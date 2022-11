Čech vymyslel střechu jako z bradavické jídelny. Zvenku vypadá klasicky, zevnitř je ale průhledná

Představte si, že sedíte v obýváku podkrovního bytu a místo zkosené stěny nad hlavou máte výhled ven, jako když se díváte přes sklo. Není přitom potřeba si svlékat špinavé tepláky nebo se vlastně oblékat vůbec. Zvenku totiž nikdo nic nevidí. Jen střechu. Kouzlo? Ne, jde o důmyslný český vynález.

Přemysl Kokeš totiž vyvinul speciální střešní krytinu, která má přesně tyto vlastnosti. Říká jí Nebesys. „Je to systém, který ukazuje nebe,“ říká Kokeš, který pracuje jako architekt. Jeho princip je podle něj jednoduchý.

„Na krov je za pomoci speciálních, námi vyvinutých profilů osazeno sklo podobně jako na zimní zahradě nebo na skleněném mrakodrapu. Nad sklem jsou ale ukotveny latě, které nesou naše magické tašky. Ty jsou z perforovaného plechu, který je tvarován a barven podle skutečných keramických nebo jiných střešních krytin,“ popisuje Kokeš.

Architekt přitom na začátku nepřemýšlel, že by chtěl vytvořit něco, co je tak trochu jako z jiného světa. Snažil se vyřešit problém. Na jedné straně stál klient, který chtěl využít podkroví a dostat to něj světlo, na té druhé odbor památkové péče, který chtěl zase chránit střešní krajinu. „Rozumím oběma stranám, asi i proto jsem našel řešení neslučitelného. Primárně jsem ale musel změnit uvažování a nechtít skleněné tašky,“ dodává.

Foto: Nebesys.com První taková střecha vznikla v Litomyšli

Zvnějšku je podle Kokeše systém skutečně k nepoznání, uvnitř pak nabízí zvláštní výhled. Připomíná to, jako by se člověk díval na svět zpod závoje. Když je taška výrazně tvarovaná, je to pak prý hodně zvláštní vnímání reality.

„Co se prostupu světla týče, ten je bezkonkurenční. Využíváme k osvětlení takzvaného oblohového jasu, ale i pokud svítí do interiéru kolmo na střechu slunce, proniká dovnitř jen 25 procent přímého slunečního svitu. Osvětlení místnosti je tak velmi rovnoměrné,“ přibližuje architekt. Průhledné tašky se i proto hodí nejen do bytů, ale například i do kanceláří nebo učeben.

Výsledkem je tedy odvěký sen – vidět a být neviděn, stejně jako když kráčíte v kouzelném neviditelném plášti Harryho Pottera, z jehož světa jakoby nová střešní krytina ostatně vypadla. Kokeš ale navrhl mnohem víc. Celý systém je totiž významně ekologický, a to proto, že v létě, kdy svítí slunce zplna, stíní a chladí. V zimě, kdy je potřeba omezit tepelné ztráty, zase izoluje.

„Stínění je největší výhodou našeho systému. Díky němu může být plocha velká a zároveň není zatížena prostupem sálavého tepla. Stíníme sedmdesát pět až sto procent přímého slunečního svitu podle pozice slunce na obloze a podle orientace a sklonu střechy. Samozřejmě ale zůstává prostý průchod tepla přes skleněnou konstrukci,“ vysvětluje Kokeš.

S chlazením se to má zase tak, že systém zachycuje dešťovou vodu, kterou se polévá skleněná konstrukce. Střecha se tak ochlazuje odparem. Podle Kokeše plní podobnou funkci jako strom nebo les.

„Díky taškám stíníme podobnou měrou, jako to vymyslela příroda. A díky latím chladíme a odpařujeme vlhkost podobně, jako je to dáno stromům,“ líčí architekt, podle kterého systém zadržuje vodu v krajině, jen jde o krajinu městskou.

Foto: Nebesys.com Takhle vypadá dům v Litomyšli zvenku

Zajímavostí je, že poprvé tento systém Kokeš využil pro dům v Litomyšli. A to už před jedenácti lety. Systém přitom během této doby podle něj neutrpěl žádnou úhonu.

„Žádné degradace na něm patrné nejsou. A to ho nikdo ani neudržoval. Pokud se tedy ptáte na trvanlivost, říkám jedenáct let. Teď už to ale vlastně bude dvanáct. Ale vážně, vzhledem k použitým materiálům je životnost určitě padesát let a více. Limity nejsou v konstrukci, ale v materiálech, které jsou běžné. Jde o sklo, hliník nebo lak,“ uvádí architekt.

Druhý dům s průhlednými taškami, které se zvenčí tváří jako střecha, je v Mikulově, konkrétně na střeše hotelu Desatero, kde se testuje od roku 2019.

Produkt si vyžaduje speciální montáž. Cílem je zachovat viditelný krov, nad něj se instalují profily a skla. Vzhledem k tomu, že krovy bývají křivé, zkroucené či prohnuté, zaměřují se 3D skenerem. Pokaždé je tak podle Kokeše potřeba speciální střechu dopodrobna vyprojektovat.

Pak jde o výměnu celého pláště, který může být nejen transparentní, ale i neprůhledný. Ten má jeden efekt navíc. Umožňuje pomocí vody nejen chladit povrch domu, ale vodu také ohřívat.

Systém se dá instalovat rovněž bez skla. To znamená, že skrze krytinu prší a proniká vzduch. Ideální je toto využití pro terasu nebo střešní zahradu.

Foto: Nebesys.com Nebesys z interiéru

Unikátní střešní systém může mít podle Kokeše rovněž vliv na podobu měst a stavění na zelené louce. „Ve městech by se mohlo díky tomu vytvořit více domů na střechách těch stávajících, což povede k tomu, že nebudete stavět ve volné krajině,“ míní architekt.

Zájemců o to všechno je podle něj mnoho. Poptávka po průhledné střešní krytině je v Řecku, Chorvatsku, Španělsku, dokonce i v Japonsku. Příští rok se chce ale Kokeš zaměřit na klienty z Česka a Slovenska a stabilizovat firmu, která se jmenuje po střešní krytině, tedy Nebesys.

Ta je podle Kokeše dávným snem stavitelů o průhledných stavbách, které zachovávají svůj vnější tvar, barvu i strukturu. Může jít o bradavickou jídelnu, stejně jako o zámek v oblacích. „Ten pocit pod střechou Nebesys je jako by se vám otevíral horizont, jako byste byli venku. Zvykli jsme si na stropy, ale bez nich je interiér vzdušnější,“ říká Kokeš.