Češi posílají do výroby čip, který má zvýšit bezpečnost kryptopeněženek. Využije ho i Trezor

Bezpečnost je v kryptosvětě důležitá. Případů o odcizení bitcoinů existuje nespočet. Dobrým řešením mohou být takzvané kryptopeněženky, tedy hardwarová úložiště, na které si své bitcoiny i další kryptoměny uložíte a máte je tak mimo dosah online světa. I na jejich zabezpečení jde ale stále pracovat a český startup Tropic Square hlásí, že posílá do výroby první prototyp svého transparentního čipu, který se chystá využívat i populární peněženka Trezor.

Společným jmenovatelem kryptopeněženky a startupu je česká společnost SatoshiLabs. Právě ta vyvíjí Trezor a také v jejím zázemí vznikl čipový projekt Tropic Square, v jehož čele stojí jako výkonný ředitel Evžen Englberth a jako technický šéf Jan Pleskač. Jejich cílem je přinést na trh čip, jehož hlavní filozofií je nezávislost a transparentnost. Nechtějí stavět bezpečnost na utajování technických detailů – své šifrování naopak nechávají otevřené k otestování expertům i open source komunitě.

Před rokem získal tuzemský startup stomilionovou investici od švýcarské společnosti Auzera, která za to obdržela pětinový podíl, a teď hlásí, že první prototyp svého čipu zvaného TROPIC01 (TRuly OPen Integrated Circuit) posílá do výroby. Testovací verze čipu bude fyzicky k dispozici během letošního podzimu a vyrábět se bude na Tchaj-wanu. Tam se Tropic Square domluvil na spolupráci se společností UMC, jež patří mezi přední zakázkové výrobce čipů. Ultimátním cílem je pochopitelně sériová produkce.

„Již dnes máme od potenciálních zákazníků převážně z Evropy zájem o testování prototypů. Ačkoli je pro nás prvním plánovaným odběratelem naše mateřská společnost SatoshiLabs, o čipy projevilo zájem i několik dalších společností z různých odvětví. Od počátku bylo jedním z cílů, aby se naše řešení dostalo na běžný trh. Zadání prototypu do výroby je pro nás zásadní milník. Testování bezpečnostních parametrů čipu je pro Tropic Square klíčové a potřebujeme mít první výsledky z laboratoří co nejdříve,“ říká šéf Tropic Square Evžen Englberth.

Samotný Englberth drží v projektu patnáctiprocentní podíl, jeho kolega Jan Pleskač má pět procent. Zbylých 60 procent patří SatoshiLabs Group, která hodlá nový čip využít ve své kryptopeněžence. „Chceme, aby se čip Tropic Square stal bezpečnostním standardem nejen na trhu hardwarových kryptopeněženek. I proto jdeme proti standardům na trhu a současnému proudu uzavřených produktů,“ vysvětluje technický ředitel Jan Pleskač s tím, že osvědčenou praxi ze softwarového světa převádějí do návrhu čipů.

Česká kryptopeněženka Trezor Model T

„Cílíme na odolnost proti útoků postranními kanály a na odolnost proti útokům způsobujícím chybné chování, takzvané fault injection. Transparentní čipy umožňují otevřít implementační detaily komunitě, která pomáhá s posilováním zabezpečení skrze hledání a upozorňování na potenciálně slabá místa,“ dodává Pleskač. Stávající stomilionová investice by měla firmě postačit na výrobu první generace čipu. O dalším vývoji včetně možného dalšího financování se bude teprve rozhodovat.

Čip TROPIC01 podle jeho tvůrců řeší potřebu bezpečného a transparentního secure elementu, tedy čipu, který bezpečně implementuje generování kryptografických klíčů, šifrování, podepisování, digitální identitu nebo autorizaci uživatele pro přístup do zařízení. Nový transparentní čip má umožnit vývoj bezpečnější elektroniky, ať už se jedná o zcela nový design, nebo bezpečnostní vylepšení. Cílem je díky tomu zásadně zvýšit ochranu daného hardwaru, například před útoky hackerů, nebo zabrání úniku citlivých dat.