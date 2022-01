Když jde do tuhého, umí se Češi semknout. Ukázaly to nejen rychlé reakce v raných fázích koronavirové pandemie, kdy například šili roušky pro ostatní a pomáhali s přísunem potravin, ale také přístup v oblasti dobrovolnictví. Rostoucího trendu o pomoc druhým si loni v květnu všiml i David Suslík, který rozjel službu Vlna pomoci, aby dobrovolnictví v Česku digitalizoval a zjednodušil. A po prvním půlroce eviduje slušné výsledky.

Internetová služba Vlna pomoci funguje vesměs podobně jako Booking.com, namísto ubytování ale zobrazuje nabídky na volná dobrovolnická místa v různých organizacích napříč republikou. K nim se pak zájemce může přihlásit a začít pomáhat. Ať už jde o dělání společnosti seniorům, balení potravinových balíčků, doučování cizinců, nebo organizování volnočasových aktivit.

„Za necelý půlrok se nám podařilo nastartovat rozvoj projektu a denně se na Vlně pomoci točí 200 až 400 nabídek s tím, že se každý měsíc přidá minimálně jedna nová nezisková organizace. Několik dalších je pak takříkajíc ve frontě, kde čekají na to, až se přihlásí vhodný partner, který by neziskovkám pomáhal s naloděním po finanční stránce,“ říká pro CzechCrunch Daniel Bacho z Vlny pomoci.

Z pohledu neziskových organizací má projekt sloužit jako platforma, kde mohou své nabídky „inzerovat“, a to přes nástroj pro řízení projektů a pracovníků OnSinch, který vyvíjí firma právě pod vedením Davida Suslíka. Za licenci tohoto systému neziskovky platí dvacet procent z celkové ceny, což Vlně pomoci pomáhá financovat provoz. Poplatky z používání nástroje, který má řešit vše od plánování směn až po databázi pracovníků-dobrovolníků, ovšem nejsou jediným příjmem služby.

Aby dokázala fungovat, spolufinancuje ji jak tvůrce OnSinch, tak různé nadace, filantropové a partneři (například i Seznam.cz). Jakmile Vlna pomoci k sobě nabere více partnerů, naskočí s nabídkami organizace jako Adry, Amnesty International nebo Via Cordis. Momentálně služba spolupracuje s Českým červeným křížem (ČKK), Asistencí, Armádou spásy, Letokruhem, Diakonií a DCUL.

Dobrovolnická služba, kterou David Suslík vyvíjel s kolegy Matějem Štěpánem a Petrem Jarošem, ovšem nefunguje jen jako pouhý agregátor inzerátů – naopak se do pomoci přímo zapojuje. Nedávno se například více propojila s Českým červeným křížem, aby spustili interaktivní mapu pro urgentní pomoc nemocnicím, kterým třeba chybí personál a poptávají dobrovolnickou sílu.

Spoluzakladatel projektu Vlna pomoci David Suslík Foto: Archiv DS

„Zpočátku jsme nahodili zhruba dvacet nemocnic a během prvního půldne přišlo na mapu přibližně dva tisíce zájemců o dobrovolnictví, což předčilo naše očekávání. Zároveň jsme vyslali výzvu pro další zdravotnická zařízení, ať se všichni připojí a přes ČKK poptají na Vlně pomoci, koho potřebují. Od prvního nápadu po nahození systému navíc uběhlo méně než 48 hodin. Tak by to podle nás mohlo vypadat vždy, kdy je v rámci krizové situace třeba rychle pomoci,“ doplňuje Bacho.

Z ambicí Vlna pomoci neslevuje ani do budoucna. Klíčové pro ni teď je, aby našla hlavního partnera, který by kryl náklady na provoz – jakmile se to podaří, bude své zaměření posouvat. Jak Bacho uvádí, tým je připravený pomáhat také v rámci případných živelních katastrof. „Nechceme jen těžit z covidového období, chceme pomáhat i jinde. Naše zaměření je ale pořád stejné – zjednodušovat dobrovolnictví v Česku,“ zakončuje.