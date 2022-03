Šest linek, 85 stanic, 176 kilometrů a 183 vlakových souprav. Nové metro v Rijádu, které zatím spustilo testovací provoz, má být pro zemi důležitým milníkem. Hodlá s ním pokrýt potřeby osmi milionů obyvatel města a stát se jedním z nejmodernějších přepravních systémů na světě. Systém, který tu země buduje, jí má pomoct vzdálit se od závislosti na ropném průmyslu. Hlavní město Saúdské Arábie se má stát turistickým centrem v srdci arabského světa. Je jednou z vitálních investic do infrastruktury. A nemenší důraz klade na digitální služby. Ty tu zajišťují Češi.

Pracovníci české společnosti Passengera tuto zakázku neměli jednoduchou. V letních měsících můžou teploty ve městě vystoupat skoro až k 50 stupňům Celsia, což každá technika nevydrží. Na zdejší infrastruktuře se navíc podílí řada výrobců, například Siemens, Alstom nebo Bombardier, a jejich výrobky bylo třeba propojit. Aby zajistili konektivitu, tedy přístup pasažérů k internetu, museli vytvořit páteř 1 100 aktivních zařízení, a to opět od různých výrobců. Nepřidala ani pandemie a z ní vzešlé omezení cestování. Velkou část řešení museli dodávat vzdáleně.

„Takto velký projekt s sebou nese celou řadu výzev,“ konstatuje CEO Passengery Jan Kolář. S výjimkou omezeného cestování to pro tuto firmu nicméně nebyly až tak nezvyklé požadavky. Služby už zajišťuje třeba pro švýcarské turistické linky, jako je Bernina Express či Glacier Express, kde jsou zase opačné teplotní požadavky – Bernina je nejvyšší železniční trať Evropy. Obsluhuje i vlak na Machu Picchu. Mezi jejími zákazníky jsou České dráhy, polský železniční dopravce, ale i maďarské železnice MÁV s miliony cestujících a stovkami vozů.

Přesto mezi projekty rijádské metro vystupuje: jde o jeden z nejmodernějších dopravních systémů na světě. Kromě toho jde o architektonické lákadlo. Uzlovou stanici a okolí ve finanční čtvrti tu navrhli Zaha Hadid Architects a ani oni nešetřili s moderními technologiemi nebo materiály.

Foto: Zaha Hadid Architects Vizualizace projektu metra hlavního města v Saúdské Arábii

Všechny vlaky jsou autonomní a vybaveny špičkovými technologiemi, které cestujícím mají zajistit lepší zážitek z cestování. A přesně to je jedna z hlavních věcí od Passengery, se kterými se cestující setkají. Kdy, to zatím není úplně přesně jasné, několikrát odkládaný projekt už totiž měl fungovat. Město zatím v prosinci spustilo alespoň zkušební provoz.

Jakmile bude metro hotové celé, pravděpodobně někdy kolem roku 2030, má denně přepravit na 3,6 milionu cestujících. Čímž by pomohlo snížit počet cest vykonaných autem po městě o skoro dva miliony. Každý den.

Aniž by si člověk všiml

Passengera zajišťuje konektivitu a monetizaci cestujících. Reálně to znamená, že rozmístila zmíněných 1 100 zařízení po trase, propojila je do centralizovaného monitorovacího nástroje, a tak mimo jiné pokryla celé metro Wi-Fi. Jednotlivá zařízení spolu komunikují tak, aby se člověk při vstupu do stanice metra mohl připojit třeba mobilem k internetu, jel klidně až na druhý konec trasy a přitom stále po webu bez přerušení brouzdal. Aniž by si všiml, že si ho jednotlivé body předávají.

„Na blízkém východě jsou mobilní data drahá, proto mají cestující velkou motivaci vyhledávat veřejné Wi-Fi sítě,“ vysvětluje Kolář. Tím, že z kapsy vytáhnou v metru mobilní telefon, se přihlašují do místního systému. A ten jim hodlá poskytnout servis jako v letadlech nebo na dálkových trasách autobusů. Tedy to, čemu se obvykle říká infotainment.

Foto: Passengera Jan Kolář, CEO Passengera

Zde poskytuje i přístup k informacím o trase – kde se teď cestující nachází, jaké je zpoždění, informace o destinacích. Ale i rozcestník zábavy, tedy filmy, hudbu, hry nebo třeba audioknihy. Jen místo obrazovky před sebou lidé klikají na vlastní zařízení. Podle toho, jaký balíček připojení si cestující vyberou, ukáže se jim reklama, takže si provozovatel zajistí příjmy.

„Digitalizace přináší výhodu bezkontaktního styku, tedy omezení šíření covidu, snížení nákladů na straně dopravce, rychlejší poskytnutí služeb a možnost personalizace obsahu dle profilu cestujícího,“ vypočítává Kolář. Mluví o cílení nabídek podle kategorie: systém lidi rozdělí třeba na skupiny singles, rodiny a VIP.

Passengera má pro služby v rijádském metru uzavřený desetiletý kontrakt. „Je podle nás skvělou ukázkou toho, jak by mohla vypadat mobilita blízké budoucnosti,“ říká Kolář. Představuje si, že by systém mohl z veřejné dopravy udělat pro cestující atraktivní volbu. Ostatně, na zakázce firma pracovala poslední roky a Kolář zmiňuje, že teď se může víc soustředit i na další projekty. A firmu rozšířit.

Všechny zmíněné zakázky doteď společnost zajišťovala se zhruba dvacítkou zaměstnanců, většina z nich sídlí v Praze. Firma má ale pobočky i v Dubaji a Spojených státech. V posledních letech přitom prestižní klienty v tuzemsku i zahraničí sbírá. Když má Kolář zmínit počet zákazníků, hlásí jich kolem dvaceti.

„Nicméně to číslo je potřeba brát v kontextu toho, že na trhu veřejné dopravy, a zvláště železniční, existuje velice omezený počet aktérů,“ vysvětluje. Celkem má firma nasmlouvány projekty za víc než 210 milionů korun a Kolář očekává, že číslo v dalším roce ještě poroste. A i díky tomu chce svůj tým rozšiřovat, pro další měsíce až roky až na dvojnásobek lidí.