Češi vyvíjejí nástroj, který chce zbavit lidi závislosti na telefonech. Blokuje aplikace i weby

Průměrně člověk stráví používáním telefonu tři hodiny a patnáct minut denně s tím, že ho skoro šedesátkrát za den zvedne, respektive rozsvítí. Často na něm řešíme zbytečné věci, které nás akorát zdržují od produktivní práce. Přitom novější verze operačních systémů iOS a Android nabízejí funkce pro správu času u obrazovky telefonu. Ne všem ale vyhovují. Obzvlášť těm, kdo nemají silnou vůli. Jim se může hodit aplikace přímo postavená tak, aby omezila rozptylování na minimum. Vyvíjejí ji v Hradci Králové, ale využívají ji lidé po celém světě.

Instagram, TikTok, vedle vyskakuje nové video na YouTube, které musíte vidět… Sociální sítě jsou dostupné hned a kdekoliv. Pro někoho mohou být zdrojem příjmů, řada lidí na nich ale tráví čas, který by mohla využít jinak. A pokud neexistuje dostatečně silná vůle s tím přestat, je třeba sáhnout po nástrojích, které to udělají za nás. Česká aplikace AppBlock se začala zabývat správou času u obrazovky ještě dříve, než z toho byl trend – a než ji ho do svých operačních systémů zařadily Google nebo Apple.

„AppBlock se původně inspiroval blokátory webových stránek pro prohlížeče, které jsem používal. Pak jsem ale zjistil, že i když je mám zablokované v počítači, pořád se k nim můžu dostat na telefonu. Tak jsme začali pracovat na mobilní aplikaci. Ve velké míře se inspiruje mou potřebou nerozptylovat se telefonem během práce,“ říká pro CzechCrunch šéf vývojářského studia MobileSoft Miroslav Novosvětský.

Foto: AppBlock Rozhraní aplikace AppBlock

Při správném nastavení za vás AppBlock omezí všechny aplikace v telefonu a weby v prohlížečích, které by vás zdržovaly. Že to dělá dobře, dokazují i čísla, jimiž se tým prezentuje – a která rok co rok rostou. „Loni se nám podařilo ztrojnásobit příjmy na zhruba jeden milion dolarů a máme padesát tisíc uživatelů, kteří si předplácejí prémiový účet,“ vyzdvihuje Novosvětský. „Dohromady už naši aplikaci za posledních devět let vyzkoušelo šest milionů lidí, kterým jsme ušetřili desítky milionů hodin,“ doplňuje spolutvůrce aplikace.

Dokonce se AppBlock dostal i do výběru nejlepších aplikací známého magazínu TechCrunch pro novoroční předsevzetí. S tím mu pomohla i jeho široká jazyková podpora, s níž dokáže obsloužit uživatele napříč kontinenty. Největší zastoupení má AppBlock ve Spojených státech, velmi populární je také v Brazílii a Indii.

AppBlock se neomezuje jen na aplikace a konkrétní webové stránky – můžete mu zadat i klíčová slova, kterým se chcete v prohlížečích vyhnout. Sami si pak můžete udělat několik takzvaných rozvrhů a tím si prakticky sestavit kalendář. Některé aplikace se vám zablokují po probuzení, jiné se vám zakážou po příjezdu do práce a během rodinné večeře nebudete moci vyhledávat určitá klíčová slova.

To je všechno hezké, ale co když na vás přijde slabá chvilka a během blokovaného časového okna si manuálně některou stránku povolíte? I to se stává – a stávat bude. Pro takové chvíle existuje Strict Mode alias Striktní režim, který je dost možná největší přidanou hodnotou českého nástroje. „Je to ten hlavní důvod, proč u nás lidé zůstávají,“ doplňuje Novosvětský.

Jakmile si Striktní režim zapnete a načasujete, už s ním nijak nepohnete. AppBlock vám nedovolí blokování nijak editovat, dokonce se dá zvolit i možnost, že během aktivovaného Striktního režimu AppBlock neodinstalujete. Vývojáři tím chtějí zamezit právě občasným tendencím uživatelů jít do nastavení a blokování si upravovat, i když sami moc dobře vědí, že by neměli.

Foto: AppBlock Nastavení Striktního režimu v AppBlocku

„Naším cílem je změnit způsob, jak lidé používají telefony. Chceme jim poskytnout nástroje pro efektivní digitální management, aby mohli upřednostnit své životní cíle a duševní pohodu před digitálními rozptýleními,“ popisuje Novosvětský. „Jdeme si za tím, abychom se stali nejznámějším blokátorem aplikací na světě, abychom mohli pozitivně ovlivnit co nejvíce lidí. A věříme, že se nám to daří.“

V budoucnu se tvůrci budou soustředit na posilování stávajících funkcí a také pracují na podpoře pro desktopové prohlížeče, jmenovitě pro Operu a Firefox. Na Chromu, Safari a Edge je už možné AppBlock nainstalovat a využívat podobným způsobem jako na mobilních zařízeních. Nejde totiž jen o telefony – lidé často prokrastinují i na počítačích.