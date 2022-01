Zdeněk Cendra vždycky tak trochu zápolil s tím, jak někomu, kdo není zběhlý v internetové hantýrce, vysvětlit, co jeho firma CDN77.com vlastně dělá. Teď na to, zdá se, přišel. „Jsme taková Zásilkovna, jen namísto balíků doručujeme přes internet datové pakety. Do každé vesnice po celé planetě.“ A doručování jim jde čím dál lépe, o čemž svědčí výsledky firmy za rok 2021 – obrat stoupl o 69 procent, ziskovost o 147 procent. Oboje se už počítá v miliardách korun.

Nejdřív oficiální popis – CDN je zkratka pro Content Delivery Network, zákazníky CDN77.com jsou převážně velké technologické a mediální společnosti, které si u pražské firmy objednávají, že obsah a data, jež vytváří nebo distribuují, se dostanou spolehlivě a co nejrychleji k uživatelům. Mezi klienty jsou globální sociální sítě nebo videoportály, většinu z nich ovšem firma nemůže jmenovat. Pár jich ale svolení ke zveřejnění dalo, namátkou největší německý sportovní kanál Sport1, vzdělávací platforma Udemy, ESET nebo České Radiokomunikace.

„Provozujeme jednu z deseti největších CDN sítí na světě, dle objemu doručovaného obsahu celkově odbavujeme tři až pět procent celosvětového internetu, rosteme poslední roky tempem 50 až 70 procent,“ dodává pětatřicetiletý byznysmen, který s podnikáním začal ještě na základce, když s kamarádem vytvořili v roce 1999 katalog mobilních internetových WAP stránek. Dnes do jeho portfolia patří kromě CDN77.com ještě firmy SH.cz a Peering.cz, ani jedna se ovšem velikostí s prvně jmenovanou nemůže měřit.

CDN77 má síť dvanáct tisíc serverů rozprostřenou v devíti desítkách měst celého světa, navíc má k dispozici i vlastní internetovou páteřní síť, která propojuje všechny světadíly. „Ve špičce skrz naši síť proteče až 35 terabitů dat za sekundu. Pro srovnání, celý český internet dosahuje ve špičce cca čtyři terabity za sekundu.“ To všechno je řízené a vyvíjené z Prahy, konkrétně z trojice vinohradských vil, které si firma postupně koupila a umístila do nich většinu ze svých více než sta kolegů.

Na investice má společnost nashromážděných dost prostředků – tržby za rok 2021 dosáhly mírně nad 100 milionů dolarů, tedy 2,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 69 procent. EBITDA, hrubý zisk před daněmi a odvody, vyskočila dokonce o 147 procent na 45 milionů dolarů, což je v přepočtu zhruba miliarda korun.

Majorita příjmů stále proudí z USA, těsně za Amerikou následuje Evropa, Asie představuje méně než pětinu obratu. Ten pak v čím dál větší míře zajišťují služby související s videem, především pak živé přenosy, a to nejen ty televizní, ale i na sociálních sítích, kde touto cestou například influenceři komunikují se svými fanoušky a vytváří pro ně live obsah.

V této oblasti je klíčovým parametrem takzvaná latence, tedy zpoždění oproti reálnému času. Slovy Zdeňka Cendry: „Latence je doba, za kterou se obsah z mobilního telefonu influencera v Americe, který začne něco streamovat, dostane do mobilu jeho followera v Česku.“

V CDN77 v tomto směru udělali loni velký technologický posun a vedle live videí na sociálních sítích dokážou zajistit streamování například sportovních utkání s latencí pod pět sekund. „Přitom průměrná latence při běžném webovém live streamingu je dnes stále dvacet a víc sekund, což je ve světě, kdy se na Twitteru objeví informace o vstřeleném gólu v podstatě hned, moc,“ zmiňuje Cendra a dodává. „Jsem hrdý, jaké množství technologicky náročných věcí dokážeme dělat v relativně malém týmu.“

The current state of our private backbone:

• Interconnecting our largest locations around the world

• Serves as the core of our 70 Tbps global network

• Several Tbps of dedicated capacity for intercontinental data delivery

Learn more about our network: https://t.co/Ny0OFxpI0d pic.twitter.com/a0Iz8LZ92p

— CDN77.com (@CDN77com) September 16, 2021