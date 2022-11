Češi budou hasit s brýlemi pro virtuální realitu. Inspiraci pro ně přinesly videohry

Představte si hasiče zasahující v bytovém domě. Prostředí je plné kouře, navíc ho přesně neznají, potřebují ale, aby jejich zásah byl co nejefektivnější. Pomoci mohou brýle pro rozšířenou realitu. Do nich půjde promítnout plánek budovy, šipky, kudy se dá projít, nebo třeba pozice hydrantů, schodišť či důležitých uzávěrů elektřiny a plynu. Hasič se tak bude moci jednodušeji orientovat i v takto složitém a nepřehledném terénu.

Nejde o počítačovou hru, spíše by to šlo přirovnat k průhledovému displeji, díky němuž pilot přistane i v noci nebo v mlze. Speciální brýle přidají k vrstvě reálné ještě jednu – virtuální. Díky ní je možné hasiče navést k lidem uvíznutým v budově. Třeba s využitím detekce elektronických přístrojů, jako jsou například mobilní telefony. Nebo třeba monitorovat, kde je zbytek zasahující jednotky.

„Naším cílem je, aby celý systém byl maximálně jednoduchý a srozumitelný. Proto také například k navigaci používáme šipky známé z počítačových her,“ vysvětluje Boris Procházka, jednatel Gina Software, společnosti, která na projektu spolupracuje.

Pokročilé technologie už mezi hasiče pronikají delší dobu. Stejně jako vrstvy virtuální či rozšířené reality. „To už hasičský sbor používá. Když tým poletí vrtulníkem a skrz tablet se podívá na scénu, jsme schopni přímo na něm vykreslovat objekty, přestože normálním pohledem by byl vidět třeba jen kouř. Taková technologie se teď dostane ke stovkám jednotek,“ ujasňuje Procházka.

Volné ruce a ušetřené vteřiny

Projekt je výsledkem spolupráce odborníků z Vysokého učení technického v Brně, z České asociace hasičských důstojníků a tuzemské společnosti Gina Software. Financuje ho Technologická agentura České republiky v rámci programu ministerstva průmyslu a obchodu a vyjde skoro na 11,2 milionu korun.

„Z dlouhodobého hlediska je to ta správná technologie,“ popisuje Procházka. Hovoří o tom, jak se orientují záchranné složky ve složitém terénu, jakým je třeba právě hořící dům. A věří, že dříve nebo později se takový směr dostane do záchranných operací všude. „Dnes mají hasiči často vysílačku nebo podobný komunikační prostředek, ale je třeba jim uvolnit ruce. Servírovat informace do reálného prostoru,“ vysvětluje.

„V těžko přístupném hořícím a zakouřeném prostředí je jim každá vteřina dobrá,“ zdůrazňuje Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury. Software používaný v brýlích umožňuje vytvořit 3D počítačové modely papírových plánů budov. Umí zobrazovat informace a pokyny, které pošle operátor. Nebo si jej může ovládat konkrétní hasič sám – postup na místě určuje právě on.

Aby nicméně brýle s rozšířenou realitou fungovaly přímo při zásazích, bude třeba je perfektně zabudovat do hasičské helmy. Bez ní nelze hasit a pod ní není možné tento typ brýlí bezpečně umístit. „Už jsou kompaktní, ale stále ne tolik, aby je velcí hráči integrovali do reálné helmy. Jediný, kdo něco takového v rámci pilotování a testování integroval, je americká armáda,“ popisuje Procházka.

Česká technologie v tabletech nicméně už teď pomáhá. Jejím významným uplatněním bylo například rychlé mapování zkázy po tornádu na Moravě v roce 2021, kdy hasiči do služebních tabletů dostali mapu v tu chvíli těžko dostupného prostředí. Tu během pár hodin zajistily přímo na místě ultralehká letadla a drony.