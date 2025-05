Další fáze boje třicátníků v Tatře. Chci zpět místa ve vedení, vzkazuje Strnadovi posilněná Materová

Uložit 0

Denisa Materová, šéfka a spolumajitelka průmyslového holdingu Promet, se snaží převzít iniciativu v byznysovém sporu se zbrojařem Michalem Strnadem, dalším výrazným mladým byznysmenem. Ten se její skupinu pokusil vytlačit z automobilky Tatra, kterou společně vlastní. „Že bychom z ní odešli, nepřichází do úvahy,“ prohlásila třiatřicetiletá podnikatelka na konferenci Money Maker, která se konala v Ostravě.

Materová, která do čela Promet Group usedla teprve předloni po náhlé smrti svého otce Reného, si na boj se Strnadem nedávno přizvala partnery – zbrojní skupinu STV, kterou ovládá rodina Drdových. Té prodala polovinu svého podílu v Tatře, tedy 17,5 procenta. Majoritu 65 procent drží nadále Strnadova skupina CSG.

Kopřivnickou Tatru zachránili společně otcové obou znesvářených stran – v roce 2013 ji René Matera a Jaroslav Strnad vytáhli z insolvence, postupně ji očistili a udělali z ní opět funkčního a dobře vydělávajícího výrobce tahačů, který se hodně soustředí na obranný průmysl. Strnad ale CSG předal svému synovi Michalovi a když předloni zemřel Matera, začala spolupráce obou rodin váznout.

Michal Strnad loni nechal Denisu Materovou odvolat z postu předsedkyně dozorčí rady, zároveň se snažil neúspěšně získat v Tatře stoprocentní podíl. Agresivní přístup zapadá do konceptu, kterým se CSG v posledních letech prezentuje – jde o rychle rostoucí zbrojní skupinu, která chce využít neklidné situace ve světě a urvat pro sebe co nejvíc byznysového prostoru.

O velkých ambicích Strnada juniora svědčí například to, že s CSG kupuje za více než dvě miliardy dolarů amerického výrobce munice Kinetic. Meziročně mu zároveň dramaticky stoupl obrat, jestliže v roce 2023 utržil přes 40 miliard korun, loni už to bylo 100 miliard. Válka na Ukrajině a debaty o přezbrojení nejen v Evropě jsou pro Strnadovi zkrátka velkou příležitostí.

Jenže s ovládnutím Tatry to bude složitější. Jak uvedla Denisa Materová na konferenci Money Maker, která se premiérově odehrála i mimo Prahu, a to v Ostravě v rekonstruovaném paláci Textilia-Ostravica, tedy jen pár metrů od sídla Prometu, ona a její spolupracovníci chtějí zpět do vedení Tatry.

„My jsme tam nechali kus života, táta i kus zdraví,“ prohlásila a dodala: „Chci se vrátit k tomu, co nastavili naši otcové, tedy abychom my měli dva členy představenstva a jednoho člověka v dozorčí radě.“ Na to minimálně formálně prostor je, protože podle aktuálních dat z obchodního rejstříku jsou dvě místa v pětičlenném představenstvu volná a jedno křeslo v trojčlenné dozorčí radě je po odvolání Materové také stále neobsazené.

Materová dokonce zmínila, kdo by měl usednout za Promet ve vrcholných orgánech Tatry: do představenstva by jednak ráda nastoupila ona sama, jednak by tam chtěla vidět i Margitu Rejchrtovou, která vede společnost Tawesco. Jde o strojírenský podnik, který patří Prometu a který je klíčovým dodavatelem mnoha komponentů pro tatrovky. Místo v dozorčí radě by pak mohlo připadnout zástupci skupiny STV Group, které Materovi prodali část svého podílu v Tatře.

„Pojďme to všechno narovnat,“ vyzvala Denisa Materová na Money Makeru v Ostravě. Doplnila, že STV je silný partner, který má podobnou byznysovou filosofii a který je zkušeným obchodníkem. Jeden z argumentů Michala Strnada, proč se Prometu v Tatře chtěl zbavit, měl totiž být, že CSG mají coby zbrojaři zásadní podíl na úspěších a kontraktech automobilky, která dodává hlavně armádním zákazníkům. Jenže STV mají v tomto směru také užitečné know-how. „Pohybují se na stejném trhu a mají také svoji strategii,“ řekla Materová.

Že by se chtěla Tatry v portfoliu Promet Group zbavit, každopádně odmítla. Stejně jako vyloučila to, že by odprodala divize, které se věnují metalurgii nebo huťařině: „Jsou to teď těžší obory, slyšela jsem i názory, že bychom se jich měli zbavit. Ale ne, my je neprodáme.“

Na konferenci pak shrnula, jaká poučení získala za rok a kus, co stojí v čele skupiny, jež má roční obrat převyšující 10 miliard korun a zaměstnává tisíce lidí: „Poznáte, komu věřit můžete, a komu ne. Potkáte různé parťáky po cestě. Zároveň když získáte funkci, změní se pohled na vás. Najednou vás mají všichni rádi, jste důležití. Ale vy si to musíte v hlavě srovnat, že to není tak úplně pravda, protože to je všechno jen kvůli té funkci. Musíte se vrátit zpátky na zem, jít krok za krokem a mít nadhled.“