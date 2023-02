Část Západní brány v Brně zastaví Domoplan. Plánuje výškovou budovu a bydlení pro tisíc lidí

Ve směru od Prahy či Jihlavy se v brněnských Bohunicích nalézají pozemky, do kterých moravská metropole směřuje budoucí rozvoj. Zatímco dříve tady stál například autobazar nebo panelárna, za pár let by tu měly žít až čtyři tisíce lidí. Projekt se nazývá Západní brána a dva bloky tu postaví developer Domoplan. Budoucí lokalita ponese název Brixx.

Zástavba vznikne naproti Fakultní nemocnice Brno, blízko je také Univerzitní kampusu Bohunice. Kromě bydlení nabídne Brixx i prostor pro kanceláře a občanskou vybavenost. Součástí mají ale být například i ubytovací jednotky pro studenty.

„Jedná se o náš dosud největší rezidenční, respektive multifunkční projekt. Je koncipován jako mnohem víc než pouze nový prostor pro bydlení. Chceme lidem zároveň nabídnout nové pracovní příležitosti a možnosti k aktivnímu trávení volného času,“ říká zakladatel Domoplanu Tomáš Vavřík. Developer si k projektu přizval kancelář Pelčák a partner architekti.

Ti navrhli prostor s městskou atmosférou. „Velikost předměstí je dostatečná, aby umožnila vybudování svébytné urbánní lokality, ostrova kvalitního městského prostředí,“ popisují architekti s tím, že nová zástavba udělá z místní Jihlavské ulice městskou třídu.

Ve dvou vzájemně propojených blocích najdou domov až čtyři stovky domácností, dohromady se počítá se zhruba tisícovkou lidí. Domoplan tady plánuje vybudovat 328 bytů a 81 ateliérů. Většina bytů se bude nacházet v prvním bloku. K dispozici by měly mít lodžii nebo balkon a ceny se mají pohybovat od devadesáti do 105 tisíc korun za metr čtvereční.

Foto: Domoplan Lokalita je jedním z mála míst v Brně, kde je možné stavět výškové budovy

Dominantou by měla být výšková budova. Ta navazuje na nemocniční budovu na protější straně. Tím v podstatě vytváří bránu a navazuje tak na název celé rozvojové lokality. Západní brána je jednou z mála míst v Brně, která jsou určená pro výškové stavby. „Objekt vysoký dvacet pater nabízí krásné výhledy všemi směry. Výjimečnost této obytné věže je zdůrazněna povrchy fasád, které jsou z pohledových cihel. Tím se od okolních staveb odlišuje,“ líčí architekt Petr Pelčák.

Byty se budou nacházet i v druhém bloku, tady ale budou zároveň také kanceláře a služby. Mělo by zde vzniknout i zdravotnické zařízení. Konkrétně by se mělo jednat o kliniku se zatím neurčenou specializací, kde by působili absolventi lékařské fakulty, kteří začínají s praxí.

V druhém bloku by měly mít prostor s až stovkou ubytovacích jednotek také studenti. Místnosti o rozloze asi šestnáct metrů čtverečních mají mít vlastní kuchyňky, k dispozici mají být také odpočívárny, klubovna nebo restaurace. Prostory blížící se studentské koleji by ale mohli obývat také senioři – a developer nyní zvažuje, zda by nemohlo jít o spolubydlení seniorů a mladých lidí.

Domoplan do projektu umístil také coworkingové jednotky, a to na 1 400 metrů čtverečních. V přízemí budovy se počítá s bistrem, kavárnou a dalšími službami. Součástí dvojbloku je také pobytová zeleň.

„Vegetace a úpravy venkovních prostorů jsou pro návrh území a jeho obytnou kvalitu stejně důležité jako jeho stavby. Obytnost zvyšují také zelené střechy všech objektů,“ popisuje architektonické studio. Na střechách by měly být terasy, stejně jako komunitní zahrádky, kde bude možné pěstovat ovoce a zeleninu. Do vnitrobloku navrhli architekti privátní park pro obyvatele domů.

Zelený (ve smyslu udržitelnosti) by měl být také celý projekt. O vytápění se postarají centrální horkovod a také tepelná čerpadla. Na střechách bude umístěná fotovoltaika. Ta by měla zajistit energii potřebnou pro společné prostory. Brixx bude mít také nabíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola.

„Energetická soběstačnost se u celého komplexu pohybuje okolo třiceti procent, Díky dalším prvkům v podobě dálkové regulace vzduchotechniky, chlazení nebo topení se však může ještě navýšit,“ říká hlavní manažer projektů společnosti Domoplan Josef Molnár. V projektu se počítá rovněž s využitím šedé vody.

Foto: Domoplan Nová lokalita s názvem Brixx poskytne bydlení až tisícovce lidí

Brixx je investicí za 4,5 miliardy korun. Podle vyjádření zástupců Domoplanu pro CzechCrunch nebude tento projekt financován skrze dluhopisy, které firma vydává na některé své další projekty, ale prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů. A také bankovním financováním.

Nová lokalita by měla mít dobré spojení do centra – ostatně nedaleko stojí nově vybudovaná tramvajová zastávka Západní brána. Dobré spojení je ale také z města ven, dálnice není tak daleko. Kdo by nechtěl jezdit nikam, může se v Brixxu klidně procházet. Součástí projektu je i pěší zóna s parterem plným restaurací a dalších služeb a také piazzetta s vodními prvky a stromovou alejí.

O stavební povolení chce Domoplan zažádat ještě letos, příští rok by se mělo začít stavět. S dokončením projektu se počítá na rok 2027.

Foto: Domoplan Součástí projektu je i pěší zóna