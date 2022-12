Česká firma uspěla s vlastními technologiemi pro nevidomé. Teď chce do Evropy dostat i ty světové

Telefony, které vyrábí tato společnost, jsou velmi specifické – většina jejich majitelů je totiž pravděpodobně nikdy neuvidí. Přesto je prodává v šestašedesáti zemích světa, letos už spolehlivě překročila obrat 42 milionů korun a věří, že do konce roku se dostane na 45 milionů. Česká značka BlindShell patří ve své kategorii mezi přední jména. A teď se rozhodla založit dceřinou firmu, která využije vlastní pečlivě budovanou síť kontaktů k tomu, aby do Evropy dostala výrobky od podniků, které sem zatím nemají přístup.

Představte si, co by musel mít tablet určený pro lidi, kteří nevidí. A přesto je jeho ambicí zobrazit text, grafy i umělecká díla, komiksy nebo filmy. Takový skutečně existuje. Je to černý hladký přístroj klasického rozměru, v jehož dolní části vystupuje šest zřetelných tlačítek různých tvarů. Hlavní prostor tu ale zabírá displej, který dokáže zobrazit všechno zmíněné – grafy, texty i obrazy. Tvoří je malé tečky, které z plochého tabletu vystupují do prostoru tak, aby šly nahmatat. A stejné malé tečky vystupují ve spodním řádku, kde tvoří nápis Braillovým písmem.

Je to ještě o něco těžší proces, než by se na první pohled mohlo zdát – tedy vidícím lidem. Aby šly obrazy a informace v 3D prostoru ukázat, je třeba je zjednodušit. K tomu, aby se zjednodušilo jakékoliv sdělení, tu používají umělou inteligenci, která umí třeba z klasické mnohobarevné fotografie z obálky časopisu udělat v podstatě dvoubarevnou grafiku znázorňující jen to nejdůležitější.

Technologie, o které spolu s Janem Šimíkem hovoříme, je jihokorejský hmatový tablet. Je to jedno z několika zajímavých zařízení, které hodlá dceřiná společnost Matapo Distribution Europe dostat do Evropy. Česká firma si totiž sama vyzkoušela, že dostat specifické produkty ke klientům vůbec není jednoduché. Roky budovala vlastní distribuční síť a teď se rozhodla se od ní odrazit, založit vlastní dceřinku a s ní distribuovat technologie dalších firem do Evropy. S tím, že bude jediná, která na to bude mít právo.

Foto: Dot Dot Pad, dotykový tablet pro nevidomé od společnosti Dot

Patří mezi ně velmi zajímavé technologie. Brýle, které slabozrakým pomáhají s rozeznáním produktů nebo orientací v prostoru díky označování okolního světa. Nebo se s nimi lidé se zbytky zraku mohou třeba dívat na televizi, potažmo si číst. Miniaturní klávesnice, kterou jde připojit ke klasickému dotykovému telefonu a která z něj udělá přístroj ovladatelný po hmatu.

Matapo Distribution Europe má pomoct jak s rozšířením technologií, tak BlindShellu samotnému. Distribuce se podle zdejších plánů má stát jednou z opěrných nohou, na kterých společnost může stát. Aktuálně firma do nového projektu dala tři miliony korun, Šimík počítá s tím, že do rozjetí projektu bude potřeba dalších deset milionů v prvních měsících příštího roku. Věří mu tolik, že do něj hodlá vložit svoje peníze.

„V příštím roce bychom chtěli dosáhnout obratu 50 milionů korun. A do dvou let 250 milionů. Ještě jsme tu ty produkty neměli a už počítáme obrat ve statisících,“ říká Šimík a vysvětluje, že to jsou peníze, které firmě přitekly na účet od obchodních partnerů prostě proto, že díky předchozím zkušenostem s firmou věří, že produkty, které tu vyberou, budou úspěšné.

Byl to boj

Blindshell funguje od roku 2014. Vznikl s tím, že nevidomí nebyli schopni kvalitně ovládat stále se rozšiřující chytré telefony s dotykovým displejem. Původně uvedl gesta, kterými bylo možné přístroje obsluhovat a software s nimi instalovat do telefonů cizích výrobců. Postupně přišel s telefony vlastními.

Foto: Martina Arltová BlindShell s Janem Šimíkem v čele vyrábí vlastní telefony

Za dobu své existence jich prodal skoro 26 tisíc, čímž se na trhu určeném pro nevidomé a slabozraké stal výrazným celosvětovým hráčem. Jen za letošek od něj koupilo telefony sedm tisíc lidí. Obrat firmy útěšně roste – loni dosáhl na 28 milionů korun a letos se má přiblížit ke 45 milionům, prodává přitom třeba také v Austrálii.

Jenže to, co z dnešního pohledu vypadá jako snadný úspěch, trvalo roky. BlindShell si téměř celých osm let budoval vlastní distribuci. „Když jsme začínali, nikdo nás nevpustil do distribučních sítí. Byl to obrovský boj. Několikrát jsme málem zkrachovali. Zpětně nám došlo, že jsme vybudovali obrovskou prodejní síť, kterou můžeme dalším firmám nabídnout. Tak, abychom zvýšili šanci, že i ony to počáteční období přežijí,“ uvádí Šimík.

V posledních měsících ve firmě probíhala reorganizace a přípravy na to, co přichází teď. BlindShell a jeho dceřiná společnost se rozrostly o nové pracovníky na dvacet pět lidí – a další budou přibývat. Se vzniklou entitou se měnily vlastnické struktury. A testovaly produkty, které BlindShell hodlá distribuovat.

Aktuálně sem začínají přicházet první výrobky, kterými jsou powerbanky pro nevidomé. Ty jsou oproti klasickým vybaveny řadou zvukových signálů a potvrzení nebo třeba automatickou detekcí přístrojů a samostatným započetím i ukončením nabíjení. „Je to první vlaštovka,“ vysvětluje Šimík. „Hlavní frmol teprve přijde.“ Množství powerbank bude přibývat, protože distribuce startuje s lednem. A pak přijdou další produkty, během prvních měsíců roku to bude třeba zmíněný tablet pro nevidomé.

Šimík věří, že skutečnost, že produkty budou procházet přes BlindShell, jim zaručí úspěch. A dokládá to zmíněnými statisíci od odběratelů na účtě. Firma je totiž jedním z mála specialistů na trh nevidomých. Co se týče telefonů, jejími konkurenty jsou především klasické typy smartphonů s promyšleným hlasovým ovládáním, jako jsou třeba iPhony.

Foto: BlindShell Dotykové telefony firmy BlindShell zvládnou třeba i Whatsapp

BlindShell ale na produktech spolupracuje s lidmi s postižením zraku. Telefony pro nevidící tu pomáhají vymýšlet zase nevidící. Od začátku je v kontaktu se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) a přístroje testují mimo jiné lidé se znevýhodněním ve Francii, Španělsku, Anglii nebo Německu.

„Svým zákazníkům dokonale rozumíme. Myslíme, že umíme odhadnout, co potřebují, a co tedy musejí mít produkty, aby na trhu uspěly. Při výběru už nám prošly pod rukama dvě desítky zařízení. Některá jsou připravená a začínáme je distribuovat. Jiná potřebují ještě vývoj, my na ně počkáme,“ říká Šimík.

BlindShell i Matapo jednou budou vyvíjet i vlastní řešení, ať už telefonů nebo dalších přístrojů se zaměřením na trh slabozrakých a nevidomých. „Myslíme, že máme potenciál, abychom se v následujících pěti až deseti letech stali zásadním hráčem na evropském a světovém trhu,“ věří Šimík.