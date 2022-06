Česká aplikace Adventurer jde po zelené. Kapesní klub turistů si přibalil i miliony od investora

Slunce svítí, ptáci zpívají a čas letních dovolených se blíží. Někdo nadzvedne krovky a odletí za mořem do teplých krajů, jiní upřednostní vábení hor, řek a lesů v rámci pořádných hiků. Právě pro ně je určena česká aplikace Adventurer, která provede po těch nejkrásnějších stezkách v Česku, ale i na Slovensku nebo v Itálii. Cestovatelům napoví, jak se na daný výšlap připravit, a pokud se nebudou chtít na svou pouť vydat sami, propojí je s ostatními dobrodruhy.

Za nápadem vytvořit chytrého mobilního průvodce stojí Karel Šimek, který měl vždy vášeň pro dobrodružství a cestování. „Při putování v Rakousku jsem přemýšlel, jak si efektivně organizovat své zážitky a inspirovat se místy, kde bych mohl zažít nová dobrodružství. Jak jsem vše začal probírat s dalšími lidmi, cestovateli nebo nadšenci do outdooru, tak se myšlenka začala formovat úplně jiným směrem. Poslechl jsem si spousty příběhů, ale i problémů, které lidé řeší při cestování, a rozhodl se tuto komunitu spojit blíže k sobě a dát jim nástroj, který jejich problémy bude řešit,“ vzpomíná Šimek.

Diagramy namalované na zdi vysokoškolské koleje ve Finsku, kam odjel za studiem ekonomie, mu pomáhaly tříbit nápady. S prezentací v PowerPointu, které se dnes jen směje, začal obcházet své současné kolegy a dávat dohromady čtrnáctičlenný tým z bývalých horských průvodců, milovníků ferrat a cestovatelů, kteří prožili kus života v zahraničí.

Chtěli vytvořit mobilní aplikaci, která pomůže při plánování výšlapů, nabídne inspiraci a také poslouží coby navigace přímo na stezce. O ní si může cestovatel skrze aplikaci zjistit první a poslední, přidat si ji na svůj seznam a nechat se strhnout kompetitivním prvkem aplikace v podobě získávaných bodů, takzvaných experience points. Přes ně lze měřit síly s ostatními uživateli a tvořit žebříčky těch nejvýkonnějších cestovatelů.

Foto: Adventurer Karel Šimek, duchovní otec aplikace Adventurer (uprostřed), s částí svého týmu

Právě interakce s ostatními uživateli aplikace pasuje Adventurer i do role určité sociální sítě pro dobrodruhy. Lze si tam totiž prohlížet žebříček cestovatelů rozdělených podle počtu získaných „zážitkových bodů“, zobrazovat si jejich profily i absolvované či plánované trasy. Časem má přibýt také chatovací rozhraní, a tak se bude možné s cestovateli spojit a třeba společně naplánovat výšlap.

Nemusí se však jednat jen o fyzicky (i psychicky) náročné výšlapy do Alp. „Snažíme se pokrýt všechny druhy obtížností, aby si každý našel to, co mu vyhovuje. Od těch nejjednodušších, které zvládne opravdu každý, až po ty nejtěžší, pro zkušené dobrodruhy,“ vysvětluje Šimek s tím, že aktuálně Adventurer nabízí několik stovek tras.

Většina z nich je prozatím v Česku (konkrétně 232), přičemž další desítky jsou k nalezení na Slovensku či v rakouských, švýcarských a italských Alpách. Adventurer je ale schopen provést i například po italské Sicílii nebo španělské Mallorce s tím, že vývojáři chtějí postupem času přidávat treky z celého světa.

Celý hike na dlani

U každé z tras se zájemce dozví její kompletní parametry – od obtížnosti přes vzdálenost či dobu trvání až po převýšení. Tedy informace, které standardně nabízí řada dalších aplikací. K tomu však navíc přidává informace o kempování, zda je trasa vhodná pro psy i mapu trasy s vyznačenými vodními zdroji, přístřešky nebo jinými zajímavostmi.

Nechybí ani údaje o počasí, doporučené vybavení k zvládnutí výletu a upozornění na možná bezpečí. To vše je navíc doprovázeno fotkami lokací a recenzemi od ostatních uživatelů. A právě to jsou data, která Adventurer odlišují od většiny jemu podobných nástrojů. Pro české uživatele je navíc výhodou prostředí v rodném jazyce, přičemž cizojazyční uživatelé se mohou spolehnout na angličtinu.

Atraktivitu aplikace by navíc měly časem zvyšovat i další funkcionality, proto by do budoucna měla být schopna pomoci vyhledat přímo na trase ubytování a rovnou uživatelům nabídnout možnost k rezervaci. Plány počítají také s funkcí pro vytváření výprav, do kterých se budou moci přidávat další cestovatelé. Adventurer by se tak měl stát jakýmsi Klubem nejen českých turistů.

Zážitky k nezaplacení

Celá aplikace, která aktuálně čítá přes 35 tisíc uživatelů, běží na takzvané freemium modelu, kdy jsou její základní funkce dostupné uživatelům zdarma. Je tu ovšem možnost zakoupit si prémiové členství a odemknout si tak nové funkce. Například offline režim, mapové překryvy, nejrůznější slevy na outdoorová dobrodružství a podobně.

Foto: Adventurer Základní údaje o trase jsou jen začátek informací, které Adventurer nabízí

Prémiové účty jsou pro Adventurer momentálně jedinou formou monetizace – časem by měl naběhnout také affiliate model ze zprostředkovaných cestovních pojištění, ubytování, B2B systému výprav a speciálních, na klíč vytvářených výprav. „Jedná se o určité, podrobně zpracované dálkové trasy nebo unikátní hiky vytvořené spolu s našimi ambasadory, partnery či zajímavými osobnostmi, které si pak budou moci uživatelé otevírat za určitou částku,“ popisuje Šimek charakter těchto speciálních výprav.

Aplikace jako taková byla spuštěna letos v březnu, poté, co se v crowdfundingové kampani podařilo vybrat bezmála 600 tisíc korun. K jejímu spuštění však nejvíce pomohl příchod andělského investora, který do projektu poslal čtyři miliony korun. „Jedná se o soukromou osobu, jejíž hlavní byznys stojí na obchodování s kryptoměnami a analytice. Příležitostně investuje do zahraničních projektů a sám se rád věnuje dobrodružným pohybům v přírodě, takže měl k projektu blízko,“ přibližuje Karel Šimek investora, který nechtěl být jmenován.

V současné době otevírá Adventurer druhé investiční kolo s cílem vybrat pět milionů korun, což by mělo pomoci aplikaci k dalším inovacím, rozšířit počty hiků, kterých by do konce roku mělo být na tisíc, a přilákat nové uživatele, kterých chce mít Adventurer do konce roku 100 tisíc. Jenže k tomu bude zapotřebí, aby sám Adventurer absolvoval výlet za hranice prostřednictvím expanze.

Primárním trhem je aktuálně Slovensko, tým okolo Karla Šimka by však rád aplikaci dostal díky německé jazykové mutaci i blíže k německy hovořícím uživatelům, kteří jsou svou vášní pro cestování proslulí.

Foto: Adventurer Cesty do přírody byly vždy pro Karla Šimka velkou vášní

„V první řadě je důležité pokrýt stát, na který se rozhodneme cílit, dostatečným množstvím tras. Uživatel kolem sebe po otevření aplikace musí vždy najít pestrou nabídku hiků a mít okamžitou motivaci někam vyrazit. Rovněž je důležité se předběžně domluvit s klíčovými partnery na daném území a udělat si potřebné průzkumy k pochopení chování tamního trhu a stylu komunikace – a podle toho přizpůsobit marketing, příběh a ideálně i jazyk,“ popisuje Šimek.

Hike, který si pro Adventurer jeho tvůrci připravili, však není výletem do Německa a zpět. Ambice jsou daleko větší a aplikaci čeká pořádně dlouhá cesta. „Naší vizí je vybudovat prostředí, které umožní každému stát se dobrodruhem a utéct z banality moderního života – zažít něco mimořádného. Chtěli bychom vytvořit největší databázi treků a hiků z celého světa. Z dlouhodobého hlediska chceme dát celému projektu přesah a posunout ho na úroveň, kdy budeme pořádat dobrodružné závody s pomocí naší aplikace, organizovat cestovatelské festivaly či dávat zázemí různým dobrodruhům,“ uzavírá Karel Šimek.