Po komedii s brašnářstvím ochrana tradice. Bagind začíná prodávat výrobky od pravého Tlustého

Kauza okolo Brašnářství Tlustý před dvěma týdny otřásla českým internetem a ukázala, jak málo stačí k poškození jména firmy. Zároveň ale otevřela možnosti, kterých se teď chopili Lukáš Matějček a Václav Staněk, spolumajitelé obchodu Bagind, který podniká na stejném poli, tedy s koženými doplňky. S cílem podpořit české řemeslo se rozhodli, že do své nabídky zahrnou výrobky od původního zakladatele Brašnářství Tlustý – Romana Tlustého.

Ačkoliv je hlavou pražského kožedělného podniku Ivan Petrův, který cirkus okolo údajného krachu Brašnářství Tlustý rozjel a pak se do něj sám učebnicově zamotal, nebýt Romana Tlustého, nikdy by nevzniklo. Právě s ním se Petrův v devadesátých letech spojil, aby se od něj učil, načež postupem let vyráběli společné výrobky až do momentu, kdy v roce 2013 založili brašnářství. Jejich cesty se ale vlivem několika profesních i osobních faktorů rozpojily.

Od té doby má Tlustý dílničku v pražských Nuslích a s Brašnářstvím Tlustý nemá nic společného, byť firma stále nese jeho příjmení, což v lidech vyvolává dojem, že je s ní stále spojený. „Začala mi telefonovat spousta lidí. Každý se ptal, co se děje. Jestli končím. Protože řada z nich ani netušila, že deset let s Ivanem v podnikání nejsem. Pak jsem si to četl. Myslím si, že to byl jen trik,“ objasňuje Tlustý v rozhovoru pro iDNES.cz situaci ohledně údajného krachu.

Dlouhou dobu se nicméně Tlustý držel v ústraní, udržoval si svou klientelu a nesnažil se své výrobky dostávat k široké mase. Šlo mu hlavně o poctivost řemesla, což je něco, na co slyší i podnikatel Lukáš Matějček, zakladatel obchodu s koženými doplňky Bagind, který si dával tu práci, aby šikovné koželuhy hledal po celém světě. Ve svém byznysu má i Václava Staňka, zakladatele obuvnické značky Vasky, která má k řemeslu podobný přístup.

„V rámci našeho konceptu a naší vize chceme ukazovat poctivé malé řemeslníky z celého světa. Jednoho dne bychom chtěli mít lokální výrobce na téměř každém kontinentu. Momentálně je to zatím jen Indie a Kolumbie. Vzhledem k tomu, že jsme česká firma, tak myšlenka ohledně podpory výrobce právě u nás dává maximální smysl,“ říká Matějček pro CzechCrunch, aby objasnil, proč se rozhodl výrobky od Tlustého zahrnout do nabídky Bagindu.

Foto: Archiv LM Roman Tlustý

„S panem Tlustým jsme se spojili až během kauzy okolo brašnářství, protože nás zajímalo, jak si stojí a zda stále pokračuje v řemeslu, které tak miluje. Ukázalo se, že pořád má svoji dílnu, ve které chce tvořit kvalitní produkty, a tak jsme se dohodli na spolupráci,“ dodává dále Matějček s tím, že Tlustému chtějí pomoci s poptávkou díky svým prodejním kanálům, které nyní tvoří výhradně e-shop. Kamenné prodejny už nikoliv.

Kdyby se humbuk okolo brašnářství odehrál loni a Bagind přistoupil ke stejnému řešení, teoreticky by Tlustého doplňky nabízel i na prodejnách. Bagind nicméně na přelomu roku začal všechny své kamenné pobočky zavírat, aby ušetřil za provozní náklady, které dlouhodobě přesahovaly výnosy. Naopak e-shop generoval firmě desetkrát vyšší tržby. „Museli jsme učinit zodpovědné, ekonomické rozhodnutí,“ říkal tehdy Matějček pro CzechCrunch.

Teď hlásí, že se jim díky zavření kamenných prodejen podařilo posílit český i slovenský prodej – a také spustili několik internetových tržišť. K lepšímu stavu Bagindu nyní pomáhá i vstup nového investora, zakladatele Shoptetu Miroslava Uďana. „Díky vstupu Miroslava Uďana se můžeme zase více soustředit na rozvojové projekty. V minulém týdnu jsme například představili udržitelnou kolekci z pet lahví,“ popisuje. Konkrétnější ale není.

Vzhledem k velikosti celé kauzy, kterou se zaobírala i Česká obchodní inspekce (ČOI), se tak může stát, že Bagind ze spolupráce s původním zakladatelem Brašnářství Tlustý marketingově vytěží. Jen se musí situace správně vysvětlit a zdůraznit, že nabízí věci, za kterými stojí jednotlivec z malé dílny, nikoliv firma, která nejspíš schválně lakovala své zákazníky. „Chceme z toho udělat dlouhodobé partnerství,“ doplňuje Matějček.

„Zatím jsme vybrali jednu menší a jednu větší peněženku. Jak pro muže, tak pro ženu. Věříme, že je to dobrý produkt pro start. Uvidíme, jaký bude zájem zákazníků, nicméně věříme, že to bude první z mnoha dalších výrobků, na kterých budeme společně spolupracovat,“ říká na závěr zakladatel Bagindu.