Češi díky AI tvoří digitální klony historických i současných osobností. Získali první investici

Petr Švancara si rád popovídá o fotbale či o své účasti v Survivoru, Lukáš Kovanda pak nejen o ekonomických predikcích. Spolužáci z vysoké školy Tomáš Podrazil a Radek Lunda nejdřív rozběhli startup, v němž dělali virtuální prohlídky pro realitní kanceláře, díky umělé inteligenci ale nedávno představili nový produkt – Hitchat umožňuje komunikovat s desítkami živých i historických osobností. Po pár týdnech hlásí tisíce uživatelů a uzavřenou investici. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Hitchat.ai

Kdo a kolik investuje: nejmenovaný angel investor jeden milion eur (25 milionů korun)

Co Hitchat.ai dělá: Umožňuje klonovat osobnosti pomocí umělé inteligence a za předplatné je v rámci aplikace nabízet koncovým uživatelům. „Přinášíme novou formu zábavy, svěží vítr do vzdělávání, ale zároveň chceme být po ruce i pro každodenní potřeby každého uživatele,“ komentuje spoluzakladatel Radek Lunda.

Na co je to dobré: Podle svých tvůrců je hlavní myšlenkou vytvoření nové komunikační platformy využívající neustále se zdokonalující možnosti umělé inteligence. Potenciál vidí zejména ve vzdělávání, kdy budou moci uživatelé například zavolat Napoleonovi a pobavit se o jeho životě, úspěších nebo o tom, co vedlo k jeho vyhnanství.

Jak to funguje: AI persony umí komunikovat textem i hlasem ve třiceti jazycích. Každá z nich si v rámci uživatelského účtu pamatuje jednotlivé konverzace, uživatelům tedy může připomenout starší informace, případně je upozornit, aby na něco nezapomněli. Digitálním tvůrcům zase Hitchat nabízí zdroj příjmů, reálné osobnosti, s nimiž má startup podepsanou smlouvu o spolupráci, získávají podíl z měsíčního předplatného uživatelů. Mezi konkrétní lidi s AI avatary patří desítky historických osobností, ale také ekonom Lukáš Kovanda, mentální kouč Marian Jelínek, sportovec Karlos Vémola či lektor Martin Svozil.

Sídlo startupu a kde působí: Praha, ovšem cílí především na Česko a okolní státy, kde má podle vyjádření po asi měsíci od spuštění první tisíce aktivních uživatelů. Aktuálně má třináct zaměstnanců a nové členy týmu dále nabírá.

Zakladatelé: Startup Ardyssey založili v roce 2020 dva spolužáci z vysoké školy Tomáš Podrazil a Radek Lunda, kteří se původně zaměřili na virtuální prohlídky pro realitní kanceláře. Prošel programem CzechAccelerator od CzechInvestu, kde získal podporu 850 tisíc korun. Nápad na nový produkt Hitchat pak vznikl díky spolupráci s klientem, který stavěl domy na Floridě.

Na co startup plánuje využít investici: Cílem je dosáhnout mety sto tisíc aktivních uživatelů. Oba zakladatelé již zároveň získali podnikatelská víza do Spojených států, dalším krokem je tak expanze na americký trh, kde mají zkušenosti ve zmiňovaném oboru virtuální reality.