Česká firma dobývá svými udržitelnými projekty Chile. Staví tu solární elektrárny i ty na zelený vodík

Jihoamerické Chile si předsevzalo nesnadný cíl. Do roku 2050 chce být uhlíkově neutrální. Na cestě k bezemisnímu fungování zemi mimo jiné pomáhá česká firma Solek, která se specializuje na obnovitelné zdroje. V zemi má hned několik projektů a tím posledním je výstavba solárních elektráren nebo vývoj elektrárny na zelený vodík.

Solek nyní skrze svojí dceřinou společnost Solek Latam Holding uzavřela rámcovou smlouvu s globálně působící společností Nala Renewables. Podle ní postaví v Chile třináct solárních elektráren, u kterých bude posléze dva roky zajišťovat údržbu a servis. V provozu by elektrárny měly být zhruba za dva roky. Třináctka zařízení by měla mít celkový výkon 150 megawatt peaků (MWp), což je jednotka výkonu solárního panelu v bodě maximálního výkonu.

To je údaj, který toho laikům příliš neřekne. Nové solární elektrárny by ale měly přispět k vybudování portfolia projektů obnovitelné energie, které by měly dohromady dosáhnout kapacity čtyř gigawattů, a to už se připodobnit dá. Výkon jednoho bloku jaderné elektrárny Temelín je asi jeden gigawatt. Tento cíl si stanovila právě společnost Nala Renewables, která bude většinovým vlastníkem elektráren.

„Portfolio fotovoltaických elektráren, na kterém v rámci tohoto projektu pracujeme, se zařadí mezi jedny z nejvýznamnějších a nejrozmanitějších solárních parků v zemi. Přispívá k tomu i jejich vhodná lokalita s velmi dobrým slunečním zářením i místní vysoká poptávka po elektřině v hustě obydlených místech či oblastech s rozvinutým těžebním průmyslem,“ míní zakladatel a ředitel energetické skupiny Solek Zdeněk Sobotka.

Není to první působení společnosti v zemi. V listopadu rovněž oznámila, že opět prostřednictvím své dceřiné společnosti Solek Latam Holding uzavřela rámcovou smlouvu s fondem Global Renewable Power Fund III americké investiční firmy BlackRock. Podle dohody by v Chile mohl Solek vybudovat až 28 fotovoltaických elektráren o výkonu až 200 megawattů.

„V BlackRocku jako předním světovém investorovi do obnovitelných zdrojů získáváme stabilního a renomovaného partnera, který bude tvořit dlouhodobý odbyt pro naše služby. Jde o významný strategický krok k navázání spolupráce s předními infrastrukturními investory,“ komentoval Svoboda.

Nová cesta se zeleným vodíkem

A do třetice ještě jeden projekt z Chile z konce roku. V prosinci totiž firma Solek také oznámila, že uzavřela dohodu s chilským přístavem Puerto San Antonio o vývoji elektrárny na zelený vodík. I to má přispět ke snížení uhlíkové stopy. A i součástí tohoto projektu je budování solární elektrárny. Ta bude produkovat zelenou energii, ze které by měl následně vznikat bezemisní vodík. Elektrárna bude 22 kilometrů od přístavu.

Výstavba by měla začít v příštím roce a v budoucnu by měla elektrárna poskytovat 96 megawatt peaků. Kromě toho, že bude zelený vodík vyráběný ze sluneční energie, by k jeho výrobě měla posloužit rovněž elektrolýza vody. Počítá se i s výstavbou větrných parků, aby byl přísun energie plynulý. Vyrobený zelený vodík by měl následně sloužit jako palivo pro vozidla i transport nákladu v rámci přístavu.

„Vodík je teprve na začátku, ale to byla fotovoltaika před patnácti lety také. Podpisem této dohody se řadíme mezi ty, kteří podnikají první kroky v nevyhnutelném technologickém pokroku,“ komentuje do třetice Sobotka.