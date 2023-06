Češi mají o umělou inteligenci nadprůměrný zájem. Kurzem, který v ní vzdělává, jich prošlo 13 tisíc

Je to pět let, co se ve Finsku podařilo spustit kurz s velmi specifickým zaměřením: projekt, který nabídl komukoliv a zdarma možnost dozvědět se něco o umělé inteligenci. Když se pak Finové dostali do čela předsednictví Evropské unie, oznámili, že ho hodlají přeložit do všech členských jazyků. Dnes je dostupný v 26 jazycích, u nás kurz Elements of AI odstartoval začátkem roku 2021 a doteď se právě tady počet lidí, kteří se do něj registrovali, vyšplhal na 13 tisíc. Česko se tak dostalo mezi země s nejvíce uživateli kurzu v poměru k populaci. Podobně si vede většina severských států, Pobaltí či Chorvatsko.

„V letošním roce evidujeme každý měsíc kolem tisíce nových registrací. Dlouhodobě se snažíme o to, aby úplné základy AI obsáhl každý, bez ohledu na vzdělání a profesi. EAI je pro nás v tomto klíčovým ‚produktem‘,“ říká Lukáš Kačena, výkonný ředitel prg.ai, iniciativy, která kurz do Česka ve spolupráci s ČVUT a Univerzitou Karlovou a za podpory Úřadu vlády ČR přinesla.

Když se kurz spouštěl s tím, že je to možnost, jak zlepšit potenciál Česka v oblasti umělé inteligence, jediný víkend stačil na to, aby se do něj přihlásilo 1300 zájemců. Cílem je přiblížit základy umělé inteligence komukoliv, bez nutnosti předchozích znalostí a s působením v libovolném oboru. Aktuálně kurz těží z toho, že si AI získala u veřejnosti pozornost. Ale nejen u ní. Zájem je znát i u úřadů, škol a firem, popisuje Kačena.

EAI je celouniverzitně uznatelným předmětem na Karlově univerzitě, je možné jej zařadit do studijních povinností na Mendelově univerzitě, Vysoké škole ekonomické nebo Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest kurz zahrne do nabídky pro tři stovky svých pracovníků v nejbližší době. A začátkem letošního roku zařadila, jako vůbec první v Česku, EAI do interního vzdělávání společnost Valeo, která vyvíjí senzory a systémy pro autonomní auta. S dalšími školami, institucemi i firmami prg.ai jedná.

„Snahám osvojit si nástroje postavené na umělé inteligenci by, z mého pohledu, mělo předcházet elementární porozumění této technologii,“ popisuje Michal Pěchouček, jeden z iniciátorů prg.ai a současný předseda výkonného výboru této organizace. Pěchouček vedle toho působí mimo jiné jako technický ředitel společnosti Gen (dříve Avast) a propagátor umělé inteligence. Vyzdvihuje i dostupnost kurzu danou tím, že je právě v češtině.

„Od doby, kdy byl kurz před pěti lety naplánován, se AI stala nedílnou součástí našich životů. Je nezbytné porozumět jejímu potenciálu i se k ní naučit přistupovat kriticky,“ doplňuje ho Teemu Roos, hlavní instruktor EAI a profesor Helsinské univerzity.

Nejvíce absolventů v Česku je mezi studujícími Univerzity Karlovy. Tam taky čísla ukazují, jak velký potenciál působit napříč mnoha disciplínami umělá inteligence má. „Mezi více než 1200 absolventkami a absolventy tohoto kurzu z Univerzity Karlovy najdete zástupce všech našich fakult. Nejčastěji se jedná o studující medicíny, hojně zastoupeni jsou však také budoucí právníci nebo učitelé,“ popisuje Milena Králíčková, rektorka univerzity.

Celkově se už do Elements of AI přihlásili lidé z více než 170 zemí světa a v květnu iniciativa oslavila jeden milion registrovaných uživatelů. Česko si v kurzu v porovnání s ostatními drží i velmi vysokou úspěšnost, kurz zdárně dokončí každý pátý zapsaný uživatel.

Iniciativa prg.ai je neziskový spolek, který má vizi proměnit Prahu v evropské centrum umělé inteligence. Cílem je mimo jiné podporovat talenty a firmy, upevňovat vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou i informovat veřejnost o přínosech i rizicích AI. Kurz do Česka přináší s finanční podporou společností Amazon a Amazon Web Services.