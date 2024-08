Češi opět ukazují svůj dětinský humor. Terčem se stala aerolinka a město s kuriózním názvem

Uložit 0

Jestli Češi v něčem excelují na celonárodní úrovni, je to typický humor, který okolní země často nechápou, ale my si s ním zlehčujeme každodenní strasti. A teď ho v plné parádě poznávají i pobaltské státy, které jsou v tom zcela nevinně. Jejich vlajková aerolinka totiž spustila (s)prosté hlasování o tom, jak by se měla jmenovat její letadla, a dala na výběr několik variant. Hádejte, která i díky české nátuře s obrovským náskokem vede. Usmívat se musí i exprezident Miloš Zeman.

Za pár dní, konkrétně 23. srpna, to bude přesně pětatřicet let od takzvaného Baltského řetěze, kdy asi dva miliony lidí z Litvy, Lotyšska a Estonska poklidně v zástupu demonstrovaly, aby ukázaly soudržnost národů, které už nechtěly být v zajetí Sovětského svazu. Pro pobaltské státy jde o významný den – a letos ho nápaditým způsobem chce slavit i aerolinka Air Baltic, která v těchto třech zemích se svou flotilou operuje.

Napadlo ji, že na počest svobody Pobaltských zemí pojmenuje svých osmačtyřicet letadel podle různých litevských, lotyšských a estonských měst. Rovnou k tomu na webu spustila hlasování s tím, že každý stát dostane šestnáct letounů, které se mohou pyšnit pojmenováním jako Vilnius, Riga, Tallinn, ale nést mohou také názvy menších měst jako Kaunas, Daugavpils nebo Tartu. Možností je celá řada a jsou to lidé, kteří o výsledku rozhodují.

Air Baltic ovšem nespustila hlasování jen pro Litevce, Lotyše a Estonce, kterých se to primárně týká, ale pro celý svět – a zřejmě vůbec nečekala, co to vyvolá v Česku. V nejsevernějším pobaltském státě, v Estonsku, totiž existuje poměrně malé, zhruba třítisícové městečko, které se jmenuje Kunda…

Český internet si této možnosti i díky přispění médií a sociálních sítí všiml – a uživatelé se na internetové hlasování vrhli útokem, pěkně po švejkovsku. Kundu po pár dnech od spuštění zaškrtlo tolik lidí, že teď s naprostým přehledem vede oproti ostatním, mnohem významnějším městům. Ke čtvrtečnímu poledni měla více než 72 tisíc hlasů a oproti druhému v pořadí, lotyšskému Daugavpilsi, má náskok zhruba 50 tisíc.

„Nemáme k tomu tak úplně oficiální vyjádření. Jak jistě rozumíte, jména těchto měst jsou mimo kontrolu aerolinek Air Baltic a v určitých jazycích prostě mohou mít některá jména různé významy,“ zmínila pro server Novinky.cz mluvčí aerolinek Daniela Bergmane, čímž narážela i na další estonské město s poměrně komickým názvem Püssi, což evokuje něco podobného, akorát v angličtině. To je na druhém místě v žebříčku měst Estonska.

Foto: Air Baltic Průběžné hlasování o pojmenování letadel pro Estonsko

Že mají Češi smysl pro možná až dětinský humor, potvrzuje i výživná předloňská debata na konto ruského Kaliningradu, respektive českého Královce. K žertování na sociálních sítích se tehdy přidali mimo jiné Alza, Rohlík a také ministr Jan Lipavský, nedávný host podcastu Crunch s Čestmírem Strakatým. A nelze zapomenout ani na anketu, ve které se vybíral nový název pro hlavní nádraží v Brně. Šalingrad, Vídeň-sever ani Praha-venkov ale nakonec nevyhrály.

Jak dopadne aktuální hlasování v případě Air Baltic, je zatím otázkou. Končí až 22. srpna – a do té doby se může stát leccos. Nic ale nenaznačuje, že by firma vycouvala a Kunda nevyhrála. Jak se zdá z vyjádření mluvčí aerolinky, není v plánu, aby byl název diskvalifikován. Přece jen jde o legitimní pojmenování města, na které jsou minimálně Estonci hrdí.

Radost z toho může mít i bývalý český prezident Miloš Zeman. Stačí si vzpomenout na několik let starý rozhovor pro Český rozhlas, kde o názvu estonského města v jiném, ryze českém kontextu opakovaně mluvil, když vysvětloval, co v překladu znamená anglické slovo pussy.