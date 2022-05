Ceny benzínu se blíží 50 korunám: EU schválila embargo na ruskou ropu a Čína rozvolňuje po covidu

Sešly se dvě sice nesouvisející, ale klíčové události. Jednak se lídři Evropské unie v noci na úterý dohodli, že sedmadvacítka se postupně odstřihne od ruské ropy, čímž Kreml připraví denně o stovky milionů dolarů, kterými financuje válku na Ukrajině. Jednak Čína začala uvolňovat proticovidová omezení, takže lidé začali jezdit zase víc auty. Výsledek? Rekordní ceny ropy.

O tom, že EU zakáže dovoz ruské ropy, se spekulovalo už několik týdnů. Ještě před pár dny to vypadalo, že se nepodaří najít shodu. Až těsně před summitem prohlásil německý kancléř Olaf Scholz, že věří, že dohoda bude, což se nakonec potvrdilo. Embargo se dotkne více než dvou třetin dovozu ruské ropy. Na twitteru to krátce před půlnocí oznámil šéf vrcholných unijních schůzek Charles Michel.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové dává politická shoda jasný rámec pro zákaz dovozu ropy a vychází vstříc požadavkům Maďarska, které ho dosud odmítalo podpořit. Lídři se rovněž shodli na poskytnutí devíti miliard eur (220 miliard korun) Kyjevu v rámci okamžité pomoci.

„Máme v zásadě politickou shodu, jak se zbavit ruské ropy v jasném časovém rámci,“ prohlásila na tiskové konferenci po jednání von der Leyenová. Michel uvedl, že unie svým rozhodnutím odsekává významnou část financování ruského válečného stroje. Embargo na ropu i ropné produkty by mělo platit od začátku příštího roku. Během pár měsíců tedy klesnou dodávky ruské ropy do EU o 90 procent.

Lídři se dohodli, že sedmadvacítka zakáže dovoz ruské ropy tankery, přeprava ropovodem Družba má dostat časově omezenou výjimku. Lodní doprava obstarává zhruba dvě třetiny objemu mířícího z Ruska, podle von der Leyenové však EU počítá i s individuálními závazky Polska a Německa zastavit do konce roku odběr ropy proudící k nim severní větví Družby. Jižní větev, která má být díky výjimce v provozu i po začátku platnosti embarga, přepravuje přibližně desetinu celkového ruského vývozu ropy do EU. Ropa touto cestou proudí do Maďarska, na Slovensko a do Česka.

Maďarsku se podle Michela dostalo v závěrech summitu ujištění, že v případě výpadku či zastavení ropovodů bude moci dovézt ruskou ropu jiným způsobem nebo že mu ji poskytnou další unijní státy. Česko a Slovensko zase podle diplomatů spoléhají na to, že se jim v konečné podobě sankcí podaří získat přislíbenou výjimku ze zákazu exportu produktů z ropy proudící do EU potrubím.

Na Evropské radě jsme se shodli, že se chceme jako EU odstřihnout od ruské ropy. Okamžitě od ropy, co proudí po moři, což jsou dvě třetiny našeho dovozu z Ruska. Postupně pak i od dodávek skrze ropovody. — Petr Fiala (@P_Fiala) May 30, 2022

Michel doplnil, že sankční balík, kterému dali šéfové států a vlád nyní zelenou, obsahuje i další tvrdá opatření, včetně odpojení významné ruské banky Sberbank od mezinárodního platebního systému SWIFT. Dalšími body jsou zákaz tří ruských státem vlastněných vysílacích společností a sankce namířené proti konkrétním osobám odpovědným za válečné zločiny na Ukrajině.

Vedlejším výsledkem nočního jednání je, že ceny ropy se zvyšují. Cena severomořské ropy Brent v úterý ráno vykazovala nárůst zhruba 1,5 procenta na 123,51 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala dokonce 3,3 procenta na 118,83 dolaru za barel.

Jde o to, že dohoda o embargu posiluje obavy z nedostatečných dodávek ropy na trh v době, kdy se blíží letní motoristická sezona ve Spojených státech a v Evropě. „Rozhodně je to velmi příznivé pro růst cen ropy, prohlubuje to napětí kolem dodávek,“ řekla k dohodě EU o embargu na ruskou ropu analytička Tina Tengová ze společnosti CMC Markets. Dodala, že ceny ropy tlačí vzhůru rovněž uvolňování koronavirových opatření v Číně, které by mělo vést k růstu poptávky.

To pro deník Wall Street Journal celkem trefně okomentoval i Tamas Varga z obchodní společnosti PVM Oil Associates: „Když k tomu všemu přičtete i rozvolňování v Šanghaji, zničehonic poptávková strana rovnice vypadá podstatně atraktivněji než ještě před týdnem.“

Ceny pohonných hmot ale začaly i v Česku stoupat už dřív. Podle společnosti CCS, která je monitoruje, se v týdnu od 23. do 29. května zvedla průměrná cena za litr Naturalu 95 na 46,37 koruny a blíží se březnovým rekordům, kdy vystoupala na 47,26 koruny za litr.

