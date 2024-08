„Nevyšlo to.“ Startup, který Miroslav Uďan a spol. rozběhli po Shoptetu, po dvou letech končí

Uložit 0

„Dvě krátká slova, a přitom jak těžké je je pro ego vyslovit. Nevyšlo to.“ Těmito slovy začíná zpráva, kterou Miroslav Uďan informuje o konci svého startupu Out of Dark. Tomu se společně s dalšími třemi zakladateli Radkem Hudákem, Michalem Feiglerem a Patrikem Votočkem věnovali poslední dva roky poté, po Uďan postupně prodal miliardáři Ondřeji Tomkovi svůj podíl v Shoptetu.

Ambicí týmu v Out of Dark bylo vybudovat globální službu, která ředitelům a manažerům pomůže získat přehled o prozákaznických aktivitách firem a postupně je zlepšovat. „Po dvou letech příprav a našem boji na trhu musím přiznat, že se nám samotným z temnoty vyjít nepodařilo,“ komentuje Uďan s odkazem na název startupu (out of dark – pryč ze tmy).

O Out of Dark dali zakladatelé světu vědět před začátkem loňského léta, práce na něm ale začaly již o rok dřív. „Půl roku jsem dával dohromady tým zakladatelů a dělal jsem průzkum, rok jsme pracovali na přípravě a půl roku jsme bojovali o naše místo na slunci,“ popisuje Uďan, jenž chtěl v novém projektu využít zejména své zkušenosti z budování Shoptetu. „Idea toho, že připravím nástroj, který jsem sám v minulosti potřeboval, byla pro mě logická.“

Shoptet rozbíhal ještě v roce 2009 a postupně se vypracoval do pozice největšího poskytovatele e-commerce platformy v Česku a na Slovensku, na níž aktuálně funguje přes třicet tisíc e-shopů. Tržby samotné společnosti se pohybují ve stovkách milionů korun a při Uďanovu odchodu byla její valuace vyšší než miliarda korun.

Během letošního jara pak Uďan v rozhovoru pro CzechCrunch v případě Out of Dark mluvil o velkém tlaku: „Možná mě trochu brzdí strach ze selhání. Rozjel jsem hodně úspěšnou firmu, co když druhá nevyjde? Psychický nátlak existuje a určitě tomu pomáhá i komunita. Potkáváte na akcích lidi, kteří říkají: ‚Kdo jiný by to měl dát než ty?‘ Je to super motivace, na druhou stranu i šílený tlak.“

Nyní již Uďan popisuje, že přestože ve startupu měli zákazníky a prý dostávali pozitivní zpětnou vazbu, nedokázali se dostat přes kritickou hranici potřebnou pro potvrzení globálních ambicí dříve, než jim došly finance. „A od začátku nám nešlo o to hrát lokální hru, ale o větší příběh,“ vypráví.

Vývoj Out of Dark financoval zejména samotný Uďan, jenž do něj vložil milion dolarů, tedy přes dvacet milionů korun. Ještě na jaře popisoval, že jedná s několika investory, k dohodě ale nakonec nedošlo. „Do projektu jsem investoval dvojnásobek peněz, než jsem měl v plánu, tak jsme si pragmaticky řekli, že bude lepší celý projekt uzavřít než se zbytečně trápit,“ popisuje a doplňuje, že podobně jako Out of Dark končí asi devadesát procent všech startupů – neuspějí.

„Do velikosti Shoptetu nebo úspěšného globálního startupu dojde promile projektů. Přestože jsem měl v týmu samé seniorní lidi, ranec zkušeností a získali jsme nějaké klienty, tak se nám nepodařilo najít správný product-market fit a uspět ve větším měřítku. A přestože jsem do toho od začátku vstupoval s velkou pokorou, s tím, že není jistota, že pokud mi vyšel jeden projekt, musí vyjít i ten další, tak je to pro mě velká lekce,“ přiznává Uďan.

Do nového projektu jako spoluzakladatele přitom přibral zkušené lidi – přidal se k němu bývalý marketingový ředitel Shoptetu či Slevomatu Radek Hudák, jenž se nyní pouští na dráhu freelancera, vývojář Patrik Votoček se zkušenostmi z firem jako Goodbaby či Cookielab a M&A poradce s kariérou například v J&T Ventures Michal Feigler. Uďan ale přiznává: „Nemůžu svalovat vinu na nikoho jiného než na sebe.“

Lituje toho všeho? „Ani v nejmenším! Byly to úžasné dva roky a spousta zkušeností. Ano, ztratil jsem nějaké peníze, ale fuck it, nejsem kapela, abych stále vyhrával. Stálo to za to,“ vypráví s tím, že stále věří, že projekt jako takový životaschopný je a má potenciál, jen je potřeba jej jinak uchopit.

Odkazuje přitom na svého hlavního konkurenta, startup TheyDo, jenž nedávno získal investici ve výši 34 milionů dolarů, v přepočtu přes 780 milionů korun. Společně s kolegy tak je připraven technologické řešení Out of Dark prodat a nyní hledá potenciální zájemce.

Samozřejmě mě mrzí, že to nevyšlo, každopádně za sebe nelituji ani jedné koruny, co jsem do projektu dal.

„Od začátku jsme si s kluky řekli, že si jdeme vyzkoušet velkou hru. Globální projekt, dolarového jednorožce. Ukázalo se, že tohle nedokážeme. Asi bychom z Out of Dark dokázali udělat příjemný malý projekt, ale o tom ta hra nebyla a neměla být,“ doplňuje Uďan. Co teď bude dělat dál?

Plánuje se vydat na dráhu takzvaného angel investora, v čemž chce využít své finanční zdroje i poučení, která během kariéry nasbíral. „Spojím své zkušenosti z budování úspěšné firmy Shoptet i z neúspěchu Out of Dark a budu jako angel investor finančně i radami pomáhat novým startupům, aby mohly těžit z obou,“ přibližuje. Minulý týden již bez bližších podrobností oznámil, že se rozhodl podpořit módní značku Bagind se zaměřením na batohy a další kožené produkty. Stojí za ní ředitel Lukáš Matějček a zároveň Václav Staněk, jenž kromě jiného buduje další módní firmu Vasky.

Pro Uďana tak má i negativní peripetie pozitivní vyústění. „Samozřejmě mě mrzí, že to nevyšlo, každopádně za sebe nelituji ani jedné koruny, co jsem do projektu dal, a šel bych do toho znova. Byla to skvělá jízda, bylo fajn od začátku budovat něco s vědomím, jak se to má dělat správně, potkal jsem během té doby spoustu úžasných lidí a budování další firmy si na maximum užil,“ uzavírá.