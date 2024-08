Černý rybíz, mango a sicilský citron. Češi dodávají Němcům na olympiádu ovocné ledové tříště

Uložit 0

Na německém trhu působí jen pár let, navíc v malém množství. I tak si jich tu všimli, a to dokonce tak, že si je přáli do Německého olympijského domu. Česká firma Adria Gold vyrábí už od devadesátých let zmrzlinu. Před pěti lety k tomu přidala i ledové smoothie neboli ovocnou ledovou tříšť. A právě ta nyní osvěžuje německé olympioniky.

Češi přitom o zakázku ani neusilovali. Jejich produkt se v Německu tak moc líbil, že firmu na jaře oslovili organizátoři německého olympijského zázemí sami. „Dostat se na tak prestižní a sledované místo, jako je olympiáda, nebylo vůbec jednoduché. Naše směsi musely podstoupit různé testy kvality od mikrobiologických rozborů, senzorických zkoušek až po antidopingové rozbory,“ popisuje pro CzechCrunch zakladatel a majitel rodinné zmrzlinárny Petr Němeček. Jak už je jasné, všechny testy dopadly na výbornou.

Němci si do svého olympijského domu vyhlédli směs nazvanou Extra Fruit, a to především díky vysokému obsahu ovoce, který do ní Adria Gold dává. Výhodou je i to, že je bez lepku, bez tuku i bez mléka, takže je vhodná pro celiaky, vegany i lidi s intolerancí na laktózu. Nejsou v ní ani barviva či aromata. Ze směsi se dá vyrobit jak řemeslná zmrzlina, tak právě ledové smoothie, které je zároveň lehčí na přípravu. A právě smoothie Němci na horké letní olympijské dny vybrali.

Nikoli do Paříže, ale ještě do Německa putovalo zboží už v květnu. Příchutě mělo černého rybízu, manga a sicilského citronu. Ty byly vybrány po konzultaci s organizátory. „Nejedná se ani tak o spolupráci, která by byla zajímavá objemově, protože olympiáda probíhá jen pár týdnů, spíš je to prestižní záležitost a také určité ocenění práce všech lidí v naší firmě, kteří se podílí na tvorbě této unikátní řady,“ dodává Němeček.

Ten chtěl původně jet olympijské hry navštívit, nakonec se to ale nepodařilo. Z Paříže tak aspoň chodí ohlasy. Pozitivní. Jsou od organizátorů, se kterými je zmrzlinárna stále v kontaktu, kdyby náhodou smoothie došlo. „Ohlasy jsou sice jen zprostředkované, když se ale podívám na medailovou bilanci německého týmu, vypadá to, že ledové smoothie jim opravdu chutná,“ směje se zakladatel Adria Gold.

Němeček se k ledovému a sladkému byznysu dostal přes své bratrance, kteří začali se zmrzlinou podnikat hned po revoluci a nakonec ho přesvědčili, ať si svoji zmrzlinárnu otevře také. „Vzal jsem si svůj první úvěr, moji rodiče kvůli tomu zastavili dům a pak už to bylo o vytrvalé práci. Dneska se tomu smějeme, ale když se zamyslím, tak to bylo celkem šílené rozhodnutí, protože to bylo velmi riskantní. Dodnes jsem za to každopádně svým rodičům vděčný,“ líčí Němeček.

První obchod se zmrzlinou otevřel v roce 1992 ve Velkém Ořechově, což je vesnice s pěti sty obyvateli. Po dvanácti letech se pak podnik přestěhoval do Nivnice u Uherského Brodu. Jak sám Němeček říká, doba byla tehdy hladová. Prodeje tak byly zajímavé i v malé obci. Od začátku ale zakladatel Adria Gold věděl, že bude chtít dělat velmi kvalitní zmrzlinu.

„I přesto, že lidé se tehdy spokojili i s nižší kvalitou, se ukázalo, že dělat zmrzlinu na špičkové úrovni se vyplatí v opravdu každé době. Navíc já sám jsem velký milovník zmrzliny a vždycky jsem ji vyráběl v první řadě pro sebe, svoje děti a rodinu. Kvalita byla v naší firmě vždycky myšlena upřímně, protože přece nebudu sobě nebo svým dětem vyrábět něco nekvalitního,“ říká majitel podniku.

Nakonec se z byznysu stalo rodinné podnikání, do kterého se zapojuje manželka Eva, dcera Klára a její manžel Lukáš a také syn Tomáš. První zmrzlina, kterou Adria Gold dělala, byla kopečková. Firma na ní prý vyrůstala prvních deset let. Později se přidaly směsi na točenou zmrzlinu – ta je technologicky složitější, a je to tedy i nákladnější proces. Česko je ovšem velmoc točené zmrzliny, a tak to netrvalo dlouho a kopečkovou na stupínku vítězů nahradila.

„Česko je pořád náš dominantní trh, na kterém navíc stále meziročně rosteme o zajímavá procenta,“ líčí Němeček s tím, že k největšímu zrychlení růstu nakonec přispěla právě řada Extra Fruit, která se vyrábí od roku 2019 a která zamířila i do německého olympijského domu. Adria Gold ji připravuje pomocí vakuové technologie, se kterou zpracuje ovoce do podoby unikátních sorbetů.

Co se zmrzliny týče, Češi jsou konzervativní. Nejvíc milují vanilkovou, čokoládovou a jahodovou. Je jedno, jestli je točená nebo kopečková. Úspěšným zmrzlinárnám se to ale pomalu daří měnit, Adria Gold se tak v točené v posledních letech zaměřuje na exotické ovoce, letos je to třeba citron, grep a mandarinka. Jsou z ovoce přímo ze Sicílie. Kopečkové technologie dovolují větší kreativitu, firma tak dělá meruňkový koláč, větrníkovou či jablečný štrúdl.

Kromě Česka si na nich pochutnávají také na Slovensku, v Maďarsku, Rakousku a Německu. Letos rozjeli spolupráci také v zemi, kde se zmrzlina narodila, tedy v Itálii. Pro italskou firmu vyrábí Adria Gold produkty pod jejich privátní značkou a přemýšlí také o vstupu na arabský trh. A rozvíjí i svoje druhé dítě – e-shop a značku Utrhni, pod kterou vznikají limonády, džemy, ořechová másla a další ovocné výrobky.

Zmrzlinu dodává společnost v Česku hodně do gastroprovozů, pro byznys jsou primární, nicméně vychutnat si ji můžete i v některých pobočkách po celé zemi. Točený sorbet nabízí pražská Cafe Parkofka v Modřanech, na jižní Moravě ji nabízí Sonnentor, kam se dodává bio zmrzlina. A v Moravskoslezském kraji je možné se zastavit v Ostravici. Mají tam jak točenou, tak i kopečkovou.