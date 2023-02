„Kůň,“ ozve se ženský hlas z tabletu, který drží čtyřletý chlapeček. „Kůň!“ opakuje dítě. Odpovědí mu je veselá znělka a záplava usmívajících se smajlíků a na obrazovce už je další slovo. Chlapec na něj klikne. „Kakao,“ říká postava na levé straně obrazovky. Dítě to znovu opakuje a dostává se mu dalších smajlíků. I tak může vypadat domácí logopedické cvičení. Iniciativa Vyslovuj.cz chce české děti, které stále více trpí řečovými vadami, rozmluvit a zároveň je i zabavit.

Počet dětských pacientů logopedie v Česku, většinou v předškolním věku, byl v roce 2019 156 tisíc. Čím dál více problémů s řečí mají také žáci základních škol. V roce 2018 bylo těchto dětí 7 202, což je přibližně třikrát více než dekádu předtím, vyplývá z nejnovějších dostupných dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.

Dětem s řečovými problémy neprospěla ani pandemie koronaviru a jejich počet se stále zvyšuje. Kvůli pandemii přešly školy na distanční výuku a děti měly méně možností potkávat se s vrstevníky, na čemž přitom jejich rozvoj řeči stojí. Větší počet pacientů někteří logopedové zaznamenávali už před pandemií, pravděpodobně i kvůli lepší diagnostice řečových vad.

Že mají méně příležitostí ke komunikaci, toho si u svých dětí všimnul i pětatřicetiletý Richard Erben, zakladatel iniciativy Vyslovuj.cz. A jako spousta ostatních rodičů i on si technologiemi ulehčoval péči o ratolesti. „Věděl jsem, že mé děti na tabletu nebo u Netflixu tráví víc času, než by bylo zdrávo,“ přiznává Erben, který pracuje jako spoluředitel IT architektury v pojišťovně BNP Paribas Cardiff.

Erben před pár lety vyvíjel virtuální asistentku, kterou nazval Ema. „Napadlo mě udělat nezaujatou asistentku, která přepíše všechno, co vidím a slyším na schůzkách,“ říká. Nakonec ale pochopil, že dělat takový program v době, kdy ho mají velcí hráči jako Amazon nebo Google, nedává smysl, říká s úsměvem. Poté se však něco změnilo. „Náhodou jsem se setkal s Alžbětou Poskočilovou, logopedkou. Představil jsem jí asistentku Emu. A pak mi jednou v ordinaci logopeda došlo, že to, co dělá, v podstatě umí i moje Ema – zachycuje, co vidí a slyší a analyzuje to,“ říká Erben.

Jeho děti na logopedii sice docházejí, když se tam ale dostanou, ne vždy je pro ně ordinace ideálním prostředím. „Děti to v ordinaci moc nebaví. Sezení jsou navíc často během pracovní doby, takže rodič ne vždy dává pozor, co logoped říká. A když pak přijde řada na domácí cvičení, neví, jak s dětmi cvičit,“ vysvětluje Erben.

Rozhodnul se tedy překopat svůj program a postupně vzniklo Vyslovuj.cz. Podle Erbena nahrazuje pouhou pasivní konzumaci obsahu prostředím, kde děti aktivně komunikují. „Alžbětě se ten nápad líbil a řekli jsme si, že to dává smysl. V únoru 2022 jsme začali tvořit první prototyp, za tři měsíce byl hotový. Postupně jsme ho ladili a v říjnu 2022 jsme to spustili pro rodinu a přátele,“ popisuje vývoj svého programu Erben.

Když člověk aplikaci Vyslovuj.cz spustí, zobrazí se mu hráčské profily jednotlivých dětí. Následně si může vybrat, jestli bude cvičit s pánským, nebo dámským virtuálním avatarem, zvolí si, kolik minut má dítě cvičit a pak už program spustí a děti mohou začít. Zobrazí se herní prostředí, které můžete vidět v galerii výše, uživatel klikne na hrací kartu se slovem uprostřed obrazovky a postava v levé části na něj začne mluvit. „Hráč má následně pár vteřin na zopakování slova. Když ho poprvé nevysloví správně, může ho říct několikrát za sebou,“ popisuje průběh lekcí Erben.

Aplikaci si měla možnost vyzkoušet i editorka CzechCrunche Lucie Černohlávková se svými dětmi, které taktéž na logopedii docházejí a ani ony nejsou z prostředí ordinace zrovna nadšené. Program jim podle ní cvičení zatraktivnil. „Zatím se děti standardně perou o to, které bude s Vyslovuj hrát. Je to něco nového a považují to za hru, což to beru jako velké plus. Herní princip je taky motivuje k tomu, aby se snažily. A samozřejmě soutěží i mezi sebou v tom, kdo bude mít lepší skóre,“ říká.

Právě motivace dětí k procvičování bylo něco, na čem si Erben chtěl dát záležet. Odměna za snahu navíc není jen virtuální. „Dítě sice dostane nejprve pouze samolepku virtuální za to, že hraje například čtyři dny v řadě. Při příští návštěvě logopeda mu ale logoped dá i fyzickou samolepku, což je pro něj opět další motivace,“ vysvětluje Erben s tím, že má aplikace pro děti ještě další druhy cen.

Nesnažíme se logopedy nahradit, ale naopak jim pomoct.

Vyslovuj.cz navíc pomocí vlastní umělé inteligence během cvičení dynamicky mění obtížnost jednotlivých úrovní. „Když dítě hraje a nejde mu to, jsme čím dál benevolentnější. Když mu to naopak jde, hra se ztíží,“ vysvětluje Erben. Aplikace totiž vyhodnocuje všechna dostupná data o průběhu jak aktuální lekce, tak i těch předchozích. Program lze nastavit i tak, aby fungoval jednoduše jako nástroj pro rozmluvení dítěte. „Logoped může uživateli vypnout negativní hodnocení, takže vidí jen pozitivní odezvu,“ uvádí Erben.

Protože většinu uživatelů tvoří malé děti, které ještě často neumějí číst, je ovládání programu založené na piktogramech. V aplikaci uživatele provází papoušek Api, jehož jméno vymyslely Erbenovy děti. „Asi slýchaly, jak při pracovních hovorech mluvím o API (zkratka označující rozhraní pro programování aplikací – pozn. redakce), když jsem pak pro papouška vymýšlel jméno, řekly, že by se měl jmenovat Api,“ směje se. Za vizuální podobou projektu stojí ilustrátorka a spisovatelka Klára Mayerová.

K aktivitě se Vyslovuj.cz snaží motivovat i rodiče, pro které jsou dostupná výuková videa nebo fyzické cvičební listy, které mohou rodiče s dětmi doma společně procházet. Erben dodává, že se virtuální program reálné návštěvě s logopedem nevyrovná. Zakladatel zdůrazňuje, že se nástrojem nesnaží logopedy nahradit, ale naopak jim pomoc. „Děti cvičíme, neučíme je, to nemůžeme. Logopedická pravidla jsou striktní a je tam určitá posloupnost, kterou znají odborníci,“ vysvětluje Erben.

Program nejen pro děti

Proto také aplikaci ovládají pouze logopedové, kteří přístup do ní mohou poskytovat svým pacientům a nastavovat jim cvičení podle potřeby. „Z tohoto pohledu mi to přijde jako šikovný doplněk ke klasickým sezením s logopedem jeden na jednoho. Ta považuji za základ, například mého syna ale často extrémně nebaví,“ uvádí Černohlávková.

K logopedům se díky posbíraným datům dostávají cenné informace, které jim pomohou a ušetří čas. Podle Erbena dnes logopedové právě nástroje pro podrobné sledování snahy dětí nemají. „Program zaznamenává data, díky kterým logoped ví, co a jak dítě řeklo, jak se zlepšuje a tak dále. Odborník pak vidí i to, jestli se dítě bavilo, nebo jestli bylo frustrované a může s tím pak při další návštěvě pracovat,“ uvádí Erben a dodává, že vzorky dat Vyslovuj.cz dále anonymizuje pro další využití. „Například pro vědce ke zpracování analýz vlivu gamifikace na ADHD,“ říká zakladatel platformy.

Vyslovuj.cz se zatím podle Erbena k uživatelům dostává na doporučení. „Dnes máme stovky uživatelů. Máme taky velmi pozitivní zpětnou vazbu od rodičů,“ říká s tím, že platforma zatím spolupracuje s pěti logopedy. Potenciální využití aplikace ale podle něj logopedií končit nemusí. „Kromě toho mají o službu zájem i neurologická centra nebo ta, která se starají o pacienty s Alzheimerovou nemocí. Jen jsme ten koncept u nich otočili. Aplikaci rodičům pouštějí dospělé děti. Máme tam třeba poznávací lekce, kde člověk vidí fotky příbuzných a má říct, jestli je to dědeček, bratr, tetička,“ vysvětluje Erben.

Foto: Jiří Blatný/CzechCrunch Richard Erben se s Vyslovuj.cz snaží motivovat děti k logopedickým cvičením

Vyslovuj.cz také nedávno začalo spolupracovat se známou neziskovou organizací z Česka. CzechCrunch ví, která instituce to je, Vyslovuj.cz však její jméno nyní nechtělo zveřejnit, protože je společný projekt zatím pouze pilotní. Souvisí ale s tím, že aplikace má knihovnu pro převod řeči na text v celkem osmnácti jazycích, vedle češtiny je plně lokalizovaná například i pro ukrajinštinu. „Míříme i do zahraničí, chceme do Německa a chystáme tedy obsah pro němčinu,“ dodává zakladatel Vyslovuj.cz. Ročně by se svou iniciativou chtěl vstoupit do třech evropských zemí.

V současnosti má platforma přes tři tisíce lekcí a stále doplňuje další. Celkem za firmou stojí osm lidí. „Někteří lidé jsou tu na částečný úvazek, někteří pracují nárazově podle toho, když je něco potřeba. Všichni jsme v tom, protože nás to naplňuje,“ vysvětluje Erben s tím, že zatím iniciativu financuje z vlastní kapsy. „Celkem jsem v tom za miliony,“ říká. Kvůli rostoucímu zájmu, rozšiřování platformy o nové funkce a záměru vstoupit na zahraniční trhy nyní jedná s možnými investory.

Služba je v současnosti logopedům dostupná ve formě měsíčního předplatného. Různé úrovně se od sebe liší hlavně počtem profilů, které pro pacienty může logoped vytvořit. V základním plánu je k dispozici pět profilů, v prostředním deset a v nejvyšším dvacet. Nad rámec toho je pak možné jejich počet dokoupit. První měsíc nabízí Vyslovuj.cz zdarma a součástí je i technická podpora a kompletní zaškolení.