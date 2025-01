Čech vymyslel nejužitečnější aplikaci do telefonu. Teď pomůže chránit životy v další zemi

Uložit 0

Je to typ aplikace, kterou chcete mít v telefonu, ale zároveň ji nikdy nechcete použít. Přemýšlel tak i Filip Maleňák, který Záchranku vymyslel ještě na vysoké škole – a postupem let z ní vybudoval nástroj, který pomáhá chránit životy nejen v Česku, ale také za hranicemi. Teď přichází další mezinárodní rozšíření, díky němuž se aplikace stane opět o něco potřebnější.

V případě nouze potřebují lidé co nejjednodušší možnost, jak přivolat pomoc. Třeba přes pouhé podržení velkého červeného tlačítka na telefonu, které by zavolalo na dispečink záchranářů a automaticky jim odeslalo i souřadnice. Přesně tak si Filip Maleňák vysnil svou mobilní aplikaci, kterou popsal v rámci bakalářské práce na brněnském VUT.

Z papíru ji dostal do praxe, integroval do ní tísňové linky zdravotnických záchranných složek i horské služby a před devíti lety ji nabídl lidem, tehdy jako přímočarý nástroj pro zavolání pomoci. Ukázalo se však, že potenciál aplikace je mnohem širší, a tak Záchranka začala nabízet i videohovory se záchranáři nebo upozornění na přírodní nebezpečí.

Foto: CzechCrunch Rozhraní mobilní aplikace Záchranka

Češi ovšem zpravidla nevyráží do hor jen v tuzemsku, ale také za hranicemi, kde standardně fungují jiné tísňové linky. Dávalo tak smysl, aby Záchranka byla stejně tak užitečná v cizích státech jako v Česku. Nejprve se propojila se Slovenskem, poté následovalo Rakousko, Maďarsko. A teď se původně studentský projekt rozšiřuje i do Skandinávie.

V pořadí čtvrtou zahraniční zemí se stává Finsko, kde se Záchranka propojuje s tamní tísňovou linkou 112. To znamená, že kdyby nastala krizová situace během poznávání přírodních krás v zemi tisíců jezer, turisté si mohou zavolat pomoc rovnou z aplikace.

„Finsko pro své občany a návštěvníky dlouho provozuje národní aplikaci 112 Suomi. O možnosti kontaktovat tísňovou linku ve Finsku přes tuto aplikaci však návštěvníci často nevědí. Jsem proto velmi rád, že díky spolupráci s finskými kolegy a iniciativou PEMEA došlo k propojení obou aplikací,“ říká Maleňák k expanzi.

V rámci navázání vztahů odcestoval do Helsinek, kde se spolupráce i za přítomnosti českého velvyslance Adama Vojtěcha upekla. A užitečná bude nejen pro více než tři miliony Čechů a Češek, kteří mají Záchranku nainstalovanou a kteří by potenciálně do Finska letěli na výlet, ale také pro turisty z výše podporovaných zemí.

Foto: Záchranka Filip Maleňák, Adam Vojtěch a finský velvyslanec v Praze Pasi Tuominen

Každá ze zemí má totiž svou vlastní aplikaci pro přivolání pomoci, všechny jsou ale propojené a vzájemně komunikují. Tudíž pokud by například Finové vyrazili do Česka nebo Rakouska, mohou využít 112 Suomi a komunikovat přes ni s českými záchrannými složkami. A kdyby třeba Slováci vyrazili do Maďarska, bude jim stačit jejich národní aplikace, aby se jim dostalo pomoci od maďarských záchranářů.

Záchranka uvádí, že takových mezinárodních tísňových hovorů mělo loni proběhnout přes 550. V případě Česka pak Maleňákův tým pozoruje rostoucí čísla – za minulý rok lidé provedli přes třicet osm tisíc hovorů, o zhruba osm tisíc víc než v roce 2023. A zvedají se i počty stažení aplikace, z předloňských 475 tisíc na loňských 602 tisíc.