Riskovali a šli proti proudu, dnes na teniskách generují miliardy. Šedé myši dostaly i Steva Jobse

V době, kdy se lidé v každodenním shonu i během sportování chtěli odlišit skrze výrazné, zářivé barvy, se jejich krok mohl zdát jako nepochopitelný a skoro až nebezpečný pro byznys. Místo toho, aby šli na ruku tehdejším trendům, vydali se v New Balance proti proudu, což jim nakonec pomohlo zajistit nesmírnou slávu a miliardové výdělky. A svůj odvážný tah hrdě slaví dodnes.

Pro mnohé je šedá jen jednou z barev na pestré škále, která je neutrální, chladná, nepříliš výrazná, možná i trochu nudná. Legendární americký výrobce tenisek New Balance ale na šedivém odstínu prakticky rozjel celosvětovou mánii, když ho přijal za svůj, zanesl ho do svého firemního DNA a postavil na něm rozsáhlou nabídku bot, které jsou dnes už naprosto ikonické.

Stalo se tak v osmdesátých letech, již pod vedením úspěšného byznysmena a miliardáře Jima Davise, který malou bostonskou firmičku o šesti zaměstnancích koupil v roce 1972 s vizí, že se jednoho dne stane skvělým podnikem a naruší tehdejší nadvládu značek jako Nike nebo Adidas. Potřeboval ale tah, který by z New Balance skutečně udělal něco extra.

Zvednout produkci tenisek ze zhruba třiceti denně byla jedna věc, navýšit počet dělníků věc druhá, více šlápnout do marketingu věc třetí. Primárně se výrobce ale potřeboval odlišit od zbytku tak, aby lidé značku poznali i „v rychlosti“, tedy při sportování – v případě New Balance při běhu, což byla disciplína, na kterou se nejvíce zaměřovali.

Zatímco konkurence experimentovala s vyzývavými barvami tenisek, které neonově nebo zářivě bíle křičely do okolí, Davis a jeho tým se rozhodli, že na to půjdou přesně opačně. Na paletě barev si vybrali šedou, u které věřili, že bude nejen dobře ladit s betonovým a asfaltovým pozadím silničního běhu, ale také vystoupí z davu, i když je z podstaty velmi nevýrazná.

Postupem času se ukázalo, jak chytrý tento krok byl, obzvlášť v souvislosti s vydání modelu 574, tedy dost možná nejznámější siluety, kterou kdy v New Balance navrhli. Na šedé barvě si vybudovali jméno – a protože je pro značku ikonická, pravidelně ji v květnu oslavují. Takzvané Grey Days jsou pro ně totiž nejdůležitějším momentem v roce, z čehož těží i zákazníci.

V průběhu pátého měsíce v roce dostávají na výběr z několika exkluzivních modelů, které jsou laděné do šedých odstínů a připomínají světu, jaká barva jim pomohla vysloužit si pozici důležitého výrobce, který jen za loňský rok utržil rekordních 7,8 miliardy dolarů a dosáhl meziročního růstu ve výši dvaceti procent. A velkým dílem se na tom podílely právě boty.

Foto: New Balance New Balance 471

Do šedivé barevné kombinace se v těchto dnech oblékají modely jako 740, 9060, 1000 nebo T500, za několik dní bude na trh uvedena i nová verze sportovních mokasín a dočkají se také fanoušci sportovních tenisek 471. Nejočekávanější je ovšem silueta s označením 1300JP, jejíž nová verze se vydává jen jednou za pět let, proto je mezi lidmi tak vyhlížená.

Pro New Balance jsou květnové oslavy i marketingovou příležitostí, jak o sobě dát vědět ještě o něco víc. Proto se například účet značky na Instagramu zbarvil do šeda a vytáhli se do popředí ambasadoři značky jako rapper Aminé nebo basketbalistka Cameron Brink. Letošní Grey Days navíc mohou být pro firmu důležité i proto, že cítí potenciál být ještě oblíbenější.

Může za to hlavně mindset mladých lidí, kteří se postupně vrací k desítkám let starým designům tenisek. Ať už jde o retro adidasky typu Samba či Gazelle nebo původně závodní nízké boty od Pumy, které mají na to, aby se staly hitem léta. I New Balance totiž vesměs točí estetiku z minulého tisíciletí, protože ví, že je ověřená a lidé na ni pořád slyší.

Zajímavé také je, že šedivé new balancy definovaly i outfit spoluzakladatele Applu Steva Jobse, který byl znám pro svůj kultivovaný výběr oblečení. Na veřejnosti nenosil prakticky nic jiného než zmíněné tenisky v modelu 991, modré džíny a černý rolák. A právě na konto New Balance se v minulosti vyjádřil, že je nosí kvůli pohodlí a kvalitě.