Černé zrcadlo se po třech letech vrací. Netflix chystá šestou řadu dystopického sci-fi hitu

Černé zrcadlo, dystopický hit nejdříve britské televize a později Netflixu, nové díly představilo naposledy před třemi lety. Hlavně kvůli právům na duševní vlastnictví to dlouho vypadalo, že další už nevzniknou, Netflix teď ale k překvapení mnoha oznámil šestou řadu. Diváci se přitom nejspíš mohou těšit na dlouhé epizody blízké filmům a bohatou výpravu.

Černé zrcadlo začalo jako nápad dříve hlavně komediálního scenáristy Charlieho Brookera, který chtěl navázat na koncept legendární televizní antologie The Twilight Zone. Většina dílů představuje novou premisu spojenou s určitou technologií a rozvádí, jak negativně ovlivňuje jednotlivce nebo společnost. Ačkoliv prakticky všechny scénáře využívají vědeckofantastické prvky, mají fungovat jako komentář současnosti a varování před určitým směrem vývoje.

Brookerovu antologii původně vysílala britská veřejnoprávní televize Channel 4. Na ní měla úspěch, kvůli problémům s financováním ale po dvou řadách a jedné speciální epizodě hledala koprodukci. Ozval se Netflix, který už mezitím Černé zrcadlo uvedl ve Spojených státech i dalších zemích. Streamovací služba nakonec vyhrála boj o práva na distribuci dalších řad. Pod jejím vedením vznikly celkem tři plus interaktivní snímek s podtitulem Bandersnatch.

O co půjde v šesté řadě, kterou s odkazem na vlastní zdroje potvrdil server Variety, zatím nevíme. Měla by mít nicméně minimálně čtyři epizody a každou pojme jako samostatný film. Už dříve díly dystopického sci-fi často přesahovaly hodinu a několikrát měly kolem devadesáti minut, nové pokračování ale má dostat ještě větší prostor.

Ještě před několika dny to přitom vypadalo, že Černé zrcadlo dosáhlo svého konce. Potřebujeme ostatně seriál o většinou hrozné budoucnosti v době, kdy se svět stále pomalu zotavuje z pandemie, internet zaplavily finanční podvody, sociální sítě ukazují svoje nejtemnější stránky a podobně? Podobným způsobem nedávno přemýšlel také hlavní tvůrce Černého zrcadla, když v rozhovoru pro britské Radio Times zmínil: „Nevím, jestli je momentálně zájem o příběhy o rozpadajících se společnostech.“

Za tříletou odmlku ale mohl primárně problém s právy na seriál, která drží produkční společnost Charlieho Brookera a Annabel Jonesové House of Tomorrow. Zakladatelé ji v roce 2020 opustili, načež ji koupila francouzská mediální firma Banijay Group. S tou teď Netflix uzavřel smlouvu, a to necelé dva roky poté, co částku blížící se sto milionům dolarů investoval do nové produkční společnosti Brookera a Jonesové.

Streamovací služba se v současnosti snaží reagovat na ztrátu předplatitelů a pád hodnoty svých akcií o více než dvě třetiny za posledního půl roku. Mezi hlavní strategie má patřit důkladnější promýšlení investic a šetření, pro velké hity táhnoucí diváky to ale možná tolik znamenat nebude. Zvlášť pro projekty jako Černé zrcadlo, které často zaznívají i v každodenní konverzaci jako odkaz k dystopickým technologickým scénářům.

Návrat seriálu to přesto nebude mít snadné, nezávisle na současném stavu světa a financích Netflixu. Ačkoliv ho někteří kritici označují za příliš očividný, tezovitý či neschopný podat skutečně hlubší analýzu předkládaných problémů, většina rozsáhlého publika si sci-fi antologii zamilovala. Různé případy, kdy se technologie z užitečných nástrojů mění na hrůzné pány, se dočkávají chvály díky své vazbě na skutečnost. Vyprávění si zase většinou dokáže udržet pozornost.

Naposledy ale diváci Černé zrcadlo viděli v jeho slabých momentech. Zdálo se, že tvůrcům pro antologický formát nové premisy v každé epizodě docházejí nápady, seriál začal trpět amerikanizací a obecně dlouhodobě ztrácel na kvalitě. Mnozí tak nyní jistě budou doufat, že Brooker v přestávce nabral novou inspiraci a chystané epizody nabídnou více než jen vysokou úroveň audiovizuálního zpracování.