Češka hledá antibiotika, která porazí i odolné nemoci. Je z ní Kreativní superhrdinka

Studuje antarktické druhy mikroorganismů, aby vyvinula nová antibiotika. Od nich si slibuje nový produkt, proti kterému by bakterie nebyly tolik rezistentní. Stanislava Bezdíček Králová pracuje na Vídeňské univerzitě a snaží se o to, aby se lidstvo nepropadlo do období před vynálezem penicilinu. Za to teď získala ocenění Kreativní superhrdina České republiky 2023.

Cena kreativních hrdinů, jejímž mediálním partnerem je CzechCrunch, se letos udílela již podruhé. Jde o cenu mezinárodní, svůj původ má v Nizozemsku, uděluje se ale i v Česku. Oslavovat chce především přínos tvůrčího myšlení. Z 52 nominací vybrala porota 24 finalistů. Na konci minulého týdne pak byly ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi vyhlášeny výsledky pěti kategorií a z vítězů vzešel jeden superhrdina. Tím se stala právě mladá vědkyně.

„Cena kreativních hrdinů je pro mě úžasná, protože jako vědci obvykle nedostáváme ocenění od veřejnosti – a dokonce ani od kolegů. Pevně doufám, že toto ocenění přispěje k tomu, že si našeho unikátního antarktického výzkumu všimnou další univerzity u nás i v zahraničí a že budou ochotné nám pomoci a spolupracovat na něm“ uvedla k ocenění Králová.

Podle vědkyně je současným problémem lidstva to, že se bakterie bohužel stávají čím dál více rezistentními vůči antibiotikům. To znamená, že se šíří nemoci, na které neexistuje lék. Malí záškodníci se totiž přizpůsobili tak, aby jim dostupná antibiotika nevadila. Podle Králové tak hrozí, že se můžeme dostat do období, kdy svět ještě nevynalezl penicilin, což by znamenalo, že budou rizikové i banální lékařské zákroky.

Foto: Cena kreativních hrdinů Z 24 finalistů vybrala porota pět vítězů v každé kategorii

„Za posledních třicet let nebyla na trh uvedena žádná nová skupina antibiotik. Mnoho týmů po celém světě se snaží o chemickou syntézu nových antibiotik. Nepodařilo se. Na antimikrobiální vlastnosti se testovalo více než půl milionu chemických látek, to také nevedlo k úspěchu. Zkouší se například fágové terapie, které by antibiotika nahradily. To je velmi slibný přístup, ale jelikož se jedná o zcela novou metodu, bude trvat ještě mnoho let, než se dostane do praxe,“ rozpovídala se mikrobioložka pro portál Vědavýzkum.cz.

Češka se tak s týmem z univerzity vydala na Antarktidu, kde studuje místní mikroorganismy. Cílem je najít nezvyklý druh, díky kterému si bakterie rezistenci nevytvoří tak rychle. Často se totiž stává, že ještě předtím, než je nové antibiotikum na trhu, jsou už proti němu bakterie odolné.

Cena pro ty, kdo pomáhají hendikepovaným

Dalších pět cen bylo uděleno v kategorii přínos na osobní, místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Na osobní úrovni se stal vítězem David Škrobánek, který založil platformu Dobrý táta. Ta se snaží pomáhat v různých ohledech právě otcům. Radí například, jak zvládnout péči o děti po rozvodu, nebo se snaží docílit toho, aby otcové měli v práci potřebnou flexibilitu.

V kategorii přínos na místní úrovni získal cenu Leoš Jiřele a jeho Solea. Firma se pohybuje v odvětvích, jako je strojírenství, automobilový průmysl, elektro nebo spotřební průmysl. Zvláštností společnosti ovšem je, že v těchto oborech zaměstnává zdravotně hendikepované. Z rodinné firmy o třech zaměstnancích navíc Jiřele dokázal udělat korporát o 160 lidech, který funguje na ploše tří tisíc metrů čtverečních. Hendikepovaných je přitom ve firmě až osmdesát procent. Mezi zákazníky jsou pak společnosti jako BMW, Audi či Bentley.

Na regionální úrovni bodoval Filip Molčan a firma Good Sailors. I v tomto případě jde o podporu zdravotně hendikepovaných, tentokrát však v oborech, jako je IT, konzultace nebo vývoj aplikací. Nápad přišel ve chvíli, kdy se do týmu přidal programátor na kolečkovém křesle. „Filip nachází superschopnosti hendikepovaných a zároveň nám ukazuje krásy světa a chrání České Švýcarsko. Ve své velkorysosti došel dokonce tak daleko, že je dobrovolným strážcem parku,“ stojí v tiskové zprávě Ceny kreativních hrdinů.

Na národní úrovni uspěla Johanna Nejedlová a Konsent. Ten pořádá workshopy pro firmy a organizace, pro školy i univerzity a také dokonce pro bary a kluby. Mluví se přitom o sexu. „O sexu se s námi nikdo moc nebavil. Nevěděli jak. Dřív bývalo normální, že když holka říká ne, myslí tím ano. Dneska už víme, že respekt je sexy. Můžeme se postarat o to, aby to dnešní děcka měla už celé jinak,“ uvádí Konsent na svých webových stránkách.

V poslední kategorii, tedy v přínosu na mezinárodní úrovni, se stala vítězkou již zmíněná Králová. „Díky spojení umělé inteligence a poznatků o antimikrobiálních látkách, které Stáňa se svým týmem získala na Antarktidě, se jí daří vyvíjet účinnější léky na míru,“ uvádí tisková zpráva Ceny kreativních hrdinů. Tu v Česku organizuje Nizozemsko-česká obchodní komora. Podle jejího ředitele Bastiaana Brounse můžeme díky kreativním hrdinům s nadějí hledět do naší budoucnosti. Doufá především, že cena bude mít udržitelný pozitivní dopad.