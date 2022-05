Češi tvoří michelinského průvodce pro karavany. Camperguru roste se zájmem o cestování obytnými vozy

Napsání tohoto článku částečně zdrželo cestování Víti Války, jednoho ze zakladatelů Camperguru. Tento portál lidem ukazuje ta nejlepší místa pro kempování po celé Evropě. Sám Válka přitom není v oboru nováčkem, s rodinou v karavanu po kontinentu putoval deset let. Nyní na cestách zkoumal Slovinsko – třímilionovou zemi, která však do služeb spojených s cestovním ruchem obrovsky investuje.

„A bylo to vidět – rekonstruované hotelové komplexy, vyladěné kempy s restauracemi, za které by se nemusel stydět ani kdejaký hotel, a velký nárůst využívání elektrokol, jež představují snadný a ekologicky udržitelný způsob, jak poznat širší okolí,“ popisuje Víťa Válka pro CzechCruch svoje dojmy.

Ostatně, v poslední době nebyl na cestách po Evropě v karavanu sám. Popularita cestování obytnými vozy od vypuknutí pandemie koronaviru neustále stoupá, protože lidé mnohem častěji vyhledávají destinace s menší koncentrací lidí. A zároveň dochází k rozmachu lokálního turismu.

Na zájmu se vezou také navazující služby jako Camperguru, jehož cílem je stát se „michelinským průvodcem“ pro karavaning a kemping. Na této cestě startup v začátcích loni podpořila i finanční skupina Miton, která má v portfoliu také portál Campiri zprostředkující pronájem karavanů. Ten nedávno získal financování 115 milionů korun. Zájem investorů jen dokládá vzrůstající popularitu tohoto druhu cestování.

Foto: Camperguru Zakladatelé Camperguru Alex Preukschat, Víťa Válka a Jakub Zdechovan

„Rezervace míst rostly v dubnu rekordně, asi čtyřikrát více než čísla březnová, která byla nižší kvůli úleku z války na Ukrajině. Léto bude určitě na předcovidových číslech a z mnoha kempů už máme informace o plné obsazenosti letní sezony. Co naopak ještě není na původních číslech, jsou městské kempy — lidé si oblíbili to, že příroda je také hezká a není tam taková koncentrace lidí, přestože kafíčko si můžou už dnes dát i na kdekteré vyhlídce,“ komentuje trendy Válka.

Camperguru za poslední rok spustil už několik jazykových mutací svého portálu (kromě českého jde o anglickou, německou, francouzskou a španělskou verzi), jeho tým rozprostřený po celé Evropě čítá 22 spolupracovníků a celkem registruje 346 míst, z nichž je asi polovina plně verifikována. S ověřováním kvality míst pomáhají také ambasadoři portálu.

„Vytipovali jen ta nejlepší místa a těchto pár stovek se dostalo do úzkého výběru. V Evropě je více než deset tisíc kempů, ale zdaleka ne všechna mají dostatečnou kvalitu, čistotu a bezpečnost, ne všude se na vás majitel bude smát. My hledáme jen ta místa, kde zážitek bude stát za to,“ vysvětluje Válka relativně malý počet registrovaných kempingových míst.

Za samotnou verifikaci na portálu přitom majitelé míst a kempů neplatí nic, vše za své náklady pokrývá Camperguru, který si chce takovým způsobem zachovat nezávislost a zároveň nechat otevřenou možnost místo ze seznamu vyřadit, pokud by se tam například zhoršila kvalita služeb. „Aktuální počet míst je asi čtvrtinou toho, na co do roka míříme,“ dodává spoluzakladatel startupu.

Uživatele Camperguru nejvíc registruje mezi Němci a Angličany, které následují Španělé, Rakušané, Francouzi či Belgičané a Italové. Nejoblíbenější destinace na platformě jsou Španělsko a Chorvatsko, i když zatím portál zprostředkovává vyšší desítky rezervací míst měsíčně. Z pohledu uživatelů došlo k několika novinkám, například ke spuštění mobilní aplikace, na níž startup pracoval s týmem Mapotic, nebo k akvizici projektu CzechDiscovery a SlovakDiscovery od zakladatele Petera Šoltése pro lepší získávání nových míst pro kempaře v Česku a na Slovensku.

Novinkou reagující na aktuálně rostoucí ceny paliva je kampaň s výlety „na jednu nádrž“, kdy Camperguru cestovatelům ukazuje nedaleká místa. Dalším vylepšením portálu mají být informace o rychlosti internetu v daném kempu nebo intenzitě mobilního signálu, což je důležité pro digitální nomády. Nebo zavedení online chatu, přes který Camperguru uživatelům radí s jednotlivými výlety.

„Testujeme aktivně několik byznys modelů, výsledky jsou pozitivní a konkurenceschopné.“

„Zatím máme za sebou rok existence, ale rosteme velice slušně. Návštěvnost se od minulého roku dostala na čtyřnásobek a letos tak trháme rekordy každý měsíc. Testujeme aktivně několik byznys modelů, výsledky jsou pozitivní a konkurenceschopné,“ komentuje Válka byznysovou stránku Camperguru s tím, že aktuálně je startup finančně soběstačný.

„Už teď se nám sami hlásí vinaři a majitelé kempů, že by rádi na Camperguru byli a že konečně našli partnera, který není jen ‚katalogem míst‘, ale poradí jim, jak kempovací byznys lépe nastavit pro klienty. Hlásí se nejen u nás, ale i ze zemí jako Španělsko, Polsko, Bulharsko nebo Chorvatsko,“ pochvaluje si.

Na trhu totiž podle Války sice existují projekty jako český Amazing Places se zaměřením na prémiovější nebo netradiční typy ubytování, ale v evropském kempingu není nikdo, kdo by dělal něco podobného napříč všemi typy míst. „Většina zdrojů se zaměřuje čistě na kempy, ale nemají v kolekci farmy, vinařství, maríny ani golfová hřiště, kde parkingů přibývá nejvíc, protože aut je převaha a dobrých míst nedostatek,“ uzavírá.