Česká nemocniční lůžka posilují u protinožců. Linet kupuje za stovky milionů australskou firmu

Česká Linet Group patří mezi světovou špičku ve výrobě nemocničních postelí. Úspěšná je zejména v USA a Německu a nyní se chce naplno prosadit i na jižní polokouli. Kupuje proto australskou distributorskou společnost Pegasus Health Group. Hodnota obchodu činí nižší stovky milionů korun.

Austrálie je pro českou firmu stále důležitějším trhem, uvedl Michal Uryč, tiskový mluvčí Linetu. Pegasus Health Group se dlouhodobě věnuje distribuci produktů Linet a také poskytuje pronájmy lůžek a matrací, což je služba, která se rozšiřuje po celém kontinentu. Australské zdravotnictví je na vysoké úrovni a porovnatelné například se Spojenými státy, kde už Linet zaznamenal úspěchy v souvislosti se svými prémiovými produkty a službami.

„Akvizice Pegasus Health Group nám umožní nabídnout na trhu skutečně plnou škálu našich služeb, nejen špičkové produkty. Pegasus je silný jak v pronájmech, tak v domácí péči, která má stále větší potenciál,“ řekl obchodní ředitel Linetu Petr Foit.

Přes 95 procent tržeb skupiny Linet pochází právě ze zahraničních trhů. Za obchodní rok 2020/2021 dosáhl její obrat 340 milionů eur (téměř devět miliard korun).

„Kupujeme výborně řízenou společnost, která dosahuje vysoké ziskovosti. Na všech důležitých trzích světa posilujeme své postavení, akvizice skupiny Pegasus do toho zapadá. A je to další krok v naší strategii dostat se organicky a také akvizičně na podstatně vyšší obrat,“ doplnil k obchodu ředitel Linet Group Tomáš Kolář.

Pegasus Health Group funguje přes třicet let, její loňské tržby dosáhly výše 8,1 milionu eur (zhruba 197 milionů korun), většinu generuje pronájem zdravotnického vybavení, zvláště matrací. Pegasus je dodává jak do nemocnicí, tak do domácností. Celá skupina má 73 zaměstnanců a vede ji Scott Nowland, který na své pozici zůstane.

Linet sídlí v nizozemském Dordrechtu a zaměstnává 1 900 lidí ve dvaceti společnostech a lokalitách. Před třiceti lety jej založil Zbyněk Frolík v Želevčicích u Slaného, kde je dosud jeden ze závodů. Každý rok vyrobí desítky tisíc postelí pro nemocnice.