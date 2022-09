Čech natočil nový trailer pro World of Warcraft. Autory hry nadchla jeho videa s miliony zhlédnutí

Představte si film nebo hru, které máte nejraději. A teď k té představě přidejte okamžik, ve kterém vás jejich autoři požádají, abyste jim s tvorbou pomohli. Tenhle scénář patří do těch nejnepravděpodobnějších snů snad každého fanouška – ale Radim Zeifart ho prožívá v plném bdění. Nedávno se totiž český animátor probudil do dne, během kterého jej s nabídkou na spolupráci oslovili vývojáři nestárnoucího megahitu World of Warcraft.

World of Warcraft nelze nazvat jinak než fenomén. V žánru masivně multiplayerových her na hrdiny alias MMORPG je historickou jedničkou, už před lety překonal stovku milionů registrovaných uživatelů, autorům z Blizzard Entertainment přinesl tržby v miliardách dolarů a i dnes, pár měsíců před osmnáctými narozeninami, láká miliony platících zájemců. Jeho kouzlu propadly celé generace hráčů, pro něž byl naprosto formativním titulem. K nim patří i Radim Zeifart. Od milionů dalších ho ale odlišuje fakt, že dostal příležitost k fenomenálnímu úspěchu hry přispět.

Českého 3D grafika, který je v komunitě známý pod přezdívkou Hurricane, totiž oslovil přímo Blizzard s nabídkou na vytvoření nového traileru pro rozšíření Wrath of the Lich King, které v úterý obohatilo svět World of Warcraft Classic. Tedy verzi hry, kterou autoři před třemi lety vydali coby poctu a připomínku počátků titulu World of Warcraft a která běží souběžně se současnou, „moderní“ verzí. „Plácli jsme si zhruba v půlce března, v dubnu jsme začali psát scénář a pracovat na prvních vizuálech,“ popisuje Zeifart pro CzechCrunch počátky spolupráce.

Radim Zeifart, respektive Hurricane, je na warcraftovské scéně tak trochu pojem. Už dlouho vytváří pro hru vlastní trailery, které se kvalitou mohou měřit s tvorbou Blizzardu. Ten je přitom vynikajícími videosekvencemi v herním světě vyhlášený. Některá ze Zeifartových videí mají dokonce více zhlédnutí než ta oficiální. Upoutávka na Naxxramas z roku 2017 má přes čtyři miliony zhlédnutí, dva roky starý trailer na Black Temple atakuje tři miliony. Vývojáři hry proto první styky s talentovaným tvůrcem začali navazovat už před šesti lety.

„Ale i přes mou snahu těch pár předchozích kontaktů vyšumělo. Až teď v únoru nám do studia z ničeho nic přišel e-mail z marketingu Blizzardu ohledně příležitosti vytvořit trailer k datadisku Wrath of the Lich King Classic,“ říká Zeifart. Výsledek? Jen pár dní po premiéře už má na YouTube 850 tisíc zhlédnutí. Fanoušci si pochvalují jak zpracování, tak skutečnost, že se vývojáři dali dohromady s „jedním z nich“. A spokojeni jsou i v Blizzardu. „Na základě úspěchu traileru se tváří velmi optimisticky ohledně dalších projektů,“ prozrazuje Hurricane.

Spokojenost s velkolepým trailerem každopádně panuje na obou stranách. Po letech fanouškovské tvorby totiž proměna na tu profesionální přinesla hmatatelnou odměnu. „Vzhledem k rozdílům v naceňování tady v Česku oproti Spojeným státům byl tento projekt zaplacen velmi dobře. Je třeba odečíst porodní bolesti, které nevyhnutelně doprovázely naši první spolupráci s firmou tak rozsáhlou a náročnou jako Blizzard. Ale další projekty už by měly být mnohem víc v pohodě,“ poodhaluje Zeifart

Samotný trailer je podle jeho slov asi z osmdesáti procent čistě jeho vlastní prací. Nepravidelně mu s ním vypomáhali tvůrci, kteří se podobně jako on věnují fanouškovským videím a trailerům pro World of Warcraft. A byť šlo o oficiální spolupráci, stále si zachovala až překvapivý punc nezávislosti na Blizzardu. „Co se týče různého obsahu a grafických assetů, tak jsme nedostali prakticky nic,“ přidává nečekanou informaci Zeifart, který je jinak 3D grafikem a spolumajitelem studia Nice! zaměřeného na reklamní produkci.

„Vlastně se tomu ani tolik nedivím, jelikož pro Blizzard je obrovskou výhodou, když si dokážeme poradit sami. A když nemusíme čekat, až bychom třeba po týdnech domlouvání vydolovali potřebný obsah z jejich serverů,“ vysvětluje autor. Přesto byla práce na novince v něčem snazší než u dosavadních videí: „Největší rozdíl byl v tom, že mi byly k dispozici všechny stroje a software, co máme v Nice!, takže renderování a celková úroveň celého procesu výroby se výrazně posunuly vpřed.“

Není to poprvé, co se Blizzard Entertainment obrátil na výjimečný talent z řad milionů svých příznivců. Sice se tak neděje až tak často, jak by si komunita přála – soudě podle frekvence komentářů hlásajících „najměte ho!“ pod videotvorbou Zeifarta a podobně nadaných tvůrců, ale v poslední době si studio pláclo hned s několika fanouškovskými autory. Například při tvorbě trailerů pro kompetitivní turnaje, ale i při prezentaci příběhového pozadí hry.

Nový trailer pro Wrath of the Lich King se navíc běžné produkci od Blizzardu vymyká nejen tím, že ho fanoušek natočil, ale i tím, že si v něm fanoušci zahrají. Tedy přesněji jejich herní postavy. Namísto bezejmenných animovaných hrdinů a hrdinek se v několika záběrech objeví konkrétní avatary několika vybraných hráčů, na které následně upozornil i samotný Blizzard. A přiživil tím už tak velkou popularitu, kterou si World of Warcraft v klasické podobě u hráčů vydobyl.

World of Warcraft Classic v době svého vydání před třemi lety představil současné generaci hráčů titul v podobě z roku 2006. Tedy v téměř panenském stavu, v jakém ho mohli prozkoumávat úplně první dobrodruzi po premiéře na přelomu let 2004 a 2005. Klasická verze nabízí původní hratelnost i obsah, tedy složky, které během téměř osmnácti let od vydání několikrát prošly velmi výraznými změnami. Sama přitom zakomponovala jen nejzákladnější nebo nejdůležitější opravy a úpravy oproti originálu.

Když se to teď stalo realitou, je třeba vytrvat a vyrobit víc podobných trailerů!

Ani Classic nicméně neodolal toku času a zakrátko dostal – v podobně původní podobě – historicky první rozšíření hry The Burning Crusade. Nyní se k němu přidává dost možná ten vůbec nejoblíbenější přídavek v bohaté historii slavného MMORPG s titulem Wrath of the Lich King. Do hry přidal nový kontinent Northrend plný ledu a oživlých mrtvol pod nadvládou v titulu zmiňovaného krále lichů Arthase, postavy známé už ze strategie Warcraft 3. Ten v Zeifartově traileru samozřejmě nemůže chybět.

A byť hře pomáhá svými schopnostmi k úspěchu, sám autor videa se z jejích osidel vymanil. Už před dvěma lety Zeifart pro CzechCrunch prozradil, že World of Warcraft již delší dobu aktivně nehraje. A své abstinence se drží doteď, ačkoliv přiznává, že pár známých se ho pokusilo zlákat zpátky do fantastického světa Azerothu. „Ale je to časový závazek, ke kterému se už znovu nechci upsat,“ říká.

Možná i proto, že čas by teď mohla ještě více ubírat další videa. „Když můj fanouškovský trailer Naxxramas překročil milion zhlédnutí, myšlenka pracovat přímo pro Blizzard se začala dostávat daleko víc do popředí. A když se to teď stalo realitou, je třeba jen vytrvat a vyrobit víc podobných trailerů,“ uzavírá Radim Zeifart.