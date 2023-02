Češka řídí v USA firmu na výrobu kovových součástek a propaguje odtamtud moravský folklór

Moravská krása usiluje o to, aby tradice nezmizely a byly stále živé

Před lety převzala po rodičích firmu Albaform, která vyrábí kovové součástky pro automobilový, ale například i zemědělský průmysl. Heslo firmy je „Dodáváme kovu správný tvar“. Sama Monika Vintrlíková ale dodává mnohem víc. Dodává lásku ke starému řemeslu, impuls, aby nezaniklo, a také podporu pro ty, kteří ho stále drží při životě. Dodává Moravskou krásu, nadační fond, který má za úkol chránit to nejcennější – dědictví minulosti stvrzené ve folklóru.

„Podpoře projektů, které souvisely s folklórem nebo uměním na jižní Moravě, jsem se věnovala už dřív, když byly moje dcery malé. V dětském tanečním kroužku Charvatčánek, kam holky chodily, jsem se seznámila s Dášou Benešovou. Její kreativní projekty se mi líbily, tak jsem jí začala pomáhat se získáváním financí a vedením projektů. Dnes je to asi patnáct let a sedíme spolu ve správní radě Moravské krásy,“ vypráví pro CzechCrunch Vintrlíková.

Rozhodnutí založit oficiální organizaci vznikalo asi půl roku. „V Americe jsme zrovna pracovaly na jednom větším výtvarném projektu a byl to tak rozsáhlý kousek, že to už chtělo seriózní hlavičku,“ dodává. Moravskou krásu totiž Vintrlíková řídí z americké Georgie, kam se odstěhovala spolu se svojí firmou Albaform. A tak svojí dlouholeté lásce dodává také zahraniční publikum. Povědomí o moravských ornamentech, modrotisku nebo o zvycích šíří i za oceánem, kde se stala také honorární konzulkou Česka v Atlantě.

Moravská krása sleduje tradice, snaží se je zviditelňovat a propagovat tak, aby už nebyly jen dávnou vzpomínkou na minulost, ale aby se staly součástí i moderního života. Ornamenty, které kdysi zdobily zdi malebným moravských domků, se tak dnes tisknou na trička nebo na kabelky.

Foto: Renata Hasilová Tým Moravské krásy s Kornelií Němečkovou

„Ornament na oblečení je určitě cesta, jak folklór popularizovat, jak jej dostat mezi mladé lidi. Zdůrazňujeme však, že na produktech z jižní Moravy se má objevovat jen původní ornament ze Slovácka, lidé ho musí rozeznat, musí vědět, který je slovenský, který polský a který náš. Tomu se snažíme věnovat, pořádáme dílny a setkání, kde zájemce o toto umění školíme,“ líčí zakladatelka nadačního fondu.

A tak se konají přednášky i výtvarné dílny, kde se podle Vintrlíkové pokročilí učí ornament seskládat a vlastně i nově vytvořit, aniž by narušili zákonitosti a tradice předků. To vše se děje v Havlíčkově vile v Břeclavi-Poštorné, kterou nadační fond otevřel v roce 2021. V březnu se tu koná Velikonoční jarmark, děti s dospělými se také mohou naučit vyrábět veselá zvířátka, probíhá tu zmíněné skládání ornamentu, tentokrát pro začátečníky nebo modrotisková dílna.

Folklór pak můžete ve vile jednoduše nasávat, a to nejen na různých výstavách, ale také v místní kavárně, která se otevřela teprve loni. Dřív tu byla čekárna, vila totiž pochází z éry Lichtenštejnů, stavěl ji jejich dvorní architekt Karel Weinbrenner a sloužila jako byt a ordinace pro lékaře šlechtického rodu. Nyní tu voní káva a místem se prolíná co jiného než právě ornament. Architektkou vily i kavárny je Helena Dařbujánová.

„Každý rok tu připravujeme jednu nebo dvě velké výstavy, které mapují folklór z různých pohledů. Vše vzniká ve vlastní dramaturgii, inspiraci ale získáváme od různých umělců, které podporujeme malými granty. Za dva roky jsme podpořili téměř dvacet umělců,“ říká zakladatelka s tím, že z Havlíčkovy vily putují expozice dál. S každou výstavou přichází výtvarná dílna nebo komentované prohlídky a jak Vintrlíková říká, bzučí to ve vile milovníky folklóru jako v úlu.

Moravský folklór pro majitelku úspěšné firmy znamená domov. A vzhledem k tomu, že ten je posledních pár let právě za oceánem, šíří ho i tam. V Americe prý vnímají program Moravské krásy moc hezky. „Samozřejmě spolupracujeme s místními partnery, kteří sdružují česko-americkou kulturu. Cílíme tady na klientelu, která má o české a moravské programy zájem. Čím velkolepější jsou naše projekty, tím mají větší potenciál dosáhnout i na Američany,“ vypráví.

V současné době komunikuje nadační fond s Českými centry po celém světě, kde mají o jeho projekty zájem. Rozšiřování týmu Moravské krásy si ale jeho zakladatelka nedovede moc představit, byť když to bude stát za to, ničemu se nebrání.

Foto: Vlastimil Vojáček Zakladatelé Moravské krásy Jan a Monika Vintrlíkovi

Na spoustu věcí také chybí peníze. Dárce Moravská krása má, ale podle Vintrlíkové je jich jako šafránu. Někteří dávají menší částky pravidelně, jiní přispívají víc třeba jednou do roka. „Vše je založeno na osobních vztazích a všichni podporovatelé jsou naši fanoušci. Širší fundraising se učíme, stále je co zlepšovat,“ přiznává česká honorární konzulka v Atlantě, která se chce pokusit vybudovat i dobrovolnický tým. Právě to třeba v USA funguje skvěle, tak proč ne i v Česku. Fond provozuje také e-shop, samozřejmě s výrobky, které jsou spjaté právě s moravským folklórem.

A co je nejdůležitější? Nadchnout lidi. „Zejména pak ty mladé. Ukázat jim, že práce rukama je fajn a že navazovat na odkaz předků je něco, na co můžeme být hrdí. Jsem ráda, že můj tým nabízí kvalitní znalost ornamentu, modrotisku, vyšívání a podobných umění a dokáže ostatní nadchnout, aby přišli a zastavili se v tom uspěchaném životě buď u nás v Havlíčkově vile, nebo na některé z našich akcí mimo jižní Moravu,“ říká Vintrlíková.

Nadchnout se pro něco takového je přitom velmi jednoduché. Nejsou to totiž jen ornament nebo modrotisk, k tradičním krásám Moravy totiž téměř vždy patří také slavnostní zdobené pečivo, lahodné moravské víno a hudba.