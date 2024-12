Česká aplikace promění cokoliv na LEGO s návodem i nákupním seznamem kostek. Stačí namířit foťák

Uložit 0

Namíříte foťák třeba na oblíbenou hračku nebo suvenýr. Celý objekt naskenujete aplikací. A dostanete jejich 3D model z LEGO kostek. Spolu s jejich seznamem, abyste je mohli snadno nakoupit. A samozřejmě i s návodem, jak je složit. Přesně takhle funguje nová česká aplikace Brick My World, která na tenhle nápad už vybrala na Kickstarteru několik milionů.

Máte rádi LEGO? Jeden ze zakladatelů projektu Brick My World Jakub Jirgl ano. Ale možná o něco víc než běžný amatérský stavitel. „Jako každý velký fanoušek mám doma desítky krabic. Ale když jsem si pořídil vysněné auto, napadlo mě, že bych si ho rád postavil také v LEGO podobě,“ popisuje pro CzechCrunch prvopočátky nápadu na aplikaci, která ze skutečných věcí dělá kostičkové kopie.

„Jenže stavebnice mého auta neexistovala a jedinou možností bylo složité modelování v grafickém programu. Ale co kdybych měl aplikaci, která to udělá za mě? A už to nabralo spád,“ popisuje Jirgl. Po nápadu přišel průzkum amerického trhu, který potvrdil, že o něco takového je zájem. Pak vznikla skutečná aplikace. A teď Jirgl s týmem – dalšími spolumajiteli a parťáky jsou někdejší kolegové z technologické firmy Cloudfield – šli na Kickstarter.

Kampaň, která končí ve čtvrtek po poledni, v době vydání článku nadchla kolem patnácti stovek stavitelů. Od nich v okamžik vydání článku Brick My World nabralo těsně pod 150 tisíc dolarů. V přepočtu zhruba tři a půl milionu korun, které zafinancují ostrý a veřejný rozjezd placeného nástroje. „Výsledky nás nadchly. Ověřili jsme si zájem skutečných uživatelů, získali jsme pozornost médií jako Wired nebo GameStar. O investorovi jsme nejprve neuvažovali, ale pro budoucí vývoj už investory a partnery zvažujeme,“ říká Jirgl.

Ať už aplikaci pořídíte zvýhodněně přes Kickstarter – za 99 dolarů neboli 2 400 korun na rok –, nebo si ji předplatíte po vydání za dvojnásobek, měla by vám umožnit z fotky téměř čehokoliv udělat LEGO stavebnici. „Ve třech krocích si vyrobíte vlastní model včetně návodu a seznamu kostek, který si pošlete do seznamu přání na tržišti BrickOwl,“ popisuje Jirgl s odkazem na populární e-shop s jednotlivými dílky. K dispozici bude i bezplatná verze s omezenými funkcemi.

Skutečný objekt naskenovaný ze všech úhlů Brick My World převede na trojrozměrný model, z něj následně vznikne první možná vizualizace jeho LEGO podoby. V ten okamžik můžete změnit jeho velikost – z velkého plyšáka klidně uděláte malý modýlek – či upravit barvu. Až poté dojde k virtuálnímu stavění, kdy aplikace hledá nejlepší konstrukční řešení s ohledem na počet kostek a pevnost stavebnice.

„Oříšek je vnitřek modelu. Jak zabezpečit stabilitu staveb, aniž bychom potřebovali miliony kostiček? Odpověď je vlastně jednoduchá. Čím méně kostiček, tím pevnější model,“ říká Jirgl. Proto jinak dutý interiér stavebnice vyztužují převážně velké kostky, což kromě upevnění stavby také snižuje výslednou cenu modelu.

I otázky ohledně práv a copyrightů má Brick My World vyřešené. „Toho jsme se zprvu také báli. Naštěstí už samotný tvar LEGO kostičky není problematický, protože patent vypršel. Modely budeme mít vlastní, tudíž bychom neměli nijak kolidovat s duševním vlastnictvím značky LEGO.“

Brick My World by po kickstarterové kampani mělo vyjít začátkem příštího roku. „Ale možná aplikaci stihneme dodat ještě letos. Trochu jsme do toho šlápli,“ říká Jakub Jirgl. A co dál? „Teď jsme ve fázi LEGO Classic. Opravdová výzva však může čekat u speciálních řad kostek a třeba jednou i LEGO Technic. Naším cílem je stát se aplikací číslo jedna pro všechny dospělé fanoušky,“ uzavírá vývojář, který tak moc chtěl stavebnici vlastního auta, až z toho byla milionová aplikace.