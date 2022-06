Češi si díky vysoké inflaci uvědomí hodnotu peněz. Musí začít investovat, říká Eva Hlavsová

Pokud si odkládáte peníze do kasičky a těšíte se, až je v důchodu vyberete a užijete si, tak věřte, že to není dobré řešení. A to nejen v případě, kdy inflace dosahuje rekordních výšin a svět se připravuje na ekonomickou recesi. Vysokou inflaci nepovažuje za příliš šťastnou ani Eva Hlavsová, na druhou stranu v ní hledá pozitiva a míní, že Čechy konečně vyburcuje k tomu, aby začali přemýšlet nad hodnotou peněz a vhodně je investovali. Spořením si totiž na důchod nevydělají, spíše naopak. Ekonomické zákony jsou neúprosné.

Eva Hlavsová je spoluzakladatelka investiční platformy Fondee, přes kterou lze investovat do akcií prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů zvaných ETF. Když Češi začnou ve větším investovat, bude to tedy dobrá zpráva pro její byznys, ale především to může být dobrá zpráva pro každého, kdo tak učiní – z dlouhodobého hlediska se jde totiž například právě na tolik omílané důchody zajistit hlavně tím, že budete investovat a dokážete tím takzvaně porazit inflaci.

Když je teď inflace hodně vysoko, není to snadné, ale v investování platí, že zpravidla vítězí ten, kdo tak činí dlouhodobě a podobné výkyvy přečká. „Vysoká inflace není nikterak šťastná, ale zároveň jsem trochu ráda, že to lidi pošťouchne, aby začali se svými penězi něco dělat a nenechávali je jen na spořáku,“ říká ve speciálním investičním díle CzechCrunch Podcastu Eva Hlavsová.

Pustit si ho můžete v přehrávači níže nebo ve vašich podcastových aplikacích, včetně Spotify, Apple Podcastů, Google Podcastů a nově také v audioformě na YouTube.

O čem dalším byla v podcastu s Evou Hlavsovou řeč?

***

Češi rádi kumulují hotovost. Na běžných spořicích účtech mají uložené těžce představitelné tři biliony korun, tedy tři tisíce miliard. Podle spoluzakladatelky Fondee by přitom měli na spořicích účtech držet jen svou krátkodobou rezervu – peníze, které budou nebo by mohli v nejbližší době potřebovat. Často se udává šestinásobek platu, když například člověk přijde o práci nebo má nějaké nečekané výdaje. Mít ale na „spořáku“ více je zbytečný luxus, za který se navíc v době vysoké inflace tvrdě platí, když hodnota peněz meziročně rychle klesá.

Jak se tedy do investování pustit? „V investování je naprosto klíčová dlouhodobost kombinovaná s pravidelností,“ říká Eva Hlavsová. Čím delší investiční horizont si nastavíte, tím lépe jste schopni takzvaně vysedět různé situace na trhu, ať už jde o propad kapitálových trhů, nebo právě třeba vysokou inflaci. Zhodnotit totiž své úspory o více než patnáct procent, kam sahá dnešní inflace, není snadné, a když se o to pokusíte, bude to značné riziko. Pokud vás ale bude zajímat vybrání peněz až za několik let, kdy inflace opět klesne, v celkovém součtu dost možná vyděláte.

„Důležité je ale říct, že velmi záleží na tom, do čeho investujete. Nelze jednoduše říct, že když v něčem necháte peníze dlouho, tak automaticky vyděláte. Někdy to platí, ale někdy ne. Důležitá je také diverzifikace, tedy rozdělení peněz do různých druhů investic,“ popisuje Hlavsová, která investiční platformu Fondee založila se svým manželem Janem a společně získali kapitálovou injekci od J&T Banky a dalších investorů. Investovat lze do akcií, dluhopisů, komodit, nemovitostí, kryptoměn i jiných alternativních aktiv. Je na každém, co je mu po chuti, čemu rozumí a věří a jak vysoké chce podstupovat riziko.

Při debatě o tom, jak se zajistit na důchod, je důležité rozlišovat dva termíny: spoření a investování. Rozdíl je u nich ve zmíněném riziku. „Když budete spořit do kasičky, tak budou mít peníze pořád stejnou nominální hodnotu, stovka tedy pořád bude stovkou. Reálně ale budete mít kvůli inflaci s největší pravděpodobností stále méně peněz,“ upozorňuje Hlavsová. Zdaleka nejde jen o případ vysoké patnáctiprocentní inflace. I když se bude pohybovat jen na úrovni tří procent, během pětadvaceti let klesne hodnota uložených peněz o polovinu.

Investování na rozdíl spoření nabízí možnost zhodnocení peněz. „U investování není nominální hodnota ochráněna. Tím pádem můžete o své peníze přijít, protože investujete do něčeho, co se vyvíjí a může klesnout na hodnotě, ale také vzrůst. Riziko je v tomto případě třeba chápat jako něco, co nám přináší možnost vydělat,“ doplňuje Hlavsová. Představa, že si budeme dávat stranou peníze na obyčejný spořicí účet a doufat, že z toho jednou vyžijeme v důchodu, je podle ní velmi mylná.

Co tedy dělat s úsporami, když je inflace v rekordních výšinách? Kdy se vyplatí začít investovat? Potřebujete k tomu miliony, nebo stačí začít s málem? A máte poslat všechny peníze najednou do jedné akcie, nebo zvolit jinou metodu? O tom všem se bavíme s Evou Hlavsovou v novém díle CzechCrunch Podcastu, který můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích. A nově také v audioformě YouTube.