Před lety získali rekordní investici, teď končí. Nedosáhli jsme potřebné trakce, říká český Talkbase

Uložit 0

„Toto je jedno z nejtěžších oznámení, které jsme kdy museli napsat.“ Český Talkbase zakladatelů Kláry Losert a Romana Nguyena ohlásil, že po čtyřech letech od svého vzniku zavírá brány. Startup, který se svým nástrojem firmám pomáhal budovat komunity, nedokázal najít nového strategického investora a v průběhu následujících týdnů postupnými kroky ukončí svoji činnost.

Startup vyvíjel vlastní digitální nástroj na správu komunit, které v posledních letech budovaly zejména velké technologické firmy. Členové v nich obecně sdílí zkušenosti, testují produkty či pomáhají s marketingem, platformy jako Talkbase jim pak pomáhají masy tisíců či desítek tisíc lidí oslovovat, sbírat zpětnou vazbu či sledovat, jakou přidanou hodnotu vlastně přináší.

„Talkbase se zrodil z přesvědčení, že komunity si zaslouží lepší nástroje – nástroje, které jim umožní ukázat jejich vliv, lépe se rozhodovat a být skutečně vidět ve svých organizacích,“ píše Losert v komunikaci pro zákazníky, kde oznámila ukončení činnosti. „Díky vaší zpětné vazbě, spolupráci a podpoře jsme vytvořili něco, na co jsme hrdí,“ pokračuje.

Foto: Talkbase Roman Nguyen a Klára Losert, zakladatelé startupu Talkbase

„Bohužel se nám nepodařilo získat klíčového strategického investora,“ přiznává dále jednatřicetiletá startupistka, která podle vyjádření se svým týmem bojovala a hledala i jiné možnosti pro zachování byznysu. „Museli jsme také čelit hlubší realitě: navzdory našemu nejlepšímu úsilí jsme nikdy nedosáhli rychlosti a tržní trakce, kterou jsme potřebovali k dlouhodobému udržení a škálování firmy,“ říká Losert. S podobnými problémy v posledních letech měly bojovat i další a konkurenční komunitní platformy.

Startup se zrodil v roce 2021 poté, co na problémy se správou komunit Losert narážela ve svých předchozích štacích v česko-slovenském startupu Deepnote a americkém Gatheru. Na své narozeninové oslavě o souvisejících výzvách debatovala s Romanem Nguyenem a společně se rozhodli, že vyvinou nástroj, který tyto problémy pomůže řešit, což také konzultovali s více než čtyřmi stovkami komunitních manažerů z firem jako Pinterest, Salesforce či Google.

Do startu podnikatelská dvojice získala první investici ve výši přibližně pět milionů korun od fondu Credo Ventures, CzechCrunche i andělských investorů jako Božena Řežáb z Gamee, Jakub Jurových z Deepnote či Tom Krcha z Aroundu.

V roce 2022 pak Talkbase oznámil, že získal v přepočtu přes padesát milionů korun, což v té době byla vůbec nejvyšší tzv. pre-seedová investice do startupu českých zakladatelů. Do tohoto kola se zapojily české fondy J&T Ventures i Credo Ventures, kromě dalších zahraničních jmen i lidé ze zdejší scény včetně Juraje Masára z Better Stacku nebo Damiána Brhela z exitovaného Brand Embassy.

„Po letech budování, učení, naslouchání a spolupráce s mnoha z vás jsme učinili neuvěřitelně těžké rozhodnutí ukončit činnost Talkbase,“ píše Losert v aktuální komunikaci. Zákazníci platformy mají do konce června čas na to, aby si stáhli svá data. Pokud platí měsíční předplatné, další jim už nebude účtováno, v případě ročního předplatného bude startup v nejbližších dnech posílat refundace.

Poznámka redakce: CzechCrunch do startupu Talkbase investoval prostřednictvím svého vehiklu CC Ventures.