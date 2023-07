Kdysi děti cestovaly jenom díky prstu, kterým přejížděly po mapě. A hlavní pomůckou ve školách byla učebnice. Jaké by to však bylo, kdyby pří výuce o starověku bylo možné nahlédnout přímo k pyramidám? Nebo se při hodině přírodopisu podívat do amazonského pralesa? Některé děti už se to brzy dozví, a to díky venkovním učebnám, které jsou navzájem propojené.

Český projekt Archimedes má totiž přesně tyto ambice. První venkovní učebna byla postavená letos v březnu, a to v Základní škole Hodonín. Učebna je celodřevěná stavba o rozměrech deset krát šest a půl metru, celkem se do ní vejde třicet šest dětí a její primární využití je pro výuku přírodních věd. A byť jsou uvnitř standardní lavice, běžné výuce má být to, co se děje uvnitř, na hony vzdálené. Děti se totiž mají díky ní učit o přírodě moderně.

Venkovní učebna má hydrometeorologickou stanici s výstupem na webovou aplikaci. Má ptačí budky, ve kterých jsou mikrokamery s výstupem na projektor, i termokamery. K dispozici je virtuální realita, díky které lze na strop promítnout noční oblohu. A jsou tu například také vermikompostéry s kalifornskými žížalami, které zpracovávají bioodpad. Žáci mají k dispozici také záhony, kde mohou něco pěstovat. To všechno samo o sobě skrývá celou řadu možností, jak děti nadchnout pro vědění.

Přesto je hlavní devízou celého projektu především to, že jsou online. To znamená, že všechny by měly navzájem komunikovat. A to nejen učebny, ale především všechny děti. Prostřednictvím vlastní platformy Archimedesoec, kterou EduVision vyvíjí ve spolupráci s Microsoftem, mohou děti napříč školami po celém světě vymýšlet různé projekty a navzájem na nich pracovat. Žáci si budou moci třeba z digitální knihovny vybrat přírodovědecký projekt a pozvat další školy ke spolupráci. A poté porovnat výsledky. V Česku jsou sice zatím školy jen dvě, do konce roku by jich ale mělo být deset. A další tři v zahraničí.

Foto: EduVision Český projekt funguje především pro výuku přírodních věd

„Naším cílem je vytvořit mezinárodní síť učeben, které školám, ale i dalším vzdělávacím institucím umožní moderní výuku přírodních věd, navíc v krásném venkovním prostředí. Všechny učebny budou propojené prostřednictvím webové platformy a díky tomu budou moci žáci a učitelé z celého světa spolupracovat na společných projektech za stejných výchozích podmínek a vzájemně sdílet zkušenosti,“ říká Antonín Koplík, jednatel společnosti EduVision, který venkovní učebny vymyslel.

Součástí projektu je ale například i nabídka partnerských odborníků, kteří nabízí různé interaktivní vstupy online z různých míst. Děti tak teď například čeká přednáška o pyramidách, kterou pořádá spolupracovník z Egypta. „Škola se v daný čas přihlásí a online v reálném čase děti absolvují přednášku s tím, že se mohou ptát na věci, které aktuálně vidí. To samé se může odehrát například z ropné těžební plošiny, amazonských pralesů, kokpitu letadla nebo třeba jaderné elektrárny,“ popisuje Koplík pro CzechCrunch.

Dodává, že teď se například domlouvají spolupráci s National Geographic. Projekt by fungoval tak, že by všechny děti dostaly jedno zadání z přírodních věd a školy by o tématech následně diskutovaly a porovnávaly výsledky. Součástí projektu by byla i každoroční celosvětová soutěž.

To všechno znamená, že i když o přírodní vědy má jít především, přinesou venkovní učebny mnohem víc. Bonusem může být historie, zeměpis, nebo třeba společenské vědy. „Největší radost z využití mají učitelé cizích jazyků. Děti v praxi používají převážně angličtinu a často se baví v rámci volné diskuze i o obyčejných věcech. Jaké mají počasí, ukazují si ve videokonferenci domácí zvířata a podobně. Učebna ve výsledku slouží ke každodenní výuce všech předmětů,“ říká autor projektu. Ostatně díky speciální tabuli s dotykovým panelem pro interaktivní výuku si děti mohou také navzájem kreslit. Naučí se i pracovat s moderními technologiemi.

Právě to už si mohly vyzkoušet v Základní škole U Červených domků v Hodoníně. „Postupně objevujeme všechny funkcionality učebny a sledujeme, jak inovativní forma výuky vzbuzuje v žácích mnohem větší zájem o nová témata. Učebna ale představuje velkou výzvu i pro naše pedagogy, kteří mají možnost k výuce přírodních věd přistoupit jinak a také atraktivněji,“ říká k tomu ředitel školy Dodal, že se těší, až příští rok navážou spolupráci s dalšími českými a zahraničními školami.

Tisícovka učeben po celém světě

Děti už ale zážitek ze spojení napříč světem měly. Během slavnostního otevření v březnu se žáci spojili s Českou expedicí v Antarktidě, řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade v Bangkoku, São Paulu nebo Dubaji a také s pracovníky z Evropské vesmírné agentury ESA ESERO, se kterými připravili a odpálili vodní rakety. Právě CzechTrade chce venkovním učebnám pomoci rozšířit se také do USA, Indie, Kolumbie nebo Maroka. „Tak, jako my podporujeme firmy po celém světě, bude učebna Archimedes propojovat studenty napříč kontinenty,“ uvedl generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal.

Koplík počítá s tím, že do pěti let postaví EduVision tisícovku učeben po celém světě. Stát by měly na Slovensku, v Maďarsku či na Taiwanu, v další fázi také ve Spojených státech, Anglii, Francii, Finsku, Švédsku nebo na Novém Zélandě. Po celém světě je také připravená síť víc než šedesátky spolupracovníků, kteří mají žákům zprostředkovat tematické online vstupy z míst, kterých se dotýká výuka.

Snadnému rozšíření pomůže to, že je stavba typizovaná, což zjednoduší stavební řízení. Celá budova včetně vybavení je dodávána ve dvou přepravních kontejnerech, což usnadňuje samotnou stavbu, a to i v odlehlých lokalitách. Ostatně zájem prý projevují i instituce v rozvojových zemích.

Foto: EduVision Učebny jsou navzájem propojené

Foto: EduVision K dispozici je i zelená stěna

Budova je také udržitelná. Hlavním materiálem je dřevo, především smrk a modřín v kombinaci s patentovaným materiálem PackWall, který je vyrobený z recyklovaných obalů Tetra Pak. Zvenku je ošetřená hydrofobním nano nátěrem. Na střeše jsou fotovoltaické panely, ke kterým je i baterie. Do projektu je podle Doležala z CzechTrade zapojená také nově otevřená zahraniční kancelář v Austinu, jejímž prostřednictvím jednají firmy s americkou společností Aeromine o poskytnutí horizontální větrné elektrárny. K dispozici je také zelená stěna, vyvýšené květináče nebo zmíněné vermikompostéry, které zpracovávají bioodpad. Učebna je klimatizovaná i vytápěná, takže je vhodná pro celoroční využití.

Ideální umístění je v areálu školy, i když sloužit může i na jiných místech. Uvnitř je mechanicko-magnetické vysunovací pódium, díky kterému je možné prostor měnit podle potřeby. Z učebny se může snadno stát auditorium, letní kino nebo univerzita třetího věku.

„Naším největším odbytištěm jsou základní školy, díky variabilnímu uspořádání ale mohou prostory také skvěle posloužit vzdělávacím institucím, které mají zájem o specializovanou venkovní učebnu, stejně tak je vhodná i pro přírodovědně zaměřené organizace nebo pro obce, které je mohou využívat jako součást komunitních center,“ líčí Koplík s tím, že může jít také o outdoorovou zasedací místnost pro firmy.

Cena učebny včetně kompletního vybavení je tři miliony korun. Školy, případně jejich zřizovatelé, tedy obce, na ni mohou čerpat dotace.