Češi čím dál víc milují užitné zahrady. Pěstují zeleninu a chovají slepice, říká Ferdinand Leffler

Developeři si čím dál častěji berou ke svým projektům také krajinářské a zahradní architekty. Ferdinand Leffler, který je jedním z nich, říká, že i stavitelé už si uvědomili, že to je velmi důležitý parametr. „Velmi dlouho se soustředili na architekturu, na jednotlivé byty a na různé vychytávky, jako je třeba podlahové vytápění. Dnes už se bere jako samozřejmost, že dům je dobrý, ale veřejné prostranství, to je game changer. Developeři jsou si vědomi, že na základě toho může být výstavba buď úspěšná, nebo neúspěšná,“ říká v podcastu Město Leffler.

Leffler se se svým ateliérem Flera soustředí jak na soukromé zahrady, tak i veřejné realizace. Ve výčtu projektů má Flera například Mosaic House v Praze, ale také podíl na hotelovém komplexu Zuri na Zanzibaru či na projektu ski areálu v Kanadě.

Součástí změny v českém prostředí je i to, že jsou developeři ochotní do veřejného prostranství investovat peníze. „Byl jsem u mnoha projektů, kde jsme se týdny bavili o tom, co bychom mohli udělat. A druhá strana byla nadšená. Pak se ukázalo, že na to má investor asi desetinu toho, co by měl mít,“ líčí zahradní architekt. Podcast si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube.

Důležité je podle něj se o veřejnou zeleň starat. V tom mají města rezervy. Stává se také, že se na údržbě nedohodnou členové společenství vlastníků jednotek (SVJ). „Byl jsem svědkem toho, že na jednom nejmenovaném projektu zasypávali vodní prvky zeminou. Po pěti letech fungování velmi drahého zařízení přišli na to, že nedají půl milionu na opravu. Najednou to pro všechny nebylo stejně důležité, někteří kolem toho jenom procházeli a neviděli to z oken, takže se nedomluvili a zasypalo se to,“ vzpomíná propagátor zeleného veřejného prostoru.

Češi mají podle něj zahrady rádi a skoro každý si myslí, že jim rozumí. „Češi vyrostli na Receptáři a zaplať pán bůh za něj, protože přinesl vztah k pěstování a zelenině. To, že vedle toho nebyl pořad, který by víc kultivoval architekturu, je věc druhá, ale i takovýto hobby pořad má svoji cílovku.“

Spolu se všemi možnými krizemi Češi také znovu objevují užitnou zahradu. Pěstují na ní zeleninu, čím dál častěji pořizují i kurníky se slepicemi. Podle architekta, jehož heslo je „žijte ve své zahradě“ právě tohle může lidi dostat ven, protože lidé chodí kontrolovat saláty a papriky. I proto se užitným zahradám Leffler věnuje i ve svých kurzech.

„Užitným zahradám jsem propadl. Možnost mít si na nich co vypěstovat, seznámit se s tím, jaké to je, když vám to třeba nevyjde, pochopit, jak funguje půda, slunce, voda, jak dobře vám to dělá, to všechno je návykové. Dnes neděláme zahrady, kde by nebyly aspoň nějaké bylinky nebo ovocné stromy. Každý to chce,“ uvádí architekt.

Podcast Město s architektem Ferdinandem Lefflerem si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech či na YouTube. Uslyšíte v něm mimo jiné odpovědi na tyto otázky:

Proč je Kodaň urbanistický a architektonický ráj?

Pro koho se dnes dělají veřejné prostory a je jich málo pro teenagery?

S jakými rostlinami ve veřejném prostoru jsme to přehnali?

Co je špatně na americkém veřejném prostoru?

Jaká byla práce na Zanzibaru?

A co učí na svých kurzech?