají perné měsíce,“ říká Vacikar.

Konkrétní číslo však kvůli konkurenci nekomentuje, prozrazuje jen, že Byte Trading je zatím malá firma o osmi lidech a má v trhu alokované nižší stovky milionů korun. Kryptoměnové deriváty mají přitom denní objem v nízkých stovkách miliard dolarů, takže minimálně zatím je startup na trhu opravdu malým hráčem. To ovšem vůbec nesnižuje jeho ambice.

„Chceme postavit jednoho z nejlepších market-makerů v kryptu. Těch týmů, které se o to pokouší, už je hodně – a teď do toho vstupují i největší hráči z tradičních trhů jako Jump nebo Citadel. Takže určitě nás čekají mraky práce, ale všichni v týmu jsme až nezdravě soutěživí, takže se na to těšíme,“ uzavírá Vacikar.