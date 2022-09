Česká firma umí ze dřeva domy, nábytek i lodě. Investují do ní zakladatelé Bohemia Interactive

Říkají si Devoto a název má odkazovat na oddanost a věrnost – dřevu, řemeslu, vlastním nápadům i netradičním řešením. Jejich práce se rozpíná od stolů, postelí a nábytkových stěn až po celé dřevostavby nebo dokonce zdejší pýchu, luxusní dřevěné plavidlo. A i v případě oněch stěn do domácností si představujte o dost modernější varianty klasického vybavení českých obýváků. Na ještě lepší prosazení svých produktů u zákazníků i vývoj zcela nových výrobků teď společnost získala finanční injekci. Posílají ji SPM, za nimiž stojí Slavomír Pavlíček a Marek Španěl, mimo jiné spoluzakladatelé herního studia Bohemia Interactive.

„Investici od SPM vnímáme jako příležitost zrealizovat některé plány, které jsme chtěli dlouho naplnit, ale nebyla pro ně potřebná kapacita, ať už finanční nebo procesní,“ říká zakladatel Devoto Lukáš Lédl.

Právě investice od SPM umožní uvést na trh Devoto Aquarius 470 – loď o délce 4,7 metru, kterou firma už nějakou dobu odkládá. Nápad a projekt vznikly už v roce 2019. Pracoval na něm tým zkušených a zručných lodních řemeslníků a inženýrů, které zaujala právě práce se dřevem. Výrobci slibují jak tradiční vzhled, tak moderní lodní inženýrství.

Další novinky se víc přidržují země. Patří mezi ně nábytková stěna lokálně vyráběná v Libčicích, se kterou chce firma znovu nastartovat sériovou výrobu. Kromě toho chystá ve spolupráci s architektkou Annou Matouškovou vlastní Tiny Loft Kito, malý dům, který má roztírat hranice mezi interiérem a exteriérem.

„Na Devoto nás zaujal nejen zapálený management, ale i pestrá produktová vize dlouhodobého rozvoje, která nás přesvědčila o tom, že investice do společnosti dává smysl,“ komentuje Slavomír Pavlíček.

Foto: Devoto Loď Aquarius slibuje propracované provedení

Výši investice firmy nezveřejňují, vodítkem je však obecný popis u fondu, který zmiňuje, že velikost úvodního vkladu vlastních prostředků do jím vybraných projektů se pohybuje v rozmezí deset až 200 milionů korun. Podobně to bylo u nedávné investice do Trenýrkárny. V ní si SPM pořídili 40 procent.

Investiční společnost SPM ve své institucionální podobě funguje od roku 2016 a je postavena na úspěších Pavlíčka a Španěla. Potkali se v JRC, kterou založil právě Pavlíček. Oba pak spoluzaložili Bohemia Interactive a loni minoritní podíl ve firmě odprodali čínskému gigantovi Tencent, díky němuž chtějí více prorazit právě na čínském trhu. Španěl se kromě Bohemia Interactive stal vlastníkem Echo Media, které provozuje deník Echo24 a Týdeník Echo.