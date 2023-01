Byznys s Mitonem podepsal na ubrousek v hospodě. O 16 let později se firma prodala za miliardy

Investiční skupina Miton, e-commerce hráči Mall a jeho (teď již podruhé) matka Allegro, Jakub Havrlant… V rámci české e-commerce i miliardových byznysů jde již o známá jména. Kolem nich však během posledních šestnácti let kroužil také méně známý příběh Pavla Kotase, spoluzakladatele společností Previo a portálu Hotel.cz. Ten od roku 2019 spadal pod maďarskou skupinu Szallas Group, Češi v ní ale drželi podíl až do loňského září, kdy se služba sdružující ubytovací nabídky hotelů v Česku a na Slovensku prodala za 82 milionů eur, tehdy zhruba dvě miliardy korun, do rukou dalšího regionálního obra Wirtualna Polska.

Jaký to je pocit, když člověk prodá firmu za více než dvě miliardy korun? „Takové obchody se v české e-commerce sféře nedějí každý měsíc, ale prodej firmy jako takový pro mě vlastně není nic nového, něčím podobným jsme si již historicky prošli. Teď šlo o transakci, která se započala před pěti lety a dotáhli jsme ji před pár měsíci. Valuace je potvrzením úspěchu portálů, které to neměly po celou dobu jednoduché a několikrát málem skončily,“ popisuje pro CzechCrunch Pavel Kotas.

Prodej Hotel.cz je pro dvaačtyřicetiletého podnikatele, který začínal jako programátor, završením významné životní kapitoly. K programování se přitom dostal už na základní škole, během střední si ním začal trochu i přivydělávat a pokračoval v tom i po studiích. „Byla to pro mě stejnou měrou škola obchodu i programování,“ vzpomíná.

V roce 2003 Kotas získal možnost vytvořit stránky pro malý penzion ve východních Čechách. Klient byl s výsledkem spokojený, chyběl mu ale rezervační systém. Kotas se nechtěl vzdát potenciální zakázky a souhlasil, že stvoří i ten. „Tehdy jsem již pracoval s několika kolegy a čekali jsme, že půjde o práci na tři měsíce. Vývoj první základní použitelné verze nakonec trval rok, k vývoji dalších funkcionalit jsme se ale pořád museli vracet,“ popisuje.

Vypili jsme hodně zelených. Ve čtyři ráno jsme si na ubrousek napsali, že já budu mít 30 a kluci 70 procent. Takhle jsme transakci podepsali.

Došel tak k rozhodnutí, že když už mají vyvíjet komplexní systém, začnou jej nabízet také dalším klientům. Kotasovi se podařilo přesvědčit kamarády a známé, aby ho začali používat. Jedním z nich byl například Lukáš Pytloun, jenž tehdy provozoval jeden malý hotel a dnes se svou sítí patří mezi největší hotelové hráče v Česku. Zlomovým se následně stal rok 2006, kdy se Kotas spojil s investiční skupinou Miton.

„S kluky jsem se znal ještě z kolejí, navíc měli projekty jako Stable.cz na hosting webů nebo portál Turistik.cz, takže jsme k sobě měli pořád blízko. Jednou jsme se setkali na chalupě Tomáše Matějčka (jeden z partnerů Mitonu – pozn. redakce) a shodli jsme se, že bychom projekty – náš rezervační systém a jejich turistický portál – měli spojit,“ říká Kotas.

Kotas se na setkání připravil – na jeden papír si sepsal, co měl ve firmě. Kromě asi dvou stovek klientů šlo o tři počítače, dvě tiskárny a dva zaměstnance… Všechno nacenil na 700 tisíc korun. S tím, že Miton chtěl do nového projektu vložit 300 tisíc korun, očekával, že si podíl rozdělí v poměru 70 ku 30 a udělají obchod. Což dopadlo poněkud jinak.

„Kluci mě vzali do hospody, kde jsme vypili hodně zelených. Asi ve čtyři ráno jsme si na ubrousek napsali, že já budu mít 30 a kluci 70 procent. Takhle jsme transakci podepsali. Měli ale pravdu, já jsem se na hodnotu firmy díval naivně. Byl jsem zvyklý dělat zakázkovou výrobu webů, škálovat produkt znamenalo něco jiné. Změnil jsem pohled a začalo mě to mnohem víc i bavit,“ vzpomíná Kotas.

Foto: Miton Partneři Mitonu: Ondřej Raška, Milan Zemánek, Michal Jirák, Tomáš Hodboď, Tomáš Matějček a Václav Štrupl

Miton se tak stal prvním investorem do nově přejmenované společnosti Previo, která se zabývala vývojem hotelových systémů. Sesterskou společností se v roce 2008 stal portál Hotel.cz a Kotas měl z pozice ředitele Previa za úkol byznys těchto dvou společností spojovat dohromady. Nadále fungovaly samostatně, Previo z Prahy a Hotel.cz z Liberce, spoléhaly ale na společnou obchodní propozici.

Obě služby hoteliérům pomáhaly prodávat ubytování přes Hotel.cz, aby to však mohly udělat, museli nejdřív majitelé ubytovacích zařízení implementovat Previo, přes nějž do systému vkládali data o volných pokojích či cenách. „Software byl ale komplexnější, chtěli jsme se stát plnohodnotným systémem pro management hotelů. Hodně z nich tehdy slyšelo na online propozici, že se o svůj hotel mohou starat odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení přes internet,“ říká Kotas.

Následující období mezi lety 2009 až 2012 pak hodnotí téměř jako „zlatou éru“. Byznys rostl každý rok dvojnásobně, fungoval ziskově a na trhu ještě vůbec nebyla rozšířená konkurence jako Booking.com, jenž tehdy ovšem získával rychlou trakci. Hotel.cz u nás válcoval ostatní hráče. „Například portál ubytování.cz koupil Seznam, po roce jej ale zavřel, protože bojovat proti nám bylo hodně těžké,“ usmívá se Kotas.

Právě v této době si aktivity Hotel.cz všimlo také polské Allegro, které díky své jihoafrické matce Naspers výrazně financovalo expanzní aktivity. V průběhu let vlastnilo například také Bezrealitky.cz, Heureku, Mall Group nyní vlastní podruhé – a podle zjištění CzechCrunche vždy, když české projekty nakupovalo, následně prodávalo zpátky do Česka se ztrátou.

Allegro kromě jiných aktivit napříč několika zeměmi budovalo také cestovní portály, a proto v roce 2012 od Mitonu odkoupilo i Hotel.cz a Previo. Následně však nedokázalo využít jejich plný potenciál. Trh totiž začínal být výrazně konkurenčnější, hodně se například začal rozšiřovat již zmíněný Booking.com.

„V roce 2010 navíc vznikl Slevomat, kde byl Miton jedním z investorů. Já jsem se znal s Tomášem Čuprem, byli jsme spolužáci z gymplu, tak jsem do dění viděl zblízka. Nevěřil jsem, že z hromadných slevových akcí něco vznikne, na což jsme nakonec doplatili. Provozovali jsme totiž i slevovou sekci na portálu Spa.cz, kde jsme nabízeli wellness pobyty v akci, a Slevomat nás v tomto segmentu rychle převálcoval,“ přiznává Kotas s tím, že ideální nebyla situace ani interně ve firmě.

„Původně jsme ve vedení byli tři, kromě mě Tomáš Matějček a Jan Davídek, kteří rychle po prodeji z firmy odešli. Tak trochu z donucení jsem se stal ředitelem, vedl jsem tým sta lidí a spadal pod polské vedení. Jejich primárním cílem bylo mít správně nastavený reporting, dělat školení pro zaměstnance, Allegro strhlo pozornost na procesy. Místo toho, abychom se věnovali byznysu a obchodu, jsme do detailu řešili plnění každého legislativního požadavku, se kterým přišli korporátní právníci,“ pokračuje.

Z těchto důvodů Hotel.cz jako firma v letech 2012 a 2013 stagnovala a Allegro se ji rozhodlo relativně rychle po akvizici zbavit. Z Kotase coby ředitele se stal prostředník ve vyjednávání transakce, největší zájem měla cestovní kancelář Čedok, z dohody nakonec ale těsně před podpisem sešlo. Jakub Havrlant, tehdy z pozice regionálního ředitele Allegra, tak dal Kotasovi za úkol najít nového kupce do konce roku 2013.

Dostal jsem v podstatě pár týdnů, abych našel nového kupce.

„Byl prosinec, takže jsem v podstatě měl pár týdnů,“ vzpomíná na nelehkou dobu Kotas. Protože ale dobře znal detaily transakce, rozhodl se stejnou nabídku na odkup Allegru nabídnout společně s několika dalšími manažery. „Požádali jsme Allegro, ať nám dá pár měsíců navíc na doplacení transakce a plácli jsme si. Hodně jsme se všichni zadlužili, začátkem roku 2014 ale už Hotel.cz opět patřil nám.“

Protože noví majitelé dali do firmy všechny své životní úspory, do jejího rozvoje se opravdu obuli. „Museli jsme to urvat. Věděli jsme, jak to máme dělat, protože jsme to již dělali předtím. Hodně jsme investovali do marketingu a obchodu, ze začátku jsme si ani nevypláceli mzdy. Do roka jsme ale vývoj otočili, začali vydělávat a dluhy splácet,“ říká Kotas s tím, že výsledky nakonec předčily i původně nejoptimističtější varianty.

Hotel.cz se nadále dařilo, zaměřoval se pořád na lokální cestování Čechů po Česku. V roce 2017 se pak majitelům ozval maďarský portál Szallas.hu, který se soustředil na turismus na svém trhu. „Ani jsme je neznali, zaujala nás ale jejich vize vybudovat středoevropského hráče, tak jsme si plácli,“ popisuje Kotas s tím, že společně s kolegy se stal v Szallasi akcionářem.

Transakce, která se týkala jen hotelových portálů a jejíž součástí již nebyla společnost Previo vyvíjející hotelové systémy, byla dokončena v roce 2019 – pár měsíců před vypuknutím globální pandemie. I když situace v jejích začátcích nevypadala nadějně a objednávky na ubytování spadly na nulu, poslední roky nakonec přinesly doslova boom lokálního turismu, kdy lidé kvůli různým restrikcím cestovali doma a nepřekračovali hranice.

Rychle tak rostla i skupina Hotel.cz, kam spadají i portály Spa.cz, Penzion.cz či Hotely.cz. Jen loni do českých a slovenských hotelů doručila přibližně 120 tisíc rezervací za půl miliardy korun, v průměru šlo o více než 300 potvrzených rezervací denně. V tomto roce navíc došlo k další změně vlastníků.

V září celou maďarskou skupinu Szallas koupila internetová a mediální společnost Wirtualna Polska, s jejímiž akciemi se obchoduje na varšavské burze cenných papírů. Transakce proběhla ve výši 82 milionů eur, tehdy přes dvě miliardy korun, a došlo také k vyplacení několika českých podílníků, kteří v Szallasi pořád drželi podíl. Kromě Kotase šlo o Milana Petra, Richarda Šipoše, Lukáše Čívrného, Petra Klase a Tomáše Pětivokého.

„Pro mě jde o uzavření jedné životní kapitoly. Z aktivnějšího řízení Hotel.cz jsem se stáhl již před dvěma lety, abych se mohl plně věnovat rozvoji Previa,“ říká Kotas. Společnost kromě rezervačního systému nabízí recepční software, tvorbu hotelových webů, aplikaci pro správu úklidu i aplikaci Alfred pro hosty či napojení na 250 dalších rezervačních systémů jako Booking.

V Česku s přehledem číslem jedna

Previo v Evropě používá přes 3 600 ubytovatelů a jen v Česku více než dvě tisícovky hotelů a penzionů, díky čemuž má na trhu podíl na úrovni 25 procent – je tak s přehledem číslo jedna. Na maďarském trhu se firma s konkurenčním hráčem o pozici jedničky pere, kromě toho působí i na Slovensku a poslední roky se postupně snaží prorazit i v Polsku. Cílem je nyní stát se důležitým regionálním hráčem, v dlouhodobém horizontu na osmi trzích.

Navzdory předchozím prodejům a akvizicím ale nyní Kotas věří, že Previo je jeho dlouhodobým projektem a odejít se nechystá: „Kdysi jsem si myslel, že když už prodám firmu, ještě pár let budu pracovat a v 35 letech půjdu do důchodu, budu se jen válet na pláži. Jako čtyřicátník nyní doufám, že už mám po krizi středního věku a uvědomuju si, jak moc mě práce baví. Navíc nyní po prodeji Szallase do Polska jsem s rodinou i finančně zabezpečen,“ popisuje Kotas.

„Vždy, když se v Previu bavíme o tom, jak náš software dále rozvíjet a pomáhat hoteliérům, myslím na to, že je skvělé mít takovou firmu. I kdybych ji za velké peníze prodal, za pár měsíců bych se začal nudit a znovu bych musel něco budovat. A pouštět se do něčeho od úplné píky se mi už nechce. Dokud budu cítit, že jsem ve firmě přínosem, budu ji rozvíjet dál,“ uzavírá.