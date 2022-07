Čechoameričan učí svět plánovat stavby s umělou inteligencí. Na svůj projekt získal přes 700 milionů

Pokud plánují velkou stavbu, Alici potřebují už od začátku – dávno, než proběhne první kopnutí do země nebo oficiální poklepání na základní kámen. Je to ona, kdo dokáže říct, kam by se ideálně měl postavit jeřáb a kolik by jich mělo být. V průběhu zvládne i rychle spočítat, co se stane, když lidé budou pracovat o pár hodin víc, nebo míň. Jinak s ní ale není moc řeč. Je to umělá inteligence firmy Alice Technologies, která na svůj další rozvoj dostala od investorů 30 milionů dolarů, tedy přes 700 milionů korun.

Za Alicí stojí Čechoameričan René Morkos, který vystudoval Stanfordovu univerzitu a právě tam firmu založil. Do Česka ovšem usadil kompletní vývojový tým s výjimkou několika jednotlivců pracujících ze Spojených států a také služby pro zákazníky a prodej. Tvoří ho přes dvacet lidí. Do konce roku to bude asi čtyřicet. A ten další přes osmdesát.

Aktuální investice, kterou získali, je v rámci investiční kola B a podílí se na ní společnosti Bouygues, Gaingels, Grids Capital, JLL Spark a MetaPlanet. Hlavním investorem je společnost Vanedge Capital, která také ze zmíněných v Alice Technologies získává největší podíl. Konkrétní podíly, které firmy nyní mají, ovšem nezveřejňují.

Zmíněné fondy se přidávají ke stávajícím investorům Future Ventures, Merus Capital, Rising Tide a českému fondu Reflex Capital. Ač to tak z Česka nemusí znít, jsou to velmi zajímavá jména – například Future Ventures poslali peníze do firem Skype, Tesla nebo SpaceX.

„Aktuální kolo financování série B nám umožní masivní nábor zaměstnanců, globální růst, pokračující inovaci výrobků a rozšíření prodeje a marketingu, které jsou nezbytné k tomu, aby se platforma Alice stala průmyslovým standardem,“ očekává zakladatel firmy.

Když Morkos na Stanfordu hledal materiály během svého doktorandského studia, narazil na problémy, které stavby provázejí. Na stavebnictví padají z řady stran – profesionálové stárnou, marže jsou malé a ještě je snižuje ekonomická situace. Každé budování provázejí změny, které projekty značně zpomalují a prodražují. Odhadnout dopady změn jde jen těžko.

Když by s tím ale od začátku pomáhaly důmyslné propočty, šlo by část z nich odstranit. Alice přesně tak funguje. Stojí na pokročilých algoritmech a pomáhá plánovat a řídit složité projekty, jako jsou tunely, vysokorychlostní železniční systémy, výškové budovy nebo multifunkční věže.

„Platforma Alice je založená na generativním navrhování a poháněná umělou inteligencí. Přináší generálním dodavatelům možnosti, se kterými se tradiční řešení prostě nemohou měřit,“ říká Morkos. Zákazníci to vidí podobně. Alice totiž oslovila velké firmy, mezi které patří Bouygues Construction, Skanska Kajima či Shimizu. Používají ji od „předvýstavby“ až po dodávku projektu.

Během předvýstavby se systémem řeší posuzování scénářů, které nejúčinněji využívají zdroje projektu, jako jsou práce, vybavení a materiály. Nebo testování dopadu změn klíčových proměnných na výsledky projektu. Manažer může například nechat stroj posoudit, jestli má smysl přidat do projektu více zdrojů, třeba jeřáb – a případně si nechá poradit jakých. Při realizaci pak dodavatelé se systémem hlídají, aby udrželi své projekty v rámci harmonogramu a v souladu s rozpočtem.

„V odvětví, které akceptuje velké překračování nákladů a harmonogramu jako normu, je společnost Alice Technologies připravena změnit způsob, jakým svět staví,“ věří Paul Lee, řídící partner Vanedge Capital. „Dává našemu týmu možnost nacházet kreativní stavební řešení a rychle měnit rozhodnutí, když se ‚plánované‘ a ‚skutečné‘ začne lišit,“ popisuje z druhé strany Chris Baze, manažer společnosti Hawaiian Dredging Construction Company.