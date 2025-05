Nový Harry Potter odhalen. HBO ukázalo, kdo si zahraje ústřední trojici v očekávaném seriálu

Uložit 0

Minulý měsíc byli odhaleni herci, kteří v nové a vysoce očekáváné sérii o Harrym Potterovi vdechnou život Albusi Brumbálovi, Minervě McGonagallové a Severusi Snapeovi – a nutno podotknout, že na internetu vzbudili velký rozruch. Teď HBO v oznamování pokračuje a rovnou představilo obsazení ústřední trojice, tedy samotného Harryho Pottera, Rona Weasleyho a Hermiony Grangerové.

HBO sáhlo po mladých, začínajících hercích, kteří s pobytem před kamerou prakticky nemají zkušenosti. Nového Harryho Pottera si zahraje Dominic McLaughlin, Alastair Stout na sebe vezme kostým Rona Weasleyho a Arabella Stanton ztvární Hermionu Grangerovou. „Jejich talent je úžasný a my se nemůžeme dočkat, až svět uvidí jejich společné kouzlo na plátně,“ napsala showrunnerka Francesca Gardinerová.

Chystaný seriál má být opět zpracováním oblíbené knižní ságy, přičemž každá série byla měla co nejvěrněji kopírovat děj jedné knihy. Jeho hlavní tvůrkyní je právě Francesca Gardinerová a mezi producenty patří i autorka knižní předlohy J. K. Rowlingová. Natáčení by mělo začít letos v létě s tím, že první série by měla být odvysílána v roce 2026.