Ona dělá farmacii, manžel má IT agenturu. Bokem rozběhli milionový byznys s mini lívanečky

Jan Částek měl k vaření a pečení blízko už od dětství díky svému otci, a ačkoliv v mládí přemýšlel i o tom, že by se mohl živit jako kuchař, nakonec vystudoval ekonomickou školu a následně se profesně uchytil v byznysu. Mimo jiné je spoluzakladatelem stomilionové agentury Cleevio, která nedávno prošla interním očistcem, a od začátků jakožto ředitel produktu budoval také herní startup Gamee, který před pěti lety prodali za více než 130 milionů. „Nicméně pečení bábovek a podobných cukrářských věcí mě vždycky bavilo a baví,“ vypráví Částek, jenž ze své záliby společně s manželkou Michaelou nakonec rozběhli menší byznys.

Inspiraci nabrali během návštěvy Amsterdamu, kde poprvé ochutnali tamní mini lívanečky a viděli potenciál přinést tuto pochoutku také do Česka. „Chutnali totiž úplně skvěle,“ usmívá se Částková. Zatímco v Nizozemsku se na ně stály dlouhé fronty, u nás nic podobného k dostání nebylo.

Od nápadu k realizaci to nakonec trvalo další dva roky. „Nebýt manželky, nikdy by to nevzniklo. Nemá problém vyhrnout si rukávy,“ vysvětluje Částek. Profesně sice Michaela působí v německé farmaceutické společnosti, ve volném čase ale začala vybavovat všechna povolení spojená s gastronomickým podnikáním a vymýšlela, jak by celý koncept mohl fungovat. „Kdybychom dopředu věděli, kolik času to zabere, možná bychom ani nezačali,“ říká Částková.

Jsme optimisté, neuvědomujeme si navazující problémy. Takže jsme na to kývli. A začalo peklo.

Právě takovým způsobem v roce 2018 vznikl projekt Minie’s. Od té doby šlo všechno už rychle – z Nizozemska objednali speciální gril a strýc podnikavým manželům pomohl obstarat stánek, se kterým se rovnou bez jakýchkoliv zkušeností s gastro provozem přihlásili na kávový festival. „Byl to hrozný punk, fronty se u nás držely do večera, takže jsme neměli čas se z toho ani vydýchat,“ popisuje Částek.

Velký zájem zákazníků manželům potvrdil, že projekt dává smysl rozvíjet dál. Podali si přihlášku do Manifesto Marketu, který tehdy působil u pražské Florence, i žádost na povolení stánku během vánočních trhů na Staroměstském náměstí. „Brali jsme to tak, že to jen zkusíme, šance na přijetí byla extrémně malá. K našemu překvapení nám z obou míst přišly pozitivní odpovědi,“ říká Částková, která navíc v této době zjistila, že je poprvé těhotná.

„S manželkou jsme si hodně podobní – jsme optimisté, a když vidíme příležitost, neuvědomujeme si navazující problémy. Takže jsme na obě místa kývli. A začalo peklo,“ vypráví Částek. Kromě příprav na první potomky měli na rozběh obou stánků asi měsíc, což s sebou kromě samotného vybavení vytvořilo potřebu nastavit si fungování, zařídit výrobu těsta a jeho distribuci, nábor lidí…

Největším problémem prý byla příprava všech surovin. Částkovi chtěli, aby všechno včetně polev bylo domácí, což na přípravu zabíralo hodně času. Do toho se objevovaly provozní náležitosti, kdy například dohodnutí brigádníci na stánek nedorazili a nahradit je museli sami manželé.

„Většinou tam zaskakovala manželka, ale někdy jsem i já po práci utíkal na Staromák dělat lívance,“ vzpomíná Částek s tím, že v tehdejším období chodili s manželkou spát ve tři ráno a vstávali v šest, aby všechno stíhali. Uvědomovali si však, že takový režim není udržitelný, a tak se o to víc opřeli do náboru dalších lidí a svůj podnikatelský počin zprofesionalizovali. „Postupně se nám ulevovalo a měli jsme i trochu osobního času,“ dodává.

Na Manifesto Marketu se svým stánkem nakonec působili tři roky, tedy až do zavření tohoto místa na Florenci. Na vánočních a velikonočních trzích na Staroměstském i Václavském náměstí stánky provozují doteď. K tomu během roku objíždí i několik festivalů po republice.

Tým Minie's

Zajímavostí je, že museli reagovat na různou poptávku. Zatímco na Florenci zákazníci preferovali vyšší kvalitu a netradiční polevy – na jejichž tvorbě spolupracovali i se známým cukrářem Lukášem Pohlem z Cukrárny Myšák –, v turistických lokacích lidé pozitivně reagují spíš na známé značky jako Nutella či Kinder Bueno.

Minie’s během roku utrží jednotky milionů korun, v týmu má asi deset lidí a lívanečky si už našly cestu i za hranice Česka. Částková totiž pochází z Oravy na severu Slovenska, kde lívanečky začal prodávat na festivalech a vánočních trzích její bratr. „Teď přemýšlíme nad kamennou pobočkou. Všímáme si, že lidé nemají problém se za námi vracet, na Staromáku někdy i pětkrát za jeden den,“ popisuje Částková.

Protože se na festivalech zákazníci ptají, kde mohou najít jejich trvalou provozovnu, aktuálně se manželé dívají po různých lokalitách po Praze, zejména v oblastech s vysokým výskytem turistů, odkud by zároveň mohli řídit celý provoz včetně přípravy těsta a polev. Kdy by mohli otevřít, ale zatím Částkovi nevědí.

Sám Jan Částek zároveň aktuálně přemýšlí i nad tím, čemu se bude věnovat na plný úvazek. Letos v dubnu totiž po jedenácti letech ukončil svou štaci v Gamee a v rámci Cleevia hledá další možné příležitosti. „Co mě baví nejvíc, je budovat nové byznysy. Nemusí to být nutně digitál, ale ten mi přijde nejzajímavější,“ dodává.